Helsingin työväenopiston menovinkit 13.1.–26.1.2020

Työväenopiston kevään konserttikausi käynnistyy Orkesterifestareilla kolmessa toimipisteessä; 23.1. Vuotalossa, 24.1. Maunula-talossa ja 25.1. Opistotalossa Kalliossa. Festareilla esiintyvät opiston orkesterit ja soitinyhtyeet.

Viikko 3

Maanantai 13.1.

Oletko hankkimassa Apple MacBookia, iPadia tai iPhonea?

Luennot AppleMac-, iPad- tai iPhone-käyttäjille. Luennon yhteydessä voi kysyä ja kommentoida. Luennoitsija Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ruotsin vallan ajan konterfeijareiden aristokraatteja ja mansikkatyttöjä

Suomalaisia muotokuvamaalareita -luentosarjassa esitellään, miten suomalainen muotokuva on kuvatyyppinä, ylellisyysesineenä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä muuttunut ajan saatossa. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, luokka 3/Sali) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Microsoft-tili, Google-tili, Apple-tili. Mitä nämä tilit ovat?

Windows-tietokone pyytää tekemään Microsoft-tilin, puhelin Google- tai Apple-tilin. Mitä nämä tilit ovat ja mihin niitä tarvitaan? Miten pääsen muuttamaan tai poistamaan tilin? Luennoitsija tietotekniikan opettaja Marjaana Lindqvist. Silkkikutomo, tietotekniikkaluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Virkataan turvalonkeroita

Tule Maunulan kirjastoon virkkaamaan turvalonkeroita keskosille ja muille teho-osaston lapsipotilaille! Tarvittavat välineet ja materiaalit ovat valmiina. Maunula-talo, kirjasto (Metsäpurontie 4) klo 17.30–19.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ateena, Pallas Athenen ja demokratian kaupunki

Antiikin mahtavat kaupungit -luentosarjassa tarkastelemme aihetta taiteellisesta näkökulmasta, historian käänteitä ja antiikin tarinoita unohtamatta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tekoäly kuuluu kaikille

Mitä tekoäly on ja mihin sitä voidaan käyttää? Luennoitsija Pauli Isoaho. Opistotalo, lk 344 (Helsinginkatu 26) klo 17.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Horoskooppeja ja suoneniskentää

Tauteja, vaivoja ja vallankäyttöä – sairauden ja terveyden kulttuurihistoriaa -luentosarja. Sairaus ja terveys ovat sidoksissa tieteen kehitykseen ja valtaan. Muuttuvat käsitykset taudeista ja terveistä elämäntavoista, puhtaudesta ja likaisuudesta määräävät historian kulun. Ne määrittävät myös yksilön paikan maailmassa. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rooman myyttiset kuninkaat

Rooma – unohtumaton imperiumi -luentosarjassa tutustutaan Rooman imperiumin nousuun, kukoistukseen ja hajoamiseen. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Puola 1939

Miehitetty Eurooppa 1939–1945 -luentosarja. Luennolla käydään läpi sodan vaiheita ja miehitysten alkua kyseisessä maassa tai -alueella, mutta lisäksi käsitellään miehityspolitiikkaa ja kansojen kohtaloita myös muualla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sally Salminen: Katrina

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hilja Pärssinen ja 1900-luvun alun haasteet yhteiskunnalle ja kodille

Naiset Helsinkiä rakentamassa -luentosarjassa esitellään yhteiskuntaa monin eri tavoin rakentaneita naisia, jotka ovat toimineet politiikassa, järjestöissä ja yrittäjinä. Luennoitsija erikoistutkija Marjaliisa Hentilä. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 14.1.

Pilvipalvelut tutuiksi

Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan ja mihin niitä käytetään? Millaisia pilvipalveluita mobiililaitteen käyttäjällä on tarjolla? Mistä löydän pilveni ja miten hyödynnän niitä? Luennoitsija Eeva Peltonen. Oulunkylätalo, tietotekniikkaluokka (Kylänvanhimmantie 25) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Medialukutaidot nykypäivän kansalaistaitona

Medialukutaidot haltuun -luentosarjassa kerrotaan, miten internetin ja median sisältöjä voi tulkita ja arvioida kriittisesti. Mediayleissivistys lisää tietoyhteiskunnassa välttämätöntä ennakkoluulottomuutta ja epävarmuuden sietokykyä. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lutolawskin tyylistä

