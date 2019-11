Helsingin työväenopiston menovinkit 18.11.–1.12.2019  

Ajankohtaista kirjallisuudessa -sarjan luennolla Opistotalossa marraskuun 21. päivä tutustutaan tämän vuoden Finlandia-palkinnon ehdokkaisiin. Kirjailijavieraaksi opistolle saapuu 27. marraskuuta kirjailija Koko Hubara.

Viikko 47

Maanantai 18.11.

Ioannina ja Thessaloniki

Kreikan kulttuurikaupunkeja Oidipuksesta EU-aikaan -luentosarjassa lähdetään matkalle kulttuurimme synnyinsijoille elämää sykkiviin Välimeren kaupunkeihin. Luennoitsija FM, auktorisoitu opas Maarit Nieminen. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nykydemokratian haasteita globaalissa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Onko demokratia rikki? -luentosarjassa selvitetään, mitä demokratia tarkkaan ottaen on ja toimiiko se niin kuin sen pitäisi. Luennoitsija FT Tero Toivanen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Saksa II maailmansodassa

Saksan ja Euroopan historiaa 2: Saksan ja Euroopan kivulias yhdentyminen -luentosarjassa tarkastellaan, miten Saksa on pyrkinyt johtamaan Eurooppaa ja sen yhdentymistä historian eri vaiheissa myös voimalla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Burgundin punainen – salaperäisen herttuakunnan taidehurma

Kahden luennon sarja tarkastelee Pohjois-Euroopan renessanssin uniikin helmen eli Burgundin herttuakunnan viehättävän monimutkaista syy-seurausvyyhtiä eri taiteilijoiden elämäntarinoiden ja teosten kautta. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) 4.11. ja 18.11. klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Stendhal

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija runoilija, VTM Olli Sinivaara. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kallion friidu Tarja Halonen, Sauli Niinistö ennen presidenttiyttä

Tasavallan presidentit K. J. Ståhlbergista Sauli Niinistöön -luentosarja käsittelee presidentti-instituution historian Suomessa ja vertailee presidenttien tapoja käyttää valtaa. Luennoitsijat politiikan toimittajat ja tietokirjailijat Lauri Nurmi ja Matti Mörttinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Opistoteatteri esittää: Lysistrate, ennakkonäytös

Työväenopiston Opistoteatteri esittää Pentti Saarikosken suomentaman Aristofaneen komedian Lysistrate. Ohjaaja Harri Liuksiala. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vastuullisen matkailijan valintoja

Lempeän matkailun ABC -luentosarjassa pohdimme hyvinvointia tukevaa matkailua ja saamme vinkkejä omille matkoillemme. Luennoitsija restonomi Päivi Suutari. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kieli pohdiskelijan työvälineenä

Suomen kieli ja elämänfilosofia -luennoilla ihmetellään suomen kielen sanoja ja tekstilajeja sekä pohditaan samalla elämän peruskysymyksiä. Luennoitsija FM Viivi Välttilä. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 19.11.

Tulevaisuuksien Vuosaari

Luennolla tarkastellaan, mitä erilaisia suunnitelmia Vuosaareen on eri aikakausina ideoitu. Mitkä hankkeet eivät koskaan toteutuneet? Entä millainen olisi unelmien Vuosaari? Luennoitsija FM Matti Lipponen. Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

James Cookin maailmanympäripurjehdus (1700-luku)

Maailma avautuu -luentosarjassa tarkastellaan, minne elinehdot ja tiedonjano ovat kuljettaneet meitä. Luennoitsija FM Teemu Korpijärvi. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Foucault ja subjektifikaation historiallisuus

Subjektin modernia filosofiaa -luentosarjassa pohditaan, ovatko ihmiset aina pitäneet itseään yksilöinä. Onko vapaa tahto vain harhaa? Luennoitsija TaM, HuK Jaakko Jekunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tytöt koodaa tykimmin

Miten ohjata lapsia selviämään nykymaailman sähköisen verkoston solmuista? Luennolla tutustutaan sosiaalisen median ja netin uhkiin sekä mahdollisuuksiin eri näkökulmien kautta. Luennoitsija IT-opettaja Maikku Sarvas. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Huolestuttaako digipelaaminen?

