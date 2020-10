Helsingin työväenopiston menovinkit 12.10.–24.10.2020

Työväenopiston luennoilla lokakuun 20. päivä tutustutaan Opistotalossa musiikin hyvinvointivaikutuksiin sekä Stoassa mielen toimintaan filosofi Hannah Arendtin ajattelun kautta. Asterix-fanit voivat heittäytyä Asterixin maailmaan ranskankielisellä luennolla, joka pidetään 24. lokakuuta Oulunkylätalossa.

Viikko 42 – syyslomaviikko työväenopistossa, ei luentoja

Viikko 43

Maanantai 19.10.

Ester Helenius – hehkuvaa, aistillista värimaalausta

Toivottuja suomalaisia kuvataiteilijoita -sarjan luento Pohjois-Haagan toimipisteessä (Näyttelijäntie 14, 2. krs) klo 12–13.30. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

WhatsApp puhelimella ja selaimella

Digivinkkejä kotikäyttäjille -luentosarjassa annetaan tietoiskuja puhelimen, tabletin ja tietokoneen käyttäjille. Luentoja voi seurata Ainossa, etäyhteydellä tai tallenteina. Luennoitsija Morad Azizi. Opistotalo (Helsinginkatu 26) klo 16–16.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Esihistoriallisen ajan ihmisen käsitys tuonpuoleisuudesta

Käsityksiä tuonpuoleisuudesta Välimeren kulttuuripiirissä -luentosarja. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ray Bradbury ja lapsuuden viimeiset kesät

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Kanneltalo, Klaneettitie 5). Luennoitsija kirjailija, FM Jani Saxell. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Caralin ja muiden varhaisten Andien alueiden korkeakulttuurinen taide

Amerikan taide ja arkkitehtuuri ennen Kolumbusta -luentosarja kertoo Amerikan alkuperäiskansojen taiteesta. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Albert Edelfelt – kultakauden kosmopoliitti

Impressionismi ja moderni maalaustaide – taiteilijoita Pariisista ja Suomesta. Luentosarjassa opitaan taidehistoriallista tietoa impressionismista ja tutustutaan sen heijastuksiin suomalaisessa kultakauden maalaustaiteessa 1860-luvulta 1900-luvulle. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka, 3. krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Jan van Eyck ja Roger van der Weyden (1400–1460) – Öljyväritekniikan loistavat pioneerit

Vanhojen mestareiden maalaustekniikat -taidehistoriallinen luentosarja öljyväritekniikan näkökulmasta. Luennoitsija Antero Kahila. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Klondiken kultakuume

Willin Lännen historiaa -luentosarjassa tutustutaan Pohjois-Amerikan rajaseudun historiaan, alkuperäisasukkaisiin ja uudisraivaajiin. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lähetyssaarnaajat Balkanin alueella Klementistä parantaja-Naumiin

Antiikin ja Bysantin aarteet Balkanilla -luentosarjassa opitaan Balkanin alueen kulttuuri- ja taidehistoriaa antiikin ajalta nykyaikaan. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Yksilön esiinmarssi: kohti uutta aikaa

Keskiajan kulttuurihistoriaa -luentosarjassa opitaan kulttuurihistoriallista tietoa keskiajan aineellisesta sekä henkisestä elämästä. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 20.10.

Avoin lukupiiri: Paolo Giordano: Alkulukujen yksinäisyys (La solitudine dei numeri primi)

Avoimessa lukupiirissä tutustutaan nykyitalialaiseen romaanitaiteeseen. FM, suomentaja-runoilija Hannimari Heino alustaa ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Digitaaliset mediaympäristöt

Medialukutaidon perusteet -luentosarjassa saadaan vinkkejä infoähkystä selviämiseen. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Musiikin hyvinvointivaikutukset

Luennolla tarkastellaan musiikin hyvinvointivaikutuksia yksilötasolla, aivotutkimuksen, geenitutkimuksen ja musiikkipsykologian näkökulmista. Luennoitsija musiikin tutkimuksen professori Tuire Kuusi. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nooan jalanjäljillä – Araratin Urartusta Armeniaksi

Tarunhohtoinen Armenia ennen ja nyt -luentosarja käsittelee Armenian historiaa, taidetta ja kulttuuria sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiaklubi

Keskustelemme ikuisista aiheista nykymaailmanmenossa. Vetäjä pohjustaa kunkin kerran alussa lyhyesti päivän aihetta. Keskustelujen vetäjänä FM Lassi Raunio. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mielen toiminta

Miten ymmärtää yhteistä olemistamme maailmassa? Mitä merkitsee pakolaisuus, totalitarismi, poliittinen vapaus, banaali paha? Hannah Arendt ja maailman ymmärtäminen -luentosarjassa tarkastellaan ajankohtaisia aiheita filosofi Hannah Arendtin ajattelun kautta. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 21.10.

