Helsingin työväenopiston menovinkit 23.11.–5.12.2020

Slangiproffa Heikki Paunonen esittelee Opistotalon luennolla 23. marraskuuta hiljattain julkaistua slangiskrivaajan opasta. Malmitalon kirjailijavieraaksi saadaan marraskuun 25. päivä Samuli Laiho, joka kertoo ja keskustelee uudesta Lasiseinä-romaanistaan.

Työväenopiston luennot ja tapahtumat ovat avoimia tilaisuuksia. Olemme rajanneet niiden osallistujamääriä, jotta voimme tarjota kaikille turvallisia oppimishetkiä ja elämyksiä.

Toimipisteissä on käsienpesumahdollisuus ja käsidesiä tarjolla. Suosittelemme osallistujien käyttävän kasvomaskia opiston tiloissa. Paikan päälle saa tulla vain terveenä.

Viikko 48

Maanantai 23.11.

Odilon Redon – värejä hehkuvia unia ja painajaisia

Toivottuja eurooppalaisia symbolistitaiteilijoita -sarjan luento klo 12–13.30 Pohjois-Haagan toimipisteessä (Näyttelijäntie 14, 2. krs). Luennoitsija FM Leena Reinilä. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuvakirjaohjelmat

Digivinkkejä kotikäyttäjille -luentosarjassa annetaan tietoiskuja puhelimen, tabletin ja tietokoneen käyttäjille. Luentoja voi seurata Ainossa, etäyhteydellä tai tallenteina. Luennoitsija Minna Sundström. Opistotalo (Helsinginkatu 26) klo 16–16.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Helvetti, kiirastuli ja taivas – kuolemanjälkeisyyden muotoutuminen kristinuskossa

Käsityksiä tuonpuoleisuudesta Välimeren kulttuuripiirissä -luentosarja. Luennoitsija dosentti Kari Kuula. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mayojen maalaustaide ja veistokset

Amerikan taide ja arkkitehtuuri ennen Kolumbusta -luentosarja kertoo Amerikan alkuperäiskansojen taiteesta. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Skrivaa snygisti – voiko slangiin laatia kielioppia?

Lokakuussa julkaistiin maailman historian ensimmäinen Stadin slangin kirjoitusopas, kokonaan slangiksi kirjoitettu. Kirjoittajien lähtökohta oli, ettei slangissa tarvita kielipoliiseja eikä siihen voi antaa tiukkoja ohjeita. Slangiproffa Heikki Paunonen ja slangiskrivaaja esittelevät kirjoitusopastaan. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Italiasta Portugaliin – Antonio Tabucchin teoksia

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Kanneltalo, Klaneettitie 5). Luennoitsija FM Pekka Kankainen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nero – tyranni vai väärinymmärretty taiteilija?

Antiikin Rooman ensimmäiset keisarit -luentosarja. Luennoilla tarkastellaan ensimmäisten keisarien henkilökuvien lisäksi sitä, millaiseksi Rooma muuttui yksinvaltiuden myötä sekä pohditaan, mihin perustuu populaarikulttuurin ja kirjallisuuden kuva Julius-Claudiusten ajasta. Luennoitsija FT Marja-Leena Hänninen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Bysantin tutkimuksen painopisteet Balkanilla – tutkijoiden arkea vai juhlaa?

Antiikin ja Bysantin aarteet Balkanilla -luentosarjassa opitaan Balkanin alueen kulttuuri- ja taidehistoriaa antiikin ajalta nykyaikaan. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Venäjän, Ruotsin, Tanskan ja Puola-Liettuan valtataistelu

Viro, Liivinmaa, Liettua ja Puola antiikista tsaarin aikaan -luentosarjassa perehdytään Itämeren itäpuolen kansojen historiaan antiikin ajoista ensimmäiseen maailmansotaan runsaiden kuvien ja karttojen havainnollistamana. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 24.11.