Lukutaitoja media- ja digimaailmaan -luentosarjassa tarkastellaan vihapuhetta, populismia ja kaupallista viestintää sekä tutkitaan, miten uutiset ja mediasisällöt leviävät digimaailmassa. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, Viola (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kaupunkiaktivismi tänään

Demokratia tänään: Kansalaistoiminnasta kaupunkiaktivismiin -luennoilla tarkastellaan, miten kansalaisten omaehtoinen järjestäytyminen on muovannut kaupunkikulttuuria yhteisöllisemmäksi. Luennoitsija KTM Marita Mustajärvi. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kreikka ja sen naapurit – ystäviä vai vihollisia?

Kreikan nykyhistoria – väestönvaihdosta talouskriisiin -luentosarjassa tarkastellaan taustoja uutisotsikoiden takaa huomioiden maan suurenmoinen taide ja kulttuuri. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Entisajan koulunkäyntiä

Kulttuurihistorian yleisluento Kanneltalon auditoriossa (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Katja Weiland-Särmälä. Luentoon liittyy erillinen vierailu Lagstadin koulumuseossa Espoossa 26.11. klo 17, jonne ilmoittautuminen ilmonet.fi-kurssitunnuksella H196258 tai puhelimitse 09 310 88610. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 20.11.

Francis Baconin Uusi Atlantis vuodelta 1627

Työväenopiston kulttuuriluento klo 11–12.30 Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4). Luennoitsija TL Reeta Frosti. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Bangkok ja Ayutthaya

Enkelten kaupunki – Bangkok-luennoilla tutustutaan kaupungin historiaan, nähtävyyksiin ja kiinnostaviin kulttuurikohteisiin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kilpajuoksu Kuuhun – ensimmäisestä kuulennosta 50 vuotta

Kuuhulluudesta kuulentojen salaliittoepäilyihin – Kuun kulttuurihistoriaa -luentosarjassa perehdytään kuun vaikutuksiin. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hyveitä ja paheita

Peilauksia taidehistorian mytologisiin kuva-aiheisiin -luentosarjassa tutustutaan taiteilijoiden tulkintoihin länsimaisen taidehistorian mytologisista, uskonnollisista ja kirjallisista aiheista. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Stoa, luentosali (Turunlinnantie1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sydänluento: Uniapnea, myrkkyä makuuhuoneessa

Sydänluento järjestetään yhteistyössä Etelä-Suomen Sydänpiiri ry:n kanssa. Luennoitsija uniapnealääkäri Miikka Peltomaa. Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Goya – ensimmäinen ”moderni” taidemaalari

Maalaustaiteen vanhat mestarit -luentosarjassa tutustutaan vaiheittain länsimaisen taiteen maallistuvaan kehitykseen ja siihen, miten vanhojen mestarien taide innoitti ja opetti uudemman ajan taiteilijoita. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Itämerentalo, Majakka 2, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mitä on reaalikapitalismi?

Peter Singer–eräsaikamme merkittävimmistä filosofeista -luentosarjassa tutustutaanaustralialaiseen filosofiin, joka on innoittanut keskustelua ja aiheuttanut mielenilmauksia ja tekoja pian 50 vuotta. Luennoitsija FM Lassi Raunio. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hämmentääkö roskisdyykkaus?

Ajatuksia tavaroista, jätteistä ja saasteista -luentosarjassa tarkastellaan, miten arjen ajattelutapamme vaikuttavat huomaamattamme myös siihen, miten toimimme ympäristön kanssa. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Muuttuuko ruoka?

Food & Future Forum – Ruuan tulevaisuus -luentosarjassa pohditaan, mitä ja miten syömme tulevaisuudessa. Pohdintaa ympäristön, ruokakulttuurin, tasa-arvon ja teknologisten innovaatioiden näkökulmista. Sarja on toteutettu yhteistyössä Hotelli- ja ravintolamuseon kanssa. Luennoitsija elintarviketeknologian tutkimusprofessori emerita Kaisa Poutanen. Hotelli- ja ravintolamuseo, Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1 G 60) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tandem Language Learning

An open event where you can come and meet people, learn some new languages and in exchange teach some of yours. Avoin tilaisuus, jonne voit tulla oppimaan toisilta uusia kieliä ja jakaa samalla omaasi. Please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Ilmoitathan tulostasi viestillä. The event is organized in co-operation with Miitti and is part of Erasmus+ project Demos. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–20.45. Free entry. Lisätiedot 09 310 88610.