Värin ja valon maisema – suomalainen modernismi

Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhon luento klo 11–12.30. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Kauppakeskus Ristikko, Konala-seuran asukastila (Ajomiehentie 1). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kurt Vonnegut, Teurastamo 5: pasifismia kautta aika-avaruuksien

Uusia tulkintoja kirjallisuudesta -luentosarja keskittyy englanninkieliseen kirjallisuuteen. Luennoitsija FM Esko Suoranta. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kansankielistä kirjakieliksi

Kirjakielen historiaa -luentosarja kerrotaan, miten myöhäisellä keskiajalla monet ”kansankielet” kohosivat kirjakieliksi latinan rinnalle. Luennoitsija FM Lauri Marjamäki. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

USA:n historiaa Mount Rushmoren presidenttipäiden kautta

Kiveen hakatut päät – kappale USA:n historiaa -luentosarja. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Eläinkuvat – hirvenpäästä taisteleviin metsoihin ja palavaan kirahviin

Tuntuuko, ettet aina ymmärrä taidetta? Näkökulmia taiteeseen -luentosarjassa tutustutaan teemakokonaisuuksiin eri tekijöiden, aikakausien, ilmiöiden ja tarinoiden kautta. Pohditaan, mitä symboliikkaa teoksen taakse voisi kätkeytyä. Luennoitsija TaM Tuija Ekegren. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 17.15–18.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Poliittinen koe nimeltä Yhdysvallat ja orjien rooli

Orjuus Yhdysvalloissa – eilen, nyt? -sarjan luento Itämerentalossa, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 19–20.30. Luennoitsija FT Pasi Kallio. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Avoimet kirjoittajatreffit

Avoimet kirjoittajatreffit on kaikille avoin kirjoittamisen työpaja, jossa kirjoitetaan lyhyitä kirjoituksia opettajan tehtävien mukaan. Työpajassa saat tukea ja ideoita kirjoitusharrastukseesi, opit muokkaamaan havaintoja ja tuntemuksia tekstiksi sekä tutustut henkilökuvauksen ja tarinankerronnan perusteisiin. Opettaja Arhippa Ristimäki. Stoa, Itäkeskuksen kirjasto (Turunlinnantie 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Konflikti 1200-luvulla: ristiretket Oksitanian kataareja vastaan

Etelä-Ranskan tuntematon historia -luentosarja käsittelee Etelä-Ranskan eli Oksitanian historiaa antiikista keskiaikaan. Aiheita mm. jumalaisia aatelisnaisia palvovat trubaduurit, naistrubaduurin lesbolainen rakkaus, 1100-luvun renessanssi, kataarit, visigootit, keskiajan kaksimielinen runous. Luennoitsija FM Jari Nummi. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kruunun tahto, Per Brahe ja tervan valta

Kulttuurikulma: Vironniemen Helsinki 1640–1721 – kaupunki Ruotsin suurvallan osana. Miksi kruunu perusti Vironniemelle uuden Helsingin, ja miten kaupunki kehittyi aikana, jolloin sota seurasi toistaan ja rauhankaudet olivat poikkeusaikoja? Mikä oli Helsingin rooli kansainvälisessä kaupassa ja asema suurvalta Ruotsin kaupunkien joukossa? Miten helsinkiläiset selvisivät suuresta kadosta, nälästä ja sodista? Miksi Helsinki poltettiin tuhkakasaksi 1713? Luennoitsija dosentti Seppo Aalto. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuninkaiden paluu: Italian vaiheet aina Totilan tappioon

Rooman historia keisareista germaanikuninkaisiin -luentosarjassa opimme, kuinka Rooman kukoistava imperiumi rapistui ja mureni kansainvaellusten paineessa ja muuttui lopulta germaanikuningaskunniksi. Luennoitsijana FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hyväntekeväisyysneuleet

Tule tekemään yhdessä hyvää! Neulomme lahjoituslangoista sukkia, lapasia, pipoja, keskosten vaatteita ja peittoja. Neuleet lahjoitetaan SPR:n ja Hope-järjestön kautta apua tarvitseville. Ota mukaan omat puikot ja langat, jos sellaisia on. Pohjois-Haagan toimipiste, käsityöluokka (Näyttelijäntie 14) klo 13.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielevaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Tapahtuma on järjestetty yhteistyössä Maunulan kirjaston kanssa. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.15–20.30. Ohjaajina Alaa Altamimi ja Maija Luukkonen. Ilmoittautuminen puh. 045 332 5668. Tiedustelut 09 310 88610.