Lutolawskin tyylistä ja tuotannosta -luentosarjassa tutustutaan puolalaisen Witold Lutolawskin (1913–1994) tyyliin ja keskeiseen tuotantoon. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Elämäntyö kirjastoissa ja sivistysaatteessa (1896–1977)

”Se ei ainakaan voisi olla avaruudessa” – Uuno Saarnion elämä ja filosofia -luentosarjassa esitellään Uuno Saarnio (1896–1977) matemaatikko, filosofi ja kirjastomies. Hänen omintakeinen filosofiansa on Suomessa verraten tuntematonta, vaikka maailmalla hyvinkin arvostettua. Luennoitsija dosentti Jari Palomäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Poldark’s Cornwall and Hardy’s Dorset (englanninkielinen luento)

A Traveller’s Guide to British literature. Winston Graham’s Poldark novels and the new BBC series have shown Cornwall and Cornish life in the 18th century at its wildest and most beautiful. Luennoitsija Henry Rawstorne. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sisäministeri Heikki Ritavuoren murha

Saksalaisen Babylon Berlin -rikosdraamasarjan innoittamana tarkastelemme 1920-luvun paheellista Helsinkiä. Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Muinainen Byzantion, antiikin orjakaupan keskus

Istanbulin värikäs menneisyys esihistoriasta nykypäivään. Taidepainotteinen Byzantionista Konstantinopoliksi ja Istanbuliksi -luentosarja uusien tutkimustulosten pohjalta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Johdanto: Intohimon arvokkuus

Max Weber ja länsimaisen ihmisen elämänohjaus -luentosarja. Millainen on rationalismin ja kapitalismin muokkaama länsimainen ihminen? Millainen etiikka ohjaa tämän toimintaa ja miten se eroaa muiden kulttuurien edustajista? Luennoitsija VTT, dos. Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 15.1.

Ikkunat auki vai kiinni? Tulenkantajat ja 1920-luvun kirjallisuuskeskustelu

1920-lukua kirjallisuudessa meillä ja muualla -luentosarjassa kerrotaan, miten runous ja proosa uudistuivat ja miten aikakauden aatteet vaikuttivat kirjallisuuteen. Luennoitsija dosentti Mikko-Olavi Seppälä. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Löytöretket ja kolmetoista siirtokuntaa

Teekutsuista Trumpiin: Yhdysvaltojen historiaa -luentosarja. Yhdysvaltojen presidenttivaalivuoden esivaalit alkavat jo helmikuussa. Käymme läpi Yhdysvaltojen historiaa tavoitteena selvittää, miten amerikkalaiset ymmärtävät itsensä ja muun maailman. Luennoitsija VTM Michael Halila. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiakahvila

Filosofiakahvilassa käydään filosofisia keskusteluja, joiden aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Keskustelun vetäjä FT Jari Palomäki. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Neito ja kuolema – nymfit antiikin myyteissä

Kulttuurikulma: Antiikin myytit -luentosarja. Antiikin myytit ovat vuosisatojen ajan vaikuttaneet länsimaisessa kulttuurissa ja taiteessa, niin kirjallisuudessa kuin kuvataiteissa. Luennoilla tarkastellaan joitakin näistä myyteistä ja pohditaan, mistä ne lopulta kertovat. Lisäksi esitellään myyttien käsittelyä joissakin tunnetuissa taideteoksissa. Luennoitsija FT Marja-Leena Hänninen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mystinen ja henkinen maisema

Suomalaisten modernistien maisema -luentosarja. Suomessa maisema on pysynyt aina melko keskeisenä aiheena taiteessa. Juhlavan ja kansallisromanttisen maisemankuvaston jälkeisinä vuosikymmeninä näkemys maiseman merkityksestä muuttui. Luennoilla tutustutaan suomalaisten taiteilijoiden maisemiin yhteiskunnan nykyaikaistuessa. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Palvelutalo Rudolf (Rudolfintie 17–19) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1870–1890: Vauhdin hurmaa ja impressionisteja

Taiteen ja muotoilun 1900-luku -luentosarjassa käydään lennokkaasti läpi, kuinka 1900-luvun yhteiskunnalliset tapahtumat vaikuttivat aikansa taiteeseen, muotoiluun, muotiin, elokuviin ja arkkitehtuuriin. Luennoitsija TaM Tuija Ekegren. Itämerentalo, Majakka (Tammasaarenlaituri 3B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mussolinin ja Churchillin salainen kirjeenvaihto

