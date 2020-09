Helsingin työväenopiston menovinkit 14.9.–27.9.2020

Työväenopiston luennoilla käsitellään syyskuun puolen välin jälkeen muun muassa ydinaseiden historiaa, italialaista nykykirjallisuutta, Beethowenin pianosonaatteja sekä ajankohtaisia piha- ja puutarhatöitä. Helsinginkadun Filharmonikkojen konsertissa 19. syyskuuta kuullaan syksyisiä serenadeja.

Viikko 38

Maanantai 14.9.

Thaimaan historiaa

Thaimaa: Hymyjen maan historiaa ja kulttuuria -luentosarjassa tutustutaan maan värikkääseen historiaan ja kulttuurikohteisiin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/Sali (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiajan aineellinen kulttuuri

Keskiajan kulttuurihistoriaa -luentosarjassa opitaan kulttuurihistoriallista tietoa keskiajan aineellisesta sekä henkisestä elämästä. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Antiikin ajan näytelmät ja teatterielämä Balkanilla

Antiikin ja Bysantin aarteet Balkanilla -luentosarjassa opitaan Balkanin alueen kulttuuri- ja taidehistoriaa antiikin ajalta nykyaikaan. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

David Foster Wallacen kummallinen romaani Infinite Jest

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Kanneltalo, Klaneettitie 5). Luennoitsija kirjailija, BA Esa Mäkijärvi. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1950-60-lukujen taideilmiöt oppaina nykytaiteeseen

Nykytaide – vaikeaa? -luentosarja. Tuntuuko, että nykytaide on vaikeaa, etkä oikein ymmärrä? Tule mukaan avoimin mielin ihmettelemään, mistä nykytaiteessa ja sen taustailmiöissä voisi olla kysymys. Luennoitsija Tuija Ekegren. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Englannin, Ranskan, siirtokuntalaisten ja intiaanien sodat

Willin Lännen historiaa -luentosarjassa tutustutaan Pohjois-Amerikan rajaseudun historiaan, alkuperäisasukkaisiin ja uudisraivaajiin. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Claude Monet – valon ja värin maalari

Impressionismi ja moderni maalaustaide – taiteilijoita Pariisista ja Suomesta -luentosarjassa opitaan taidehistoriallista tietoa impressionismista ja tutustutaan sen heijastuksiin suomalaisessa kultakauden maalaustaiteessa 1860-luvulta 1900-luvulle. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka, 3. krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kontulan kirjallisuusluennot: Henriikka Tavin Tellervo ja Eeva Turusen Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriaansa

Vahvoja, rohkeita naiskirjailijoita -luennot käsittelevät nykynaiskirjailijoita. Luennon aiheena Henriikka Tavin Tellervo ja Eeva Turusen Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriaansa –nykyproosa koomisten naishahmojen perinteessä. Luennoitsija TeM Katariina Kaarlela. Kontulan kirjasto (Ostostie 4) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Stoan kirjailijavieraana Aura Nurmi

Kirjailija Aura Nurmi kertoo ja keskustelee uusimmasta teoksestaan Leijonapatsailla, joka on vahva nuoren naisen kokemus kasvusta ja elämästä. Haastattelija kirjailija, FM Jani Saxell. Yhteistyössä Itäkeskuksen kirjaston kanssa. Stoa, Itäkeskuksen kirjasto (Turunlinnantie 1) klo 18–19.30. Tiedustelut puh. 09 310 88610.

Ensimmäinen ristiretki: Clermontista Jerusalemiin

Ristiretket – historiaa ja teologiaa -luentosarjassa tutustutaan 1900-luvulla käytyihin uskonsotiin, jotka on nimetty ristiretkiksi. Luennoitsija VTM Michael Halila. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Brittimandaatista Israelin valtion perustamiseen

Palestiinan alueen historiaa ja nykypäivää -luentosarjassa tutustutaan Lähi-idän polttopisteeseen Palestiinaan. Luennoitsija dosentti Ville Jalovaara. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Google Drive

Digivinkkejä kotikäyttäjille -luentosarjassa annetaan tietoiskuja puhelimen, tabletin ja tietokoneen käyttäjille. Luentoja voi seurata Ainossa, etäyhteydellä tai tallenteina. Luennoitsija Minna Sundström. Opistotalo (Helsinginkatu 26) klo 16–16.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 15.9.