Herrasväen kesänviettoa saaristossa

Mitä entisajan kesänviettoon kuului ja millaisia aatteita huvilaelämän taustalta löytyy? Luennoitsija FM Katja Weiland-Särmälä. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Venäjän vallan alta Neuvosto-Armeniaksi

Tarunhohtoinen Armenia ennen ja nyt -luentosarja käsittelee Armenian historiaa, taidetta ja kulttuuria sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sinfonia 4 sekä Manfred-sinfonia

Tšaikovskin sinfonioista -luento, jota voi seurata suorana myös verkossa https://meet.jit.si/Tsaikovskin_sinfonioista. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuka saa kertoa kansan? Aleksis Kivi ja Irmari Rantamala; Maiju Lassila; Algot Untola

Sananvapauden rajat — mitä kirjasodat kertovat ajastaan? Luennoilla käsitellään merkittävimpiä suomalaisia taidekiistoja 1870-luvulta 1960-luvulle ja niiden suhdetta kansalliseen projektiin. Ketä teokset loukkasivat ja miksi? Mitä seurauksia kiistoista oli? Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ympäristöongelmien pragmatistista ratkaisemista

Ympäristönsuojelua kyllä – mutta millä arvoilla? Yhteiskuntamme tulisi ratkaista hankalia ympäristöongelmia, mutta millaisten arvokysymysten ehdoilla? Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 25.11.

Filosofiakahvila

Filosofiakahvilassa käydään filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Keskustelun vetäjä FT Jari Palomäki. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Naisten voima ja vaikutus Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogiassa

Väinö Linna 100 vuotta -luentosarjassa juhlistetaan kirjailijan 100-vuotissyntymäpäivää. Luennoitsija FM Lea Toivola. Luentoa voi seurata suorana verkossa: https://youtu.be/l_a17AqRfjM. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mesenaatit Alienor d’Aquitane ja Marie de Champagne

Nainen Ranskan keskiajan kulttuurissa -sarjan luento klo 17.15–18.45 Itämerentalossa (Majakka 1, 2. krs, Tammasaarenlaituri 3B). Trubaduurien lyriikan aihe oli kielletty rakkaus aatelisnaiseen. Mutta mistä naiset tekivät runoutta? Naiset toimivat myös kirjailijoina ja mesenaatteina. Luennoitsija kielentutkija, FM Jari Nummi. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Väli-Amerikka: maissi, eri kurpitsat ja papu. Missä ovat kotieläimet?

Kulttuurikulma: Maatalouden alku – sivilisaation synnyn edellytys. Luentosarjassa kuullaan, miten maatalous sai alkunsa ja miten se on vaikuttanut maailman kulttuurihistorialliseen kehitykseen. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Astrobiologia valmiina maan ulkopuolisen elämän löytämiselle

Maailmankaikkeuden salat – tähtitieteen läpimurtoja -luentosarjassa käydään läpi tähtitieteen perustavanlaatuisia kysymyksiä, tutkimusmenetelmiä ja tutkimuskohteita. Luennoilla tarkastellaan myös tuoreinta, Fysiikan Nobelin 2019 saanutta eksoplaneettatutkimusta sekä sen seurauksena voimakkaassa nousussa olevaa astrobiologista tutkimusta. Luennoitsija FM, DI Kyösti Ryynänen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Osmanien vasallivaltiot sekä sodat Venäjää ja Persiaa vastaan

Taidepainotteisilla luennoilla tutustutaan Osmanien valtakauden huomattavien henkilöiden elämään ja opitaan aikakauden turkkilaisten poliittista-, kaupallista- ja kulttuurihistoriaa. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Tapahtuma on järjestetty yhteistyössä Maunulan kirjaston kanssa. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.15–20.30. Ohjaajina Alaa Altamimi ja Maija Luukkonen. Ilmoittautuminen 045 332 5668. Tiedustelut 09 310 88610.

Samuli Laiho, Lasiseinä (2020)

Malmitalon kirjailijavieraat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Haastattelijana kirjailija, FM Jani Saxell. Yhteistyössä Malmin kirjaston kanssa. Malmin kirjasto (Ala-Malmin tori 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Orjuuden perintö: vankila, ihmiskauppa ja työ

Orjuus Yhdysvalloissa – eilen, nyt? -sarjan luento Itämerentalossa, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 19–20.30. Luennoitsija FT Pasi Kallio. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 26.11.