Italian poliittisia mysteereitä -luentosarja. Haluatko sukeltaa Italian modernin poliittisen historian synkimpiin, ja osin ratkaisemattomiin salaisuuksiin? Tutustumme tapausten taustoihin ja niissä vaikuttaneiden henkilöiden rooleihin. Luennoitsija FM Gianluca de Martino. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Numidian kuninkaat ja Karthagon imperiumi

Kaunis ja kovaosainen Algeria -luentosarja. Afrikan suurin maa Algeria on paljon muutakin kuin mahtavaa Saharaa. Maan historia on myrskyisä, ja sieltä löytyy maailmanluokan kulttuurikohteita niin roomalais- kuin arabiajaltakin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielivaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Ohjaajina Alaa Altamimi ja Amjad Sher. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen 040 565 6096. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 16.1.

Lähiökuvaukset: Hanna-Riikka Kuisma, Kerrostalo (2019) ja Noora Vallinkoski, Perno Mega City (2018)

Ajankohtaista kirjallisuudesta -luentosarjassa tutustutaan kaunokirjallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin ja uutuuskirjallisuuteen. Kirjoista kerrotaan ja keskustellaan. TeM Katariina Kaarlela. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Varhainen kivikausi Brittein saarilla

Britannian esihistoria -luentosarja. Britannia on esihistorian aikana ollut toisaalta syrjäinen Euroopan kolkka, toisaalta se on kehittänyt Euroopan vaikuttavampia muinaisia nähtävyyksiä, kuten esimerkiksi Stonehenge. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kirjailija Siri Kolu, Fantasiaa ja lastenkirjoja

Maunula-talon kirjailijailloissa kirjailijat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Haastattelijana FM Päivi Hytönen. Yhteistyössä Maunulan kirjaston kanssa. Maunula-talo, kirjasto (Metsäpurontie 4) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Australian Sea life

Neliosainen englanninkielinen interaktiivinen luentosarja Australiasta. Luennoitsija Suomessa asuva australialainen Timo Stanford. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Indoeurooppalaiset ja muut kieliryhmät

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

El Greco: Kreivi Orgazin hautajaiset ja Diego Velasquez: Hovinaiset

Taiteen voimaa! Maalaustaiteen merkkiteoksia -luentosarjan jokaisella luennolla käsitellään kaksi taiteen mestariteosta. Miksi nämä teokset ovat merkittäviä? Mitä ne kertovat omasta ajastaan ja miten ne ovat muuttaneet taiteen historiaa? Luennoitsija FM Leena Reinilä. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Helsingin kalastajien historiaa

Luennolla käydään läpi Helsingin kalastajien vaiheita 1800-luvun lopulta 1960-luvulle. Luennoitsija tietokirjailija, luonto-opas Eero Haapanen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 17.1.

L’arte della Controriforma – Vastauskonpuhdistuksen taide

Il Barocco Caravaggiosta Tiepoloon, italialaista taidetta 1600- ja 1700-luvulla -luentosarjassa tarkastellaan Roomassa tapahtunutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, luokka 3/Sali) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Puolalaisen yhteiskunnan haasteet ja niiden historialliset juuret

Perjantain kulttuuriluennoilla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija Puolan kunniakonsuli Stefan Widomski. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Chopinin pianomusiikista: etydit, preludit ja scherzot

Katsauksia pianomusiikin historiaan -luentosarjassa tutustutaan pianomusiikin lukuisiin eri lajeihin, kuten sonaattiin, konserttoon, etydiin, fantasiaan, nokturnoon ja kamarimusiikkiin, jossa pianolla on tärkeä osuus. Luennoitsija MuM Ilkka Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella

Erityisesti maahanmuuttajille suunnatuilla luennoilla kerrotaan selkokielellä Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Luennoitsija suomen kielen opettaja Karina Nirman. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 12–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ranska – rokokoosta romantiikkaan

Valistusajasta Romantiikkaan – eurooppalaisia kuvataiteen ilmiöitä -luennoilla tutustutaan rokokoon, uusklassismin ja romantiikan ilmentymiin Euroopan eri maiden kuvataiteessa. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A. 3. krs) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.



Viikko 4

Maanantai 20.1.