Filosofiaklubi

Keskustelemme ikuisista aiheista nykymaailmanmenossa. Keskusteluihin jaetaan lukuvinkkejä edellisillä kerroilla. Vetäjä pohjustaa kunkin kerran alussa lyhyesti päivän aihetta. Keskustelujen vetäjänä FM Lassi Raunio. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Identiteetti, ihmisoikeudet ja pakolaisuus

Miten ymmärtää yhteistä olemistamme maailmassa? Mitä merkitsee pakolaisuus, totalitarismi, poliittinen vapaus, banaali paha? Hannah Arendt ja maailman ymmärtäminen -luentosarjassa tarkastellaan ajankohtaisia aiheita filosofi Hannah Arendtin ajattelun kautta. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Absoluuttinen ääretön: keskiajan teologiaa

Äärettömän filosofiaa -luentosarja. Luennoitsija dosentti Jari Palomäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Reininkulta

Tutustutaan Richard Wagnerin oopperatetralogiaan Sormus. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Luentoa voi seurata suorana verkon välityksellä https://meet.jit.si/Wagner_Sormus. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viranomaispalvelut

Huvia ja hyötyä -luentosarjassa esitellään havainnollisesti digitaalisia palveluja asioiden hoitamiseen, tiedon hankkimiseen ja kulttuurista nauttimiseen ajasta ja paikasta riippumatta. Lopuksi annetaan myös henkilökohtaista apua. Luennoitsija kirjastonhoitaja Sari Antikainen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Avoin lukupiiri: italialaisen nykykirjallisuuden suuntia

Avoimessa lukupiirissä tutustutaan nykyitalialaiseen romaanitaiteeseen. FM, suomentaja-runoilija Hannimari Heino alustaa ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Gnostilaisuuden historia

Gnostilaisuus – saviruukkuihin kätkettyä viisautta -luentosarjassa sukelletaan salaperäisestikin näyttäytyvän uskonnon, gnostilaisuuden saloihin. Luennoitsija TM, DI Janne Joutsenjoki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 16.9.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Tapahtuma on järjestetty yhteistyössä Maunulan kirjaston kanssa. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.15–20.30. Ohjaajina Alaa Altamimi ja Maija Luukkonen. Ilmoittautuminen puh. 045 332 5668. Tiedustelut 09 310 88610.

Köyhyys – Kaskeajia, kivenhakkaajia sekä yksi akka ja kissa

Tuntuuko, ettet aina ymmärrä taidetta? Näkökulmia taiteeseen -luentosarjassa tutustutaan teemakokonaisuuksiin eri tekijöiden, aikakausien, ilmiöiden ja tarinoiden kautta. Pohditaan, mitä symboliikkaa teoksen taakse voisi kätkeytyä. Luennoitsija TaM Tuija Ekegren. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 17.15–18.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kaupunkikulttuuria ja viihdettä talonpoikaisessa Suomessa

Suomen taiteen ja viihteen tarinaa etsimässä -luentosarjassa tarkastellaan suomalaista kulttuuria aikakausittain niin eliitin kuin kansan näkökulmasta ottamalla esimerkkejä kirjallisuuden, musiikin, teatterin ja elokuvien alueilta. Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1100-luvun trubaduurikulttuuri ja -filosofia

Etelä-Ranskan tuntematon historia -luentosarja käsittelee Etelä-Ranskan eli Oksitanian historiaa antiikista keskiaikaan. Aiheita mm. jumalaisia aatelisnaisia palvovat trubaduurit, naistrubaduurin lesbolainen rakkaus, 1100-luvun renessanssi, kataarit, visigootit sekä keskiajan kaksimielinen runous. Luennoitsija FM Jari Nummi. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kaistapäisiä keisareita ja kukoistavia provinsseja

Rooman historia keisareista germaanikuninkaisiin -luentosarjassa opimme, kuinka Rooman kukoistava imperiumi rapistui ja mureni kansainvaellusten paineessa ja muuttui lopulta germaanikuningaskunniksi. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kulttuurikulma: Ydinaseiden historia

Luennolla käsitellään ydinaseiden historia atomipommin periaatteesta neutronipommeihin. Tarkastelemme myös ydinenergian aiheuttamia onnettomuuksia. Luennoitsija kirjailija Esa Mäkijärvi. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Opistot Loves Kumppanit

Tule Stoaan tutustumaan työväenopiston ja Arbiksen kumppaneihin, niiden toimintaan sekä monimuotoiseen yhteistyöhön. Pääset kokeilemaan työpajoja ja kurkkaamaan, millaista voi olla monikielinen ja monin tavoin saavutettava toiminta. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 12–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Saako Shakespeare puhua ekokatastrofista?