Torstai 21.11.

Vakiintumisen kautta digimurrokseen

Metsästäjä- ja keräilytalouksista digiaikaan -luentosarjassa käsitellään Suomen ja maailmantalouden kehityksen suuria linjoja kivikaudelta digiaikaan. Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Silkkitien kaukaiset pysähdyspaikat Bagdad, Samarkand ja Buhara

Silkkitien salaisuudet -luentosarjassa tutustutaan kaupankäyntiin ja tavaroiden vaihtoon antiikin ja Bysantin aikana sekä Silkkitien tärkeimpiin kohteisiin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Molotovin–Ribbentropin sopimus: yhteistyö ja avunanto 1939–1941

Itä-Euroopan maat ja kansat II maailmansodassa 1938–1941 -luentosarjassa perehdytään Itä-Eurooppaan I maailmansodan lopun aikaisista tapahtumista II maailmansodan alkupuolelle. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Finlandia-palkinnon ehdokkaita

Ajankohtaista kirjallisuudesta -luentosarjassa tutustutaan kirjallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin ja vuoden 2019 uutuuskaunokirjallisuuteen. Kirjoista kerrotaan ja keskustellaan. Luennoitsija FT Hanna Karhu. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Melkein kaikki unesta

Nuorten ja aikuisten univaikeudet ja niiden hoitaminen. Luennoitsija unikouluttaja Johannes Kajava. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mitä on stoalainen tyyneys?

Stoalaisuus – mielenrauhan ja oikeudenmukaisuuden filosofiaa -luentosarjassa pohditaan antiikin stoalaisten teoriaa hyvään elämään. Luennoitsija koulutuspäällikkö FM Sirkku Ikonen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Opistoteatteri esittää: Lysistrate, ensi-ilta

Työväenopiston Opistoteatteri esittää Pentti Saarikosken suomentaman Aristofaneen komedian Lysistrate. Ohjaaja Harri Liuksiala. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ilmastovaikuttaminen ja elämäntapa

Ilmastoaktivismi: utopiat, liikkeet ja elämäntapa -tapahtumassa alustajana toimii professori Eva Heiskanen. Keskustelua johdattelee Ilmastoinfon asiantuntija Mira Soini. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Merkityksiä peittoon

Ompele ja kirjo oma merkkisi yhteiseen huopaan. Lapset voivat kokeilla neulahuovutusta. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 16–19.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kieliä pienissä annoksissa yhteisissä pöydissä / Languages in small portions at shared tables

Jokaisella kerralla paikalla on eri kieliä äidinkielenään puhuvia ihmisiä, jotka opettavat perusteita omasta äidinkielestään. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Each week we have people who speak different languages as their native tongue and they will teach basics of their own language. Please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 22.11.

Myöhäisantiikin murros

Mestariteoksia antiikin Roomasta -luentosarjassa esitellään Rooman kuvanveiston, arkkitehtuurin ja kirjallisuuden merkkiteoksia. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Silkkikutomon musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2 b) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuvallinen ja kuvaton: kristillisen ja islamilaisen kuvakulttuurin kohtaaminen

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perfection of Diligence

The Cultivating Happiness -event series will combine teachings from Buddhist and Hindu psychology and adapt them to our daily lives. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–19. Free entry. Inquiries 09 310 88610.

Open Yoga Workshops / Avoimet joogatreenit (englanninkielinen)

Yoga practice every Friday evening in Maunula House. Bring your own yoga mats and please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Avoimet joogaharjoitukset Maunula-talossa perjantaisin. Ota mukaan oma joogamattosi. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 19.30–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Cristina Sandu: Valas nimeltä Goljat ja Vesileikit

Kulttuurien risteyspaikoissa -luentosarjassa tarkastellaan, miten kulttuurit ja kansallisuudet kohtaavat nyt ja ovat kohdanneet aina. Luennoitsija FK Riitta Vaismaa. Kustaankartanon palvelukeskus, E-talo, Kustaankammari (Kivalterintie 16) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 23.11.