Omien tietojen suojaaminen ja turvaaminen Apple Mac /iPad /iPhone

Luennot AppleMac-, iPad- tai iPhone-käyttäjille. Luennon yhteydessä voi kysyä ja kommentoida. Luennoitsija Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Romantiikan taiteilijoiden uhmakkaita sotilaita ja runollisia neitoja

Suomalaisia muotokuvamaalareita -luentosarjassa esitellään, miten suomalainen muotokuva on kuvatyyppinä, ylellisyysesineenä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä muuttunut ajan saatossa. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, luokka 3/Sali) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Riikka Pelo: Kaikki elävä

Kampin kirjallisuusluennot -sarjassa esitellään vahvoja ja rohkeita nykynaiskirjailijoita ja teoksia Maria Jotuni 140 -juhlakevään teemaisesti. Luennoitsija FM Riitta Vaismaa. Kampin palvelukeskus, juhlasali (Salomonkatu 21 b) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Naiset ensimmäisissä kunnallisvaaleissa

Naiset Helsinkiä rakentamassa -luentosarjassa esitellään yhteiskuntaa monin eri tavoin rakentaneita naisia, jotka ovat toimineet politiikassa, järjestöissä ja yrittäjinä. Luennoitsija FT Kati Katajisto. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ihmeidentekijäkuningas ja klinikan synty

Tauteja, vaivoja ja vallankäyttöä – sairauden ja terveyden kulttuurihistoriaa -luentosarja. Sairaus ja terveys ovat sidoksissa tieteen kehitykseen ja valtaan. Muuttuvat käsitykset taudeista ja terveistä elämäntavoista, puhtaudesta ja likaisuudesta määräävät historian kulun. Ne määrittävät myös yksilön paikan maailmassa. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tarut talonpoikaissotureista

Rooma – unohtumaton imperiumi -luentosarjassa tutustutaan Rooman imperiumin nousuun, kukoistukseen ja hajoamiseen. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Baltia 1939–1940

Miehitetty Eurooppa 1939–1945 -luentosarja. Luennolla käydään läpi sodan vaiheita ja miehitysten alkua kyseisessä maassa tai -alueella, mutta lisäksi käsitellään miehityspolitiikkaa ja kansojen kohtaloita myös muualla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Albanian Rivieran muinaiset kaupungit

Antiikin mahtavat kaupungit -luentosarjassa tarkastelemme aihetta taiteellisesta näkökulmasta, historian käänteitä ja antiikin tarinoita unohtamatta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Modernin groteskiudesta: itävaltalaista kirjallisuutta vuodesta 1945

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija FM Lauri Marjamäki. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 21.1.

Digitaalisen median ilmiöitä

Medialukutaidot haltuun -luentosarjassa kerrotaan, miten internetin ja median sisältöjä voi tulkita ja arvioida kriittisesti. Mediayleissivistys lisää tietoyhteiskunnassa välttämätöntä ennakkoluulottomuutta ja epävarmuuden sietokykyä. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hitaita polkuja - luentaa, lausuntaa ja liikettä

Kohtaamisia taiteen keinoin. Lähtökohtana on kiireetön yhdessä olo taiteen äärellä, ja rauhallinen eteneminen. Mukaan voi tulla mille tahansa kokoontumiskerralle. Jokainen kerta rakentuu siihen hetkeen, läsnä olevista ihmisistä. Kiireettömästi tässä ja nyt. Osallistuminen ei vaadi erityisosaamista. Vetäjänä Riina Hannuksela. Roihuvuoren palvelukeskus, viherhuone (Punahilkantie 16) klo 10–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lutolawskin tuotannosta

Lutolawskin tyylistä ja tuotannosta -luentosarjassa tutustutaan puolalaisen Witold Lutolawskin (1913-1994) tyyliin ja keskeiseen tuotantoon. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Turun aika: Opiskelua ja sanateoriaa (1921–1939)

”Se ei ainakaan voisi olla avaruudessa” – Uuno Saarnion elämä ja filosofia -luentosarjassa esitellään Uuno Saarnio (1896–1977) matemaatikko, filosofi ja kirjastomies. Hänen omintakeinen filosofiansa on Suomessa verraten tuntematonta, vaikka maailmalla hyvinkin arvostettua. Luennoitsija dosentti Jari Palomäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Huligaaneista kieltolain kiertäjiin

Saksalaisen Babylon Berlin -rikosdraamasarjan innoittamana tarkastelemme 1920-luvun paheellista Helsinkiä. Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vaihtoehtoisia sähköpostitilejä

Mitä muita vaihtoehtoja löytyy Gmail- ja Outlook-käyttäjälle? Löytyykö ilmaisia riippumattomia ja mainoksettomia sähköpostin tarjoajia? Luennoitsija Marjaana Lindqvist. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Avoin lukupiiri: Maria Jotunin komediat ja koomisten naishahmojen perinne