Uusia tulkintoja kirjallisuudesta -luentosarja keskittyy englanninkieliseen kirjallisuuteen. Luennoitsija FM Tommi Dunderlin. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

iPhone/iPad: Siri arjen apuna ja ilona

Luennot Applen Mac-, iPad- tai iPhone-käyttäjille. Luennon jälkeen on mahdollisuus jäädä yhdessä tai yksin harjoittelemaan esiteltyjä asioita. Luennoitsija Merja Linden. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 10.30–12. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Algoritmin kulttuuri – ihmisen ja koneen uudet työnjaot

Tekoälyn ja sosiaalisen median hyviä ja huonoja puolia -luentosarja. Luennoitsija apulaisprofessori Minna Ruckenstein, Helsingin yliopisto. Luentoa voi seurata suorana https://youtu.be/q_-ynNhZRAU. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 17.9.

Vanhoista kirjoista runo ja ristipistoja

Avoimet kirjoittaja- ja käsityötreffit. Työpajassa kirjoitetaan ja kirjaillaan. Vetäjänä Sari Pauloma. Malmitalo, kirjasto (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Antiikin kreikkalaiset kaupunkivaltiot ja siirtokunnat

Kreikka muinaisuudesta nykyaikaan -luentosarja. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vuotalon kirjailijavieraana Kreetta Onkeli

Kirjailija Kreetta Onkeli kertoo ja keskustelee teoksestaan Meiltähän tämä käy, joka keskittyy perheen ja hyvinvointiyhteiskunnan muutoksen kuvaamiseen. Haastattelijana kirjailija, FM Jani Saxell. Vuotalo, kirjasto (Mosaiikkitori 2) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Strukturalismin lasku

Ranskalainen postmodernismi -luentosarjassa käsittelemme 1960-luvun lopussa ranskalaisessa filosofiassa alkanutta aikakautta, poststrukturalismia ja tutustumme monimuotoisen liikkeen johtohahmoihin. Luennoitsija TaM, HuK Jaakko Jekunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kansainvaellukset

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Malena Ernman: Sydämen asioita: perhe ja planeetta kriisissä

Tietokirjallisuusklubi-sarjassa käsitellään valittuja klassikkoja ja uusia tietokirjoja. Luennoitsija FM Lassi Raunio. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 18.9.

Rooma: Accademia di San Luca

Il Barocco, Barokin maalaustaide: viisi koulukuntaa -luentosarja esittelee Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia upeita taiteilijoita. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/Sali (Näyttelijäntie 14) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Monipuoliset kukkasipulit

Syksyinen piha ja puutarha -luentosarjassa opitaan tietoa syksyn puutarhatöistä. Luennoilla kerrotaan myös, miten varmistat kevään kukkaloiston istuttamalla erilaisia kukkasipuleita sekä miten saat kompostin toimimaan hyvin. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Beethovenin pianosonaateista II

Beethovenin merkittäviä kamarimusiikkiteoksia -luentosarja. Tutustumme Beethovenin piano-, viulu- ja sellosonaatteihin, pianotrioihin ja -kvartettoihin sekä jousikvartettoihin. Luentoa voi seurata suorana https://meet.jit.si/Beethovenin_merkittavia_kamarimusiikkiteoksia. Luennoitsija Ilkka von Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tunisia: Thugga ja Mactaris

Pohjois-Afrikan arkeologisista kohteista -luentosarja. Luoteinen Pohjois-Afrikka oli Rooman imperiumin rikkaimpia alueita, jossa oli enemmän kaupunkeja kuin missään muualla. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Silkkikutomo, musiikkiluokka, 3.krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella

Erityisesti maahanmuuttajille suunnatuilla luennoilla opitaan selkokielellä tietoa Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Luentosarja koostuu luennoista ja vierailukäynneistä eri kohteisiin. Luento-ohjelma kurssitiedoissa ilmonet.fi. Luennoitsija Karina Nirman. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1)klo 12–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Protestanttinen pohjoinen ja katolinen etelä – uskonto alueellisena voimana

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija toimittaja, VTM Paula Schuth. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 19.9.

Helsinginkadun Filharmonikot – Syksyiset serenadit, osa 1

Helsinginkadun Filharmonikkojen konsertissa kuullaan syksyisiä puhallinserenadeja. Ohjelmassa Richard Straussin Wiener Philharmoniker -fanfaari sekä serenadi puhaltimille op. 7 sekä Jean Sibeliuksen Preludio (1899) ja Antonin Dvorakin serenadi puhaltimille. Kapellimestari Veli-Antti Koivuranta. Liput 12/8 € (sis. käsiohjelman). Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 19. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 39

Maanantai 21.9.