Syksyn ompeluklinikka

Ota mukaasi ompelutyö, joka ei tunnu edistyvän ja tule ompeluklinikalle kysymään apua. Opettajana Minna Apelgren. Asukastalo Kiila (Kevättori 1) klo 10–13.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Teatteri

Antiikin alkeet -luennoilla tutustutaan antiikin kulttuuriin, historiaan ja jälkivaikutukseen teemoittain. Luennoitsija Saara Kauppinen. Opistotalo, luokka 409 (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Venezia e la regione del Veneto (italiankielinen)

Italiankielinen yleisluento Venetsiasta ja Veneton alueesta. Maunula-talo, luokka 1 (Metsäpurontie 4) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kiitos harhaluuloista – mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia

Stoan lausujien runomatinea. Ohjaus Iiro Kajas. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Opistoteatteri esittää: Lysistrate

Työväenopiston Opistoteatteri esittää Pentti Saarikosken suomentaman Aristofaneen komedian Lysistrate. Ohjaaja Harri Liuksiala. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 14–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sunnuntai 24.11.

Opistoteatteri esittää: Lysistrate

Työväenopiston Opistoteatteri esittää Pentti Saarikosken suomentaman Aristofaneen komedian Lysistrate. Ohjaaja Harri Liuksiala. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 14–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 48

Maanantai 25.11.

Patras ja Mesolongi

Kreikan kulttuurikaupunkeja Oidipuksesta EU-aikaan -luentosarjassa lähdetään matkalle kulttuurimme synnyinsijoille elämää sykkiviin Välimeren kaupunkeihin. Luennoitsija FM, auktorisoitu opas Maarit Nieminen. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lainsäätäjä kansalaisten ja ilmastonmuutoksen puristuksessa

Onko demokratia rikki? -luentosarjassa selvitetään, mitä demokratia tarkkaan ottaen on ja toimiiko se niin kuin sen pitäisi. Luennoitsija johtaja Karina Jutila, e2 Tutkimus. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Saksan demokraattinen tasavalta ja liittotasavalta

Saksan ja Euroopan historiaa 2: Saksan ja Euroopan kivulias yhdentyminen -luentosarjassa tarkastellaan, miten Saksa on pyrkinyt johtamaan Eurooppaa ja sen yhdentymistä historian eri vaiheissa myös voimalla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Antonio Muñoz Molina: Sefarad

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija FM Pekka Kankainen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mäntyniemen herran suosion salaisuus

Tasavallan presidentit K. J. Ståhlbergista Sauli Niinistöön -luentosarja käsittelee presidentti-instituution historian Suomessa ja vertailee presidenttien tapoja käyttää valtaa. Luennoitsijat politiikan toimittajat ja tietokirjailijat Lauri Nurmi ja Matti Mörttinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kaikille avointa matkailua: erityistarpeet ja -toiveet matkailupalveluissa

Lempeän matkailun ABC -luentosarjassa pohdimme hyvinvointia tukevaa matkailua ja saamme vinkkejä omille matkoillemme. Luennoitsija restonomi Päivi Suutari. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sanat elämänfilosofian rakennuspalikoina

Suomen kieli ja elämänfilosofia -luennoilla ihmetellään suomen kielen sanoja ja tekstilajeja sekä pohditaan samalla elämän peruskysymyksiä. Luennoitsija FM Viivi Välttilä. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Heijastin kuin koru

Valmista heijastin tai koru. Tarvittavat välineet ja materiaalit pajassa valmiina. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 15–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 26.11.

Ihminen kurottaa Maan kahleista (1900-luku)

Maailma avautuu -luentosarjassa tarkastellaan, minne elinehdot ja tiedonjano ovat kuljettaneet meitä. Luennoitsija FM Teemu Korpijärvi. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Deleuze ja modernin subjektin kritiikki

Subjektin modernia filosofiaa -luentosarjassa pohditaan, ovatko ihmiset aina pitäneet itseään yksilöinä. Onko vapaa tahto vain harhaa? Luennoitsija TaM, HuK Jaakko Jekunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Musiikki tarinankerronnassa -luento-työpaja

Tutustumme musiikin käyttöön elokuvien ja pelien tarinankerronnassa. Luennoitsija musiikkikasvattaja, säveltäjä ja tarinankertoja Iiris Kaasinen. Opistotalo, Karhuluokka (Helsinginkatu 26) klo 17–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rautaesiripun raunioilla: Netflix ja HBO Itä-Euroopassa