Ulkomaalaiset taiteilijat Roomassa

Il Barocco Barokin maalaustaiteesta -luentosarjassa esitellään Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia upeita taiteilijoita. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Malmitalo, posliiniluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 22.10.

Vähän Aasian katastrofi sekä Kreikan ja Turkin suuri väestövaihto 1923

Kreikka muinaisuudesta nykyaikaan -luentosarjassa opitaan historiallista tietoa Kreikan vaiheista antiikin ajoista nykyaikaan. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikingit

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Yuval Noah Harari: 21 oppituntia maailman tilasta

Tietokirjallisuusklubilla käsitellään valittuja klassikkoja ja uusia tietokirjoja. Luennoitsija FM Lassi Raunio. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Roomalainen luokkayhteiskunta

Arkielämää antiikin Roomassa -luentosarjassa tutustumme roomalaiseen yhteiskuntaan ja tavallisten ihmisten arkeen, joka oli samalla kertaa sekä hämmästyttävän modernia, että kiehtovan outoa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ennen oli ennen, nyt on nyt

Kulttuurisia näkökulmia sukupolvien välisiin suhteisiin muuttuvassa yhteiskunnassa. Luennoitsija FT, dosentti Sinikka Vakimo, Itä-Suomen yliopisto. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Virolaisia pakolaisia Suomenlahdella 1940–1944

Syksyllä 1943 Suomeen tuli useita tuhansia virolaisia pakolaisia, jotka pakenivat Saksan miehitysajan ahdinkoa. Ihmissalakuljettajina toimivat virolaiset ja suomalaiset pirtun salakuljettajat, ja toiminnassa liikkuivat suuret rahat. Teoksen ”Pako yli Suomenlahden”(SKS 2020) kirjoittaja Eero Haapanen kertoo tutkimuksestaan. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Aforismeja

Avoimet kirjoittaja- ja käsityötreffit. Työpajassa kirjoitetaan ja kirjaillaan. Vetäjänä Sari Pauloma. Malmitalo, kirjasto (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 23.10.

Napolilaiset taiteilijat: Mattia Pretti, Salvator Rosa ja Luca Giordano

Il Barocco, Barokin maalaustaide: viisi koulukuntaa -luentosarja esittelee Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia upeita taiteilijoita. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/Sali (Näyttelijäntie 14) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viherkasveilla viihtyisyyttä

Vihreyttä kotiin -luennoilla opitaan, miten viljellään sisätiloissa läpi talven. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, 2. krs) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Etelä-Afrikan musta keskiluokka

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija kirjailija, toimittaja Annu Kekäläinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Beethovenin jousikvartetoista II

Beethovenin merkittäviä kamarimusiikkiteoksia -luentosarja. Tutustumme Beethovenin piano-, viulu- ja sellosonaatteihin, pianotrioihin ja -kvartettoihin sekä jousikvartettoihin. Luentoa voi seurata suorana: https://meet.jit.si/Beethovenin_merkittavia_kamarimusiikkiteoksia. Luennoitsija Ilkka von Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tarukuningas Minoksen Kreeta

Nojatuolimatka myyttien Kreikkaan -luentosarja. Kreikkalainen mytologia on länsimaisen sivistyksen perusta, johon törmäämme yhtenään taiteissa ja viihteessä. Myyteillä on kuitenkin konkreettiset syntysijat pronssikaudessa. Muinaisten taruhenkilöiden elinympäristö on totta: arkeologit ovat löytäneet Delfoin, Mykeneen, Knossoksen ja monet muut paikat. Luentosarja vie sankareiden jalanjäljille eri puolille Kreikkaa. Luennoitsija FM, auktorisoitu opas Maarit Nieminen. Silkkikutomo, musiikkiluokka, 3.krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 24.10.

100. Geburtstag Richard von Weizsäcker (saksankielinen luento)

Zum 100. Geburtstag: Hören Sie in diesem Vortrag, wer Richard von Weizsäcker war, lernen Sie neue Fakten über das politische System der Bundesrepublik und über das Amt des deutschen Bundespräsidenten. Luennoitsija FM Michael Möbius. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 9.30–11. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Astérix

Ranskankielinen yleisluento Asterix-sarjakuvasta. Oulunkylätalo, kieliluokka (Kylänvanhimmantie 25) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.