Avoimessa lukupiirissä käsitellään 9.4.2020 140 vuotta täyttävän Maria Jotunin teoksia. TeM Katariina Kaarlela alustaa ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Myöhäisantiikin Konstantinopoli: piirityksiä, pyhäinjäännöksiä ja loistokkuutta

Istanbulin värikäs menneisyys esihistoriasta nykypäivään. Taidepainotteinen Byzantionista Konstantinopoliksi ja Istanbuliksi -luentosarja uusien tutkimustulosten pohjalta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Taloudellinen elämä ja kapitalismin henki

Max Weber ja länsimaisen ihmisen elämänohjaus -luentosarja. Millainen on rationalismin ja kapitalismin muokkaama länsimainen ihminen? Millainen etiikka ohjaa tämän toimintaa ja miten se eroaa muiden kulttuurien edustajista? Luennoitsija VTT, dos. Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 22.1.

Mika Waltari ja Jaan Kross – historiallisen romaanin kaksi mestaria

1920-lukua kirjallisuudessa meillä ja muualla -luentosarjassa kerrotaan, miten runous ja proosa uudistuivat ja miten aikakauden aatteet vaikuttivat kirjallisuuteen. Luennoitsija FM Lea Toivola. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Myyttinen villi länsi: kutsumuskohtalo ja Amerikan ekspansio

Teekutsuista Trumpiin: Yhdysvaltojen historiaa -luentosarja. Yhdysvaltojen presidenttivaalivuoden esivaalit alkavat jo helmikuussa. Käymme läpi Yhdysvaltojen historiaa tavoitteena selvittää, miten amerikkalaiset ymmärtävät itsensä ja muun maailman. Luennoitsija VTM Michael Halila. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1890–1910: Jugend, art nouveau, stile liberty vai sesessio?

Taiteen ja muotoilun 1900-luku -luentosarjassa käydään lennokkaasti läpi, kuinka 1900-luvun yhteiskunnalliset tapahtumat vaikuttivat aikansa taiteeseen, muotoiluun, muotiin, elokuviin ja arkkitehtuuriin. Luennoitsija TaM Tuija Ekegren. Itämerentalo, Majakka (Tammasaarenlaituri 3B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Gladio-järjestö: patriootteja vai salaliittolaisia?

Italian poliittisia mysteereitä -luentosarja. Haluatko sukeltaa Italian modernin poliittisen historian synkimpiin, ja osin ratkaisemattomiin salaisuuksiin? Tutustumme tapausten taustoihin ja niissä vaikuttaneiden henkilöiden rooleihin. Luennoitsija FM Gianluca de Martino. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kukoistava ja kristillistyvä roomalaisprovinssi

Kaunis ja kovaosainen Algeria -luentosarja. Afrikan suurin maa Algeria on paljon muutakin kuin mahtavaa Saharaa. Maan historia on myrskyisä, ja sieltä löytyy maailmanluokan kulttuurikohteita niin roomalais- kuin arabiajaltakin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Demeter ja Persefone – luonnon ikuinen kiertokulku

Kulttuurikulma: Antiikin myytit -luentosarja. Antiikin myytit ovat vuosisatojen ajan vaikuttaneet länsimaisessa kulttuurissa ja taiteessa, niin kirjallisuudessa kuin kuvataiteissa. Luennoilla tarkastellaan joitakin näistä myyteistä ja pohditaan, mistä ne lopulta kertovat. Lisäksi esitellään myyttien käsittelyä joissakin tunnetuissa taideteoksissa. Luennoitsija FT Marja-Leena Hänninen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.



Torstai 23.1.

Stonehenge ja Stonehengen maailma

Britannian esihistoria -luentosarja. Britannia on esihistorian aikana ollut toisaalta syrjäinen Euroopan kolkka, toisaalta se on kehittänyt Euroopan vaikuttavampia muinaisia nähtävyyksiä, kuten esimerkiksi Stonehenge. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

The Political System, Fines and breaking the law in Australia

Neliosainen englanninkielinen interaktiivinen luentosarja Australiasta. Luennoitsija Suomessa asuva australialainen Timo Stanford. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Riikka Pelo, Kaikki elävä (2019)

Vuotalon kirjailijailloissa kirjailijat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Haastattelijana kirjailija FM Jani Saxell. Yhteistyössä Vuosaaren kirjaston kanssa. Vuosaari, Vuotalon kirjasto (Mosaiikkitori 2) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Korkeakulttuurien ja kirjoitustaidon synty Välimeren alueella

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Gianlorenzo Bernini: Pyhän Teresan hurmio ja Caravaggio: Ateria Emmauksessa

Taiteen voimaa! Maalaustaiteen merkkiteoksia -luentosarjan jokaisella luennolla käsitellään kaksi taiteen mestariteosta. Miksi nämä teokset ovat merkittäviä? Mitä ne kertovat omasta ajastaan ja miten ne ovat muuttaneet taiteen historiaa? Luennoitsija FM Leena Reinilä. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kieltolaki – hullu laki?