EU:n uuden direktiivin myötä HBO:n, Netflixin ja Amazonin ohjelmistosta 30 prosenttia pitää olla eurooppalaista alkuperää. Tämä avaa uusia kerronnan mahdollisuuksia Puolan, Unkarin, Kroatian ja Romanian nykyelokuvan tekijöille. Luennoitsija FM Jani Saxell. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Opiston ryhmien konsertti – musisointia tauotta

Syksyn opiskelun satoa korjataan nyt: kaunista soittoa ja laulua. Tapahtuman vetäjä Sini Rautavaara. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 19.30–21.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sosiaalinen media demokratian välineenä

Luennolla tarkastellaan, kuinka ja millä keinoin sosiaalinen media vaikuttaa demokratiaan. Ja onko vaikutus vain positiivinen? Luennoitsija VTM Riikka Vihavainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kreikan tärkeimmät arkeologiset löydöt ja museot

Kreikan nykyhistoria – väestönvaihdosta talouskriisiin -luentosarjassa tarkastellaan taustoja uutisotsikoiden takaa huomioiden maan suurenmoinen taide ja kulttuuri. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Verkkoviestinnän ilmiöt -työpaja

Tutustutaan verkon ilmiöihin ja niiden vaikutukseen verkkotekstiin, sen rakenteeseen ja otsikointiin. Maunula-talo, luokka 2 (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 27.11.

’’Syvissä, hiljaisissa maailmoissa’’ – runoja unista, unelmista ja painajaisista

Kampin lausuntaryhmän esitys. Ohjaus Katri Mehto. Kampin palvelukeskus, Fade-luokka (Salomonkatu 21 B) klo 11.15–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Carcassonnen upea linnoituskaupunki

Etelä-Ranskan kulttuuriaarteet -luentosarjassa tutustutaan neljään historiallisesti kiinnostavaan etelä-ranskalaiseen kaupunkiin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Munkkiniemen palvelukeskus (Laajalahdentie 30) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Helsinki, haave kansainvälisestä suurkaupungista

Miksi Helsinki oli Ruotsille tärkeä kaupunki 1500-luvulla? -luennoilla tarkastellaan vuonna 1550 perustetun Helsingin eloonjäämiskamppailua ja merkitystä Ruotsille. Luennoitsija dosentti Seppo Aalto. Stoa, luentosali (Turunlinnantie1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuu tänään ja huomenna

Kuuhulluudesta kuulentojen salaliittoepäilyihin – Kuun kulttuurihistoriaa -luentosarjassa perehdytään kuun vaikutuksiin. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Verkkojulkaisu – erilaisia tapoja verkossa julkaisemiseen

Tutustumme erilaisiin tapoihin ja väyliin, joita voi käyttää internetissä julkaisemiseen. Luennoitsija Eeva Peltonen. Opistotalo, luokka 419 (Helsinginkatu 26) klo 16.15–17.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Last Days of Algoth – historiallinen seikkailupeli ja sen tekeminen

Laajennettua todellisuutta hyödyntävä (AR) peli vie pelaajan sisällissodan Helsinkiin ja kirjailija Algoth Untolan vaiheisiin. Historiallisen seikkailupelin tekemisen esittely ja keskustelua. Luennoitsija Lea Kalenius. Opistotalo, Karhuluokka (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Aika, ajatus, arvot

Peilauksia taidehistorian mytologisiin kuva-aiheisiin -luentosarjassa tutustutaan taiteilijoiden tulkintoihin länsimaisen taidehistorian mytologisista, uskonnollisista ja kirjallisista aiheista. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Stoa, luentosali (Turunlinnantie1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Google Ads

Luennolla opitaan perusasiat Google Adsin käytöstä ja mainostamisesta. Hakusanamainonta on konseptina tuttua, mutta Adsin avulla voi luoda myös display-, video- ja sovellusmainoksen. Luennoitsija Maikku Sarvas. Stoa, tietotekniikkaluokka (Turunlinnantie 1) klo 17.30–20.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mitä on monilukutaito?

