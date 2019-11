Helsingin työväenopiston menovinkit 2.12.–14.12.2019

Stoassa opitaan 4. joulukuuta muistisairaan ihmisen kohtaamisesta, kun Helsingin Alzheimer-yhdistyksen asiantuntija luennoi muistiosaamisesta kansalaistaitona.

Viikko 49

Maanantai 2.12.

Eleusis ja Pireus

Kreikan kulttuurikaupunkeja Oidipuksesta EU-aikaan -luentosarjassa lähdetään matkalle kulttuurimme synnyinsijoille elämää sykkiviin Välimeren kaupunkeihin. Luennoitsija FM, auktorisoitu opas Maarit Nieminen. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Entisten nuorten kuoron joulukonsertti

Työväenopiston kuoro luo konsertillaan joulun tunnelmaa Riistavuoren palvelukeskuksessa (Isonnevantie 28) klo 13–13.45. Kuoroa johtaa Katja Vepsäläinen, piano Vesa Lintula. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

August Strindberg

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Svinhufvud, Kallio, Ryti ja Mannerheim

Politiikan toimittaja Lauri Nurmi kertoo, miten Suomi selvisi 30-luvun äärioikeiston noususta ja sotavuosista. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Junamatkustuksen viehätys

Lempeän matkailun ABC -luentosarjassa pohdimme hyvinvointia tukevaa matkailua ja saamme vinkkejä omille matkoillemme. Luennoitsija restonomi Päivi Suutari. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 3.12.

Mediakritiikki – nykyajan kansalaistaito

Yhteiskuntamme on digitalisoitunut ja sosiaalinen media kasvattanut suosiotaan uutismediana. Samaan aikaan keskustelu valemedioista ja -uutisista on kiihtynyt. Luennoitsija VTM Riikka Vihavainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kreikka satujen matkailumaasta Euroopan tuhlaajapojaksi

Kreikan nykyhistoria – väestönvaihdosta talouskriisiin -luentosarjassa tarkastellaan taustoja uutisotsikoiden takaa huomioiden maan suurenmoinen taide ja kulttuuri. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 4.12.

Valoa ja iloa – valmistaudutaan lähestyvään jouluun

Valoa ja iloa -tapahtumassa on pitkin Opistotaloa jouluisia työpajoja ja yllätysesityksiä, toiveiden joulukuusi ja näyttelyitä. Klo 16.45–17.45 kahviossa lauletaan yhdessä joulun klassikoita ja hittejä. Klo 18 juhlasalissa Kuusijuhla Oy -musiikkinäytelmä, kesto noin 75 min. Ohjelma hel.fi/tyovaenopisto. Opistotalo, (Helsinginkatu 26) klo 11–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

La Navidad española (espanjankielinen)

Luento on espanjankielinen. Tutustumme Espanjan ja Suomen kulttuurieroihin joulun suhteen. Los españoles y los finlandeses tienen modos diferentes de festejar la Navidad. Luennoitsija Javier Lázaro Ramos. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Saksalainen joulu

Videoita, sanastoa, lauluja ja reseptejä saksalaisesta joulun vietosta. Luennoitsija Petri Pasanen. Opistotalo, luokka 408 (Helsinginkatu 26) klo 13.15–14.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Monikielinen Helsinki ennen ja nyt

Työväenopiston kulttuuriluento Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4) klo 11–12.30. Luennoitsija rehtori Ville Ylikahri. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Satamakaupunki

Miksi Helsinki oli Ruotsille tärkeä kaupunki 1500-luvulla? -luennoilla tarkastellaan 1550 perustetun Helsingin eloonjäämiskamppailua ja merkitystä Ruotsille. Luennoitsija dosentti Seppo Aalto. Stoa, luentosali (Turunlinnantie1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Muistiosaaminen kansalaistaitona

Muistikummituokio, lisätietoa ja vinkkejä muistisairauksista. Muistisairaan ihmisen kohtaaminen lämpimästi ja ymmärtävästi on tämän päivän kansalaistaito. Luennoitsija Teija Mikkilä, Helsingin Alzheimer-yhdistys ry. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tandem Language Learning

An open event where you can come and meet people, learn some new languages and in exchange teach some of yours. Avoin tilaisuus, jonne voit tulla oppimaan toisilta uusia kieliä ja jakaa samalla omaasi. Please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Ilmoitathan tulostasi viestillä. The event is organized in co-operation with Miitti and is part of Erasmus+ project Demos. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–20.45. Free entry. Lisätiedot 09 310 88610.

Torstai 5.12.