Bangkokin ja Ayutthayan kulttuurikohteita

Thaimaa: Hymyjen maan historiaa ja kulttuuria -luentosarjassa tutustutaan maan värikkääseen historiaan ja kulttuurikohteisiin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/Sali (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kanneltalon kirjailijavieraana Pajtim Statovci

Kirjailija Pajtim Statovci kertoo ja keskustelee teoksistaan Kanneltalon (Klaneettitie 5) kahvilan stagella klo 18 alkaen. Haastattelija kirjailija, FM Jani Saxell, puheenjohtaja FM Päivi Hytönen. Yhteistyössä Kannelmäen kirjaston kanssa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rakkaus ja perhe keskiajalla

Keskiajan kulttuurihistoriaa -luentosarjassa opitaan kulttuurihistoriallista tietoa keskiajan aineellisesta sekä henkisestä elämästä. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Balkanin alueen tärkeimmät arkeologiset löydöt

Antiikin ja Bysantin aarteet Balkanilla -luentosarjassa opitaan Balkanin alueen kulttuuri- ja taidehistoriaa antiikin ajalta nykyaikaan. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

1970–80-lukujen taideilmiöt oppaina nykytaiteeseen

Nykytaide – vaikeaa? -luentosarja. Tuntuuko, että nykytaide on vaikeaa, etkä oikein ymmärrä? Tule mukaan avoimin mielin ihmettelemään, mistä nykytaiteessa ja sen taustailmiöissä voisi olla kysymys. Luennoitsija Tuija Ekegren. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Yhdysvaltain sisällissota

Willin Lännen historiaa -luentosarjassa tutustutaan Pohjois-Amerikan rajaseudun historiaan, alkuperäisasukkaisiin ja uudisraivaajiin. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pierre August Renoir – hetken viehätys ja ilo

Impressionismi ja moderni maalaustaide -taiteilijoita Pariisista ja Suomesta. Luentosarjassa opitaan taidehistoriallista tietoa impressionismista ja tutustutaan sen heijastuksiin suomalaisessa kultakauden maalaustaiteessa 1860-luvulta 1900-luvulle. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka, 3. krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Espanjan ”uudelleenvalloitus” ja uusi maailma

Ristiretket – historiaa ja teologiaa -luentosarjassa tutustutaan 1900-luvulla käytyihin uskonsotiin, jotka on nimetty ristinretkiksi. Luennoitsija VTM Michael Halila. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suezin kriisistä Libanonin sotaan

Palestiinan alueen historiaa ja nykypäivää -luentosarjassa tutustutaan Lähi-idän polttopisteeseen Palestiinaan. Luennoitsija dosentti Ville Jalovaara. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Office 365

Digivinkkejä kotikäyttäjille -luentosarjassa annetaan tietoiskuja puhelimen, tabletin ja tietokoneen käyttäjille. Luentoja voi seurata Ainossa, etäyhteydellä tai tallenteina. Luennoitsija Morad Azizi. Opistotalo (Helsinginkatu 26) klo 16–16.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 22.9.

Filosofiaklubi

Keskustelemme ikuisista aiheista nykymaailmanmenossa. Keskusteluihin jaetaan lukuvinkkejä edellisillä kerroilla. Vetäjä pohjustaa kunkin kerran alussa lyhyesti päivän aihetta. Keskustelujen vetäjänä FM Lassi Raunio. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Totalitarismi ja politiikan loppu

Miten ymmärtää yhteistä olemistamme maailmassa? Mitä merkitsee pakolaisuus, totalitarismi, poliittinen vapaus, banaali paha? Hannah Arendt ja maailman ymmärtäminen -luentosarjassa tarkastellaan ajankohtaisia aiheita filosofi Hannah Arendtin ajattelun kautta. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Äärettömän pieni: Leibnizista Abraham Robinsoniin

Äärettömän filosofiaa -luentosarja. Luennoitsija dosentti Jari Palomäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Terveyspalvelut

Huvia ja hyötyä -luentosarjassa esitellään havainnollisesti digitaalisia palveluja asioiden hoitamiseen, tiedon hankkimiseen ja kulttuurista nauttimiseen ajasta ja paikasta riippumatta. Lopuksi annetaan myös henkilökohtaista apua. Luennoitsija kirjastonhoitaja Sari Antikainen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Gnostilaisia käsityksiä maailmasta ja ihmisestä

Gnostilaisuus – saviruukkuihin kätkettyä viisautta -luentosarjassa sukelletaan salaperäisestikin näyttäytyvän uskonnon, gnostilaisuuden saloihin. Luennoitsija TM, DI Janne Joutsenjoki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 23.9.