Oppija tarvitsee monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaakseen sen kulttuurista monimuotoisuutta. Luennoitsija tutkija Heidi Sairanen. Helsingin klubitalo (Hämeentie 54) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Opistotalon kirjailijavieras: Koko Hubara

Kirjailija kertoo ja keskustelee kirjallisesta työstään eri medioissa. Haastattelija FT Hanna Karhu. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Opistoteatteri esittää: Lysistrate

Työväenopiston Opistoteatteri esittää Pentti Saarikosken suomentaman Aristofaneen komedian Lysistrate. Ohjaaja Harri Liuksiala. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Edouard Manet – modernin elämän maalari

Maalaustaiteen vanhat mestarit -luentosarjassa tutustutaan vaiheittain länsimaisen taiteen maallistuvaan kehitykseen ja siihen, miten vanhojen mestarien taide innoitti ja opetti uudemman ajan taiteilijoita. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Itämerentalo, Majakka 2, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Paras tapa auttaa

Peter Singer–eräsaikamme merkittävimmistä filosofeista-luentosarjassa tutustutaanaustralialaiseen filosofiin, joka on innoittanut keskustelua ja aiheuttanut mielenilmauksia ja tekoja pian 50 vuotta. Luennoitsija FM Lassi Raunio. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Täydellinen Älä osta mitään -päivä

Ajatuksia tavaroista, jätteistä ja saasteista -luentosarjassa tarkastellaan, miten arjen ajattelutapamme vaikuttavat huomaamattamme myös siihen, miten toimimme ympäristön kanssa. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tandem Language Learning

An open event where you can come and meet people, learn some new languages and in exchange teach some of yours. Avoin tilaisuus, jonne voit tulla oppimaan toisilta uusia kieliä ja jakaa samalla omaasi. Please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Ilmoitathan tulostasi viestillä. The event is organized in co-operation with Miitti and is part of Erasmus+ project Demos. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–20.45. Free entry. Lisätiedot 09 310 88610.

Torstai 28.11.

Miksi stoalaisuus on ajankohtaista?

Stoalaisuus – mielenrauhan ja oikeudenmukaisuuden filosofiaa -luentosarjassa pohditaan antiikin stoalaisten teoriaa hyvään elämään. Luennoitsija koulutuspäällikkö FM Sirkku Ikonen Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Venäläiset Suomessa ja suomalaiset Venäjällä

Käsittelemme maahanmuuttoa, maastamuuttoa, sotaväkeä, sotavankeja, kaupankäyntiä ja muuta liikennettä itärajan yli autonomian ajasta nykypäivään. Luennoitsija FM Irma Tapaninen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Isfahanista eteenpäin: Ray, Yazd ja Bamin linnoituskaupunki

Silkkitien salaisuudet -luentosarjassa tutustutaan kaupankäyntiin ja tavaroiden vaihtoon antiikin ja Bysantin aikana sekä Silkkitien tärkeimpiin kohteisiin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Neuvostoliiton ja Saksan yhteistyö ja miehitykset 1939–1941

Itä-Euroopan maat ja kansat II maailmansodassa 1938–1941 -luentosarjassa perehdytään Itä-Eurooppaan I maailmansodan lopun aikaisista tapahtumista II maailmansodan alkupuolelle. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Helsinginkadun Filharmonikot – Theme & Variations

Ohjelmassa Johannes Brahmsin muunnelmia Haydnin teemasta ja Edward Elgarin Enigma-variaatiot. Kapellimestari Veli-Antti Koivuranta. Kaupungintalo, juhlasali (Pohjoisesplanadi 11–13) klo 19–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Opistoteatteri esittää: Lysistrate

Työväenopiston Opistoteatteri esittää Pentti Saarikosken suomentaman Aristofaneen komedian Lysistrate. Ohjaaja Harri Liuksiala. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ilmastoliikkeen ja ilmastopolitiikan historia ja nykyisyys

Ilmastoaktivismi: utopiat, liikkeet ja elämäntapa -tapahtumassa alustajina toimivat kansanedustaja Satu Hassi ja Greenpeacen maajohtaja Sini Harkki. Keskustelua johdattelee Ilmastoinfon asiantuntija Petteri Nisula. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Oppimisvaikeudet ja oppimisen tukeminen

Luennolla pohditaan, mitä oppimisvaikeudet ovat ja miten ne ilmenevät oppimisessa. Luennoitsijoina Satu Hirvonen ja Marika Kivilehto, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO). Maunula-talo, avoin oppimisympäristö (Metsäpurontie 4) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 29.11.