Silkin laulun joulukonsertti

Tunnelmallinen joulukonsertti Kontulan palvelukeskuksessa (Kontukuja 5) klo 13.30–14.15. Sisältää yhteislauluja. Kuoronjohtajana Katja Vepsäläinen, säestäjä Vesa Lintula. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Silkkitie kulttuurien kohtaamispaikkana ja kaupankäynnin merkitys

Silkkitien salaisuudet -luentosarjassa tutustutaan kaupankäyntiin ja tavaroiden vaihtoon antiikin ja Bysantin aikana sekä Silkkitien tärkeimpiin kohteisiin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Jäämereltä Välimerelle. Itä-Euroopan maat mukaan sotaan 1940–1941

Itä-Euroopan maat ja kansat II maailmansodassa 1938–1941 -luentosarjassa perehdytään Itä-Eurooppaan I maailmansodan lopun aikaisista tapahtumista II maailmansodan alkupuolelle. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikin luonnon kulunut vuosi 2019

Luennolla kerrotaan muun muassa merikotkista ja metsäkauriista, joista on tullut Vanhankaupunginlahdella helposti katseltavia nähtävyyksiä. Luennoitsija tietokirjailija, luonto-opas Eero Haapanen. Stoa, luentosali, (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kieliä pienissä annoksissa yhteisissä pöydissä / Languages in small portions at shared tables

Jokaisella kerralla paikalla on eri kieliä äidinkielenään puhuvia ihmisiä, jotka opettavat perusteita omasta äidinkielestään. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Each week we have people who speak different languages as their native tongue and they will teach basics of their own language. Please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 50

Maanantai 9.12.

Kirjafilmatisoinnit: Ole luonani aina

Ennen elokuvaa -luentosarjassa kuullaan asiantuntijan alustus illan elokuvasta Ole luonani aina (2010, ohj. Mark Romanek). Luennoitsija FT Harri Kilpi. Kanneltalon konserttisali (Klaneettitie 5) klo 17–17.45. Luennon jälkeen klo 18 elokuvan ilmaisnäytäntö Kanneltalon konserttisalissa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 10.12.

Enkelielämää kreikkalaisessa naisluostarissa

Luennolla kerrotaan, millaista elämä on kreikkalaisessa naisluostarissa nykyisin. Miksi modernit koulutetut naiset haluavat yhä tänä päivänä viettää elämänsä luostarissa? Miksi kreikkalaiset vierailevat luostarissa? Luennoitsija teologian tohtori, uskontotieteilijä Mari Rahkala-Simberg. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Story Sharing Café

Tapahtumassa ihmiset eri puolilta maailmaa ja eri taustoista voivat tavata ja jakaa arkipäivän tarinoita. An event where people from all over the world can meet and share everyday stories.Helsinki City and the Story Sharing Universum project in cooperation with Universum ry. Reservations: universum@universum.fi / FB storysharinguniversum. Maunula-talo, Metsäpurosali (Metsäpurontie 4) 18–20.30. Free entry. Tiedustelut 09 310 88610.

Neulotut joulupallot

Neulotaan sukkapuikoilla joulupalloja norjalaisten Arnen ja Carloksen ohjeilla. Ota oma langat ja niihin sopivat sukkapuikot mukaan. Kalasataman Vapaakaupunki Redissä (Hermannin rantatie 5) klo 13–17. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 11.12.

Vuotalon kirjailijaillat: Pajtim Statovci, Bolla

Kirjailija Pajtim Statovci kertoo teoksestaan Bolla, haastattelijana Jani Saxell. Yhteistyössä Vuosaaren kirjaston kanssa. Vuotalo, kirjasto (Mosaiikkitori 2) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Joulu saapuu Ruoholahteen!

Työväenopistonmusiikinopiskelijat esiintyvät jouluisissa tunnelmissa Itämerentalossa (Musiikkiluokka 2117, Tammasaarenlaituri 3B) klo 18–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiakahvila

Filosofiakahvilassa käydään filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Keskustelun vetäjä FT Jari Palomäki. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 12.12.

Kuorojen joulu – kuoroesityksiä ja yhteislaulua

Lauluyhtye BellaCanta, Helsingin Lauluveljet, Helsinkikuoro, Koilliskuoro, Pikomalan laulajat ja ProMus-kuoro esittävät joulun ikivihreitä ja uudempaa joulumusiikkia. Säestys Helsinginkadun Kamariorkesteri. Johtajat Nairi Azezian, Emma Kuntsi, Julia Lainema, Miia Luoma ja Katja Vepsäläinen. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–21.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 13.12.

Pakettikorttityöpaja

Pistele neulalla reikiä korttipohjille ja tunne sormissasi pintaan muodostuvat pistekuviot. Materiaalit valmiina työpajassa. Kalasataman Vapaakaupunki Redissä (Hermannin rantatie 5) klo 15–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 14.12.

Pakettikorttityöpaja

Pistele neulalla reikiä korttipohjille ja tunne sormissasi pintaan muodostuvat pistekuviot. Materiaalit valmiina työpajassa. Kalasataman Vapaakaupunki Redissä (Hermannin rantatie 5) klo 13–17. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.