Kambodžan Angkor Wat, maailman mahtavin temppeli

Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhon luento klo 11–12.30. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Kauppakeskus Ristikko, Konala-seuran asukastila (Ajomiehentie 1). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hyväntekeväisyysneuleet

Tule tekemään yhdessä hyvää! Neulomme lahjoituslangoista sukkia, lapasia, pipoja, keskosten vaatteita ja peittoja. Neuleet lahjoitetaan SPR:n ja Hope-järjestön kautta apua tarvitseville. Ota mukaan omat puikot ja langat, jos sellaisia on. Pohjois-Haagan toimipiste, käsityöluokka (Näyttelijäntie 14) klo 13.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Tapahtuma on järjestetty yhteistyössä Maunulan kirjaston kanssa. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.15–20.30. Ohjaajina Alaa Altamimi ja Maija Luukkonen. Ilmoittautuminen puh. 045 332 5668. Tiedustelut 09 310 88610.

Naismuotokuvat – Uhkeita venuksia, Madonna-hahmoja ja turmeltuneita naisia

Tuntuuko, ettet aina ymmärrä taidetta? Näkökulmia taiteeseen -luentosarjassa tutustutaan teemakokonaisuuksiin eri tekijöiden, aikakausien, ilmiöiden ja tarinoiden kautta. Pohditaan, mitä symboliikkaa teoksen taakse voisi kätkeytyä. Luennoitsija TaM Tuija Ekegren. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 17.15–18.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Modernismi vs. rillumarei

Suomen taiteen ja viihteen tarinaa etsimässä -luentosarjassa tarkastellaan suomalaista kulttuuria aikakausittain niin eliitin kuin kansan näkökulmasta ottamalla esimerkkejä kirjallisuuden, musiikin, teatterin ja elokuvien alueilta. Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Olut ja yhteisöllisyys Suomessa keskiajalta 1800-luvulle

Oispa kaljaa! -luennoilla tarjotaan erilaisia näkökulmia olueen. Luennoitsija tutkija Jenni Lares. Hotelli- ja ravintolamuseo (Tallberginkatu 1 G 60) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuoromusiikkia kaikilla mausteilla -konsertti

Konsertissa esiintyvät sekä The Voice of Maunula, Kamarikuoro Aatra että Soiva Sävel. Ohjelmistossa musiikkia laidasta laitaan. Kuoroja johtaa Essi-Reetta Särkämö. Maunula-talo, Metsäpurosali (Metsäpurontie 4) klo 19–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Itämeren ja Suomenlahden historiaa keskiajalta 1800-luvun alkuun

Kulttuurikulma: Merihistoriaa halki vuosisatojen.Tarkastelemme Itämeren, Suomenlahden ja Helsingin historiaa monitieteisestä näkökulmasta. Keskeisiä aiheita ovat laivat, merenkulku ja navigointi, merelliset innovaatiot sekä haaksirikot. Luennoitsija dosentti Mikko Huhtamies. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tunnettujen trubaduurien rakkautta ja lyriikkaa

Etelä-Ranskan tuntematon historia -luentosarja käsittelee Etelä-Ranskan eli Oksitanian historiaa antiikista keskiaikaan. Aiheita mm. jumalaisia aatelisnaisia palvovat trubaduurit, naistrubaduurin lesbolainen rakkaus, 1100-luvun renessanssi, kataarit, visigootit sekä keskiajan kaksimielinen runous. Luennoitsija FM Jari Nummi. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Imperiumi perikadon partaalla: sotilaskeisarien aika

Rooman historia keisareista germaanikuninkaisiin -luentosarjassa opimme, kuinka Rooman kukoistava imperiumi rapistui ja mureni kansainvaellusten paineessa ja muuttui lopulta germaanikuningaskunniksi. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Jane Austinin onnettomat loput

Uusia tulkintoja kirjallisuudesta -luentosarja keskittyy englanninkieliseen kirjallisuuteen. Luennoitsija FM Veera Mäkelä. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

iPhone/iPad: muistuttavat apurit. Kello, Kalenteri ja Muistutukset

Luennot Apple Mac-, iPad- tai iPhone-käyttäjille. Luennon jälkeen on mahdollisuus jäädä yhdessä tai yksin harjoittelemaan esiteltyjä asioita. Luennoitsija Merja Linden. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 10.30–12. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Henkilötiedoista kauppatavaraa – datakolonialismi

Tekoälyn ja sosiaalisen median hyviä ja huonoja puolia -luentosarja. Luennoitsija asiantuntija Riitta Vänskä, Sitran reilun datatalouden IHAN-hanke. Luentoa voi seurata suorana https://youtu.be/Yf6MOYk9FVk. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiakahvila

Filosofiakahvilassa käydään filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Keskustelun vetäjä FT Jari Palomäki. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 24.9.