Helsinki täyttyi salakuljetuspirtusta 1920-luvulla. Luennolla tutustutaan Helsingin seudun pirtukuninkaisiin, jobbareihin ja kieltolakipoliiseihin. Luennoitsija tietokirjailija, luonto-opas Eero Haapanen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Työväenopiston orkesterifestarit

Orkesterifestareilla esiintyvät opiston orkesterit ja soitinyhtyeet. Ensimmäistä kertaa järjestettävät festarit antavat kuulijalle suuren voimannäytteen opiston eri orkestereista ja soitinyhtyeistä. Tapahtuman vetäjä Veli-Antti Koivuranta. Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 19–21.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 24.1.

Riikka Pelo: Kaikki elävä

Kustaankartanon kirjallisuusluennot -sarjassa esitellään vahvoja ja rohkeita nykynaiskirjailijoita ja teoksia Maria Jotuni 140 -juhlakevään teemaisesti. Luennoitsija FM Riitta Vaismaa. Kustaankartanon palvelukeskus, E-talo (Kivalterintie 16/Oltermannintie 32) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kulttuurisota Puolassa – osa I

Perjantain kulttuuriluennoilla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FM, suomentaja Tapani Kärkkäinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Työväenopiston orkesterifestarit

Orkesterifestareilla esiintyvät opiston orkesterit ja soitinyhtyeet. Ensimmäistä kertaa järjestettävät festarit antavat kuulijalle suuren voimannäytteen opiston eri orkestereista ja soitinyhtyeistä. Tapahtuman vetäjä Veli-Antti Koivuranta. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 19–21.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Roma e lo Stato della Chiesa – Rooma ja kirkkovaltio

Il Barocco Caravaggiosta Tiepoloon, italialaista taidetta 1600- ja 1700 –luvulla -luentosarjassa tarkastellaan Roomassa tapahtunutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, luokka 3/Sali) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Chopinin pianomusiikista: nokturnot, sonaatit, balladit ja tanssit

Katsauksia pianomusiikin historiaan -luentosarjassa tutustutaan pianomusiikin lukuisiin eri lajeihin, kuten sonaattiin, konserttoon, etydiin, fantasiaan, nokturnoon ja kamarimusiikkiin, jossa pianolla on tärkeä osuus. Luennoitsija MuM Ilkka Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Englanti – muotokuvia ja liberalismia

Valistusajasta Romantiikkaan – eurooppalaisia kuvataiteen ilmiöitä -luennoilla tutustutaan rokokoon, uusklassismin ja romantiikan ilmentymiin Euroopan eri maiden kuvataiteessa. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A. 3. krs) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Juhlaa kohti!

Ooppera-ensemblen konsertissa kuullaan kauneimpia ooppera- ja operettinumeroita. Tapahtuman vetäjä Jutta Holmberg. Opistotalo, Juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 25.1.

Kevään ompeluklinikka

Miten se vetoketju ommeltiin, mikä on alavara ja mistä tässä ompeluohjeessa on kyse? Ompeleminen on mukavaa, mutta välillä tarvitsee neuvoja. Tule Ompeluklinikalle kysymään apua. Viikin asukastalo Kiila (Kevättori 1) klo 10–13.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Työväenopiston orkesterifestarit

Orkesterifestareilla esiintyvät opiston orkesterit ja soitinyhtyeet. Ensimmäistä kertaa järjestettävät festarit antavat kuulijalle suuren voimannäytteen opiston eri orkestereista ja soitinyhtyeistä. Tapahtuman vetäjä Veli-Antti Koivuranta. Opistotalo, Juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 16–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Yhteiskunta: demokratia ja lait

Antiikin alkeet -luennoilla tutustutaan antiikin kulttuuriin, historiaan ja jälkivaikutuksiin teemoittain. Luennoitsija Saara Kauppinen. Opistotalo, kieliluokka (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.