Suomalaiset juhlat

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella -luennoilla kerrotaan selkokielellä maamme historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Luennoitsija suomen kielen opettaja Karina Nirman. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 12–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuvallinen ympäristömme ennen ja nyt

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kitaristit kohtaavat yhteisissä soittajaisissa

Lukukauden päätteeksi Malmin ja Opistotalon kitarakurssilaiset esiintyvät yhteisissä soittajaisissa. Ohjelmassa kitarakappaleita ja yhteislaulua. Tapahtuman vetäjä Jouni Marttinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Käsityökahvila: norjalaiset neulotut joulupallot

Käsityökahvilassa neulotaan joulupalloja langanlopuista norjalaisten Arnen ja Carloksen ohjeilla. Mukaan villalankoja ja niihin sopivat sukkapuikot. Opettaja Riitta Larne. Opistotalo, Vanni (Helsinginkatu 26) klo 17.30–19.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuusijuhla – opiston ryhmien joulukonsertti

Laulun ja esiintymistaidon kurssi järjestää hauskat kuusijuhlat. Äänessä myös opiston laulajien ja pianistien musiikkikurssin opiskelijat. Tapahtuman vetäjä Sini Rautavaara. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–21.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Facebookin yksityisasetukset -työpaja

Työpajassa kerrotaan, miten voi rajata Facebook-tilin näkyvyyttä ja suojata tarkemmin omaa tiliä. Vetäjä Mikko Kettunen. Opistotalo, Ilmari (Helsinginkatu 26) klo 13–16.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perfection of Mental Calmness and Wisdom

The Cultivating Happiness -event series will combine teachings from Buddhist and Hindu psychology and adapt them to our daily lives. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–19. Free entry. Inquiries 09 310 88610.

Open Yoga Workshops / Avoimet joogatreenit (englanninkielinen)

Yoga practice every Friday evening in Maunula House. Bring your own yoga mats and please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Avoimet joogaharjoitukset Maunula-talossa perjantaisin. Ota mukaan oma joogamattosi. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 19.30–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 30.11.

”Rohkea rotan syö” – runoja rohkeudesta ja arkuudesta

Kanneltalon lausujien runomatinea klo 14 Kanneltalon auditoriossa (Klaneettitie 5). Ohjaus Iiro Kajas. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Helsinginkadun Filharmonikot – Theme & Variations

Ohjelmassa Johannes Brahmsin muunnelmia Haydnin teemasta ja Edward Elgarin Enigma-variaatiot. Kapellimestari Veli-Antti Koivuranta. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 18–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kansalaisen monilukutaito -seminaari

Monilukutaidot ovat peruskouluissa yhtenä keskeisenä osaamisen alueena. Ne näkyvät myös lukion opetussuunnitelmissa. Mitä monilukutaidot tarkoittavat ja mitä hyötyä niistä olisi aivan tavallisen ihmisen arjessa? Luennoitsijat FT Reijo Kupiainen, Tampereen yliopiston mediakasvatuksen yliopistonlehtori, FT Sara Sintonen, Helsingin yliopiston kasvatustieteiden yliopistonlehtori ja FM Eliisa Vainikka, Tampereen yliopiston Tutkimuskeskus Cometin tutkija. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 12–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Opistoteatteri esittää: Lysistrate

Työväenopiston Opistoteatteri esittää Pentti Saarikosken suomentaman Aristofaneen komedian Lysistrate. Ohjaaja Harri Liuksiala. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 14–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ompelulanit

Tule nauttimaan ompelemisesta ystäviesi ja uusien tuttavuuksien kanssa hetkeksi tai koko päiväksi. Malmitalo, ompeluluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 10–16.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Paris rebelle, émeutes et révoltes à Paris (ranskankielinen)

Ranskankielinen yleisluento Pariisissa säännöllisin väliajoin tapahtuneista levottomuuksista. Maunula-talo, luokka 1 (Metsäpurontie 4) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sunnuntai 1.12.

Opistoteatteri esittää: Lysistrate

Työväenopiston Opistoteatteri esittää Pentti Saarikosken suomentaman Aristofaneen komedian Lysistrate. Ohjaaja Harri Liuksiala. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 14–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.