Kreikka osana Roomaa ja Bysanttia

Kreikka muinaisuudesta nykyaikaan -luentosarjassa opitaan historiallista tietoa Kreikan vaiheista antiikin ajoista nykyaikaan. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Runoilija, suomentaja Hannimari Heino, Matkustamisesta, kirjoittamisesta ja kirjeenvaihdosta. Hannimari Heino ja Kristiina Wallin: Matkakirjeitä (2020)

Ajankohtaista kirjallisuudesta -luentosarjassa tutustutaan kaunokirjallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin ja uutuuskirjallisuuteen. Kirjoista kerrotaan ja keskustellaan. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Derrida ja différance

Ranskalainen postmodernismi -luentosarjassa käsittelemme 1960-luvun lopussa ranskalaisessa filosofiassa alkanutta aikakautta, poststrukturalismia ja tutustumme monimuotoisen liikkeen johtohahmoihin. Luennoitsija TaM, HuK Jaakko Jekunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Gootit ja alemannit

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 25.9.

Ulkomaalaiset taiteilijat Roomassa

Il Barocco, Barokin maalaustaide: viisi koulukuntaa -luentosarja esittelee Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia upeita taiteilijoita. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/Sali (Näyttelijäntie 14) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kompostointi

Syksyinen piha ja puutarha -luentosarjassa opitaan tietoa syksyn puutarhatöistä. Luennoilla kerrotaan myös, miten varmistat kevään kukkaloiston istuttamalla erilaisia kukkasipuleita sekä miten saat kompostin toimimaan hyvin. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Beethovenin viulu- ja sellosonaateista

Beethovenin merkittäviä kamarimusiikkiteoksia luentosarja. Tutustumme Beethovenin piano-, viulu- ja sellosonaatteihin, pianotrioihin ja -kvartettoihin sekä jousikvartettoihin. Luentoa voi seurata suorana https://meet.jit.si/Beethovenin_merkittavia_kamarimusiikkiteoksia. Luennoitsija Ilkka von Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tunisia: Sufetula ja Bulla Regia

Pohjois-Afrikan arkeologisista kohteista -luentosarja. Luoteinen Pohjois-Afrikka oli Rooman imperiumin rikkaimpia alueita, jossa oli enemmän kaupunkeja kuin missään muualla.Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Silkkikutomo, musiikkiluokka, 3.krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella

Erityisesti maahanmuuttajille suunnatuilla luennoilla opitaan selkokielellä tietoa Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Luentosarja koostuu luennoista ja vierailukäynneistä eri kohteisiin. Luento-ohjelma kurssitiedoissa ilmonet.fi. Luennoitsija Karina Nirman. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1)klo 12–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Katarina Aragonilainen – veljen leski tulevaisuuden esteenä

Henrik VIII:n kolme ensimmäistä vaimoa: lasten äidit -luentosarjassa selvitetään, miten Henrik VIII:n kolmen ensimmäisen vaimon kohtalot kietoutuivat toisiinsa. Kuningas halusi eroon sekä ensimmäisestä että toisesta vaimostaan, mutta menetti kolmannen tahtomattaan. Luennoitsija TL Reeta Frosti. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 26.9.

Deutsche Erfinder und Entdecker

Saksankielinen luento. Viele Erfindungen und Entdeckungen wurden von deutschen Wissenschaftlern und Technikern gemacht. Wir reisen durch die Zeit und betrachten einige herausragende Resultate und ihre Urheber. Luennoitsija FM Michael Möbius. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sunnuntai 27.9.

Stoan lausujien syysmatinea

Mielenliikkeitä – keitaita ja autiomaita. Runoja mm. seuraavilta runoilijoilta: Claes Andersson, Eeva Tikka, Leif Salmén, Heikki Turunen, Kaarina Valoaalto ja Samuel Beckett. Tapahtuman vetäjä Iiro Kajas. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.