Kreikan luostarit ja bysanttilaiset taideaarteet

Kreikka muinaisuudesta nykyaikaan -luentosarjassa opitaan historiallista tietoa Kreikan vaiheista antiikin ajoista nykyaikaan. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hansaliitto ja saksalaisten leviäminen itään

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon ehdokkaita

Ajankohtaista kirjallisuudesta -luentosarjassa tutustutaan kaunokirjallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin ja uutuuskirjallisuuteen. Kirjoista kerrotaan ja keskustellaan. Luennoitsija kirjailija Esa Mäkijärvi. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uskonto, filosofia ja maailmankuva

Arkielämää antiikin Roomassa -luentosarjassa tutustumme roomalaiseen yhteiskuntaan ja tavallisten ihmisten arkeen, joka oli samalla kertaa sekä hämmästyttävän modernia että kiehtovan outoa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vinksin vonksin – kuvatyöpaja perheille

Vapauta sisäinen hullutteleva taiteilijasi ja tule kokeilemaan yhdessä lapsesi kanssa väärällä kädellä piirtämistä, tunteiden maalaamista ja oman lempieläimen tekoa savesta. Paja on osa Kallio Kipinöi -tapahtumaa. Tapahtuman vetäjät Hanna Siikamäki ja Tero Hytönen. Ebeneser-säätiö (Helsinginkatu 3–5) klo 14.30–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kutojat (ennakko)

Opistoteatteri esittää Gerhart Hauptmannin näytelmän Kutojat. Ohjaaja Harri Liuksiala. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–21.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikin luonnon kulunut vuosi 2020

Kuvaesitysluennolla kerrotaan Viikin luonnon viimeaikaiset kuulumiset; merikotkan pesinnästä, harmaahylkeiden kotiutumisesta ja ennätysleudosta talvesta 2019–2020. Luennoitsija tietokirjailija, luonto-opas Eero Haapanen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 27.11.

Barokin maalaustaide: 1600- ja 1700-luvun muita suuntauksia

Il Barocco, Barokin maalaustaide: viisi koulukuntaa -luentosarja esittelee Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia upeita taiteilijoita. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/Sali (Näyttelijäntie 14) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Firenze – Stendahlin syndrooman syntysijoilla

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Oidipuksen Teeba

Nojatuolimatka myyttien Kreikkaan -luentosarja. Kreikkalainen mytologia on länsimaisen sivistyksen perusta, johon törmäämme yhtenään taiteissa ja viihteessä. Teemme myös pieniä retkiä myöhemmän taiteen ja viihteen poluille. Luennoitsija FM, auktorisoitu opas Maarit Nieminen. Silkkikutomo, musiikkiluokka, 3.krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 14-15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella: Suomalainen taide ja kulttuuri

Erityisesti maahanmuuttajille suunnatuilla luennoilla opitaan selkokielellä tietoa Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Sarja koostuu luennoista ja vierailukäynneistä eri kohteisiin. Luennoitsija Karina Nirman. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 12–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 28.11.

Kutojat (ensi-ilta)

Opistoteatteri esittää Gerhart Hauptmannin näytelmän Kutojat. Ohjaaja Harri Liuksiala. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 15–17.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sunnuntai 29.11.

Kutojat

Opistoteatteri esittää Gerhart Hauptmannin näytelmän Kutojat. Ohjaaja Harri Liuksiala. Opistotalo, Juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 15–17.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 49

Maanantai 30.11.

Franz von Stuck – vietteleviä alastomia ja antiikin mytologiaa

Toivottuja eurooppalaisia symbolistitaiteilijoita -sarjan luento klo 12–13.30 Pohjois-Haagan toimipisteessä (Näyttelijäntie 14, 2. krs). Luennoitsija FM Leena Reinilä. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vinkit kevään opetustarjottimelta

Digivinkkejä kotikäyttäjille -luentosarjassa annetaan tietoiskuja puhelimen, tabletin ja tietokoneen käyttäjille. Luentoja voi seurata Ainossa, etäyhteydellä tai tallenteina. Luennoitsija Juhana Mykrä. Opistotalo (Helsinginkatu 26) klo 16–16.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tuonpuoleisuus islamissa

Käsityksiä tuonpuoleisuudesta Välimeren kulttuuripiirissä -luentosarja. Luennoitsija FT Sylvia Akar. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keski-Meksikon taide. Teotihuacan, tolteekit ja atsteekit

Amerikan taide ja arkkitehtuuri ennen Kolumbusta -luentosarja kertoo Amerikan alkuperäiskansojen taiteesta. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kutojat

Opistoteatteri esittää Gerhart Hauptmannin näytelmän Kutojat. Ohjaaja Harri Liuksiala. Opistotalo, Juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–21.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Voimakkaat naishahmot: The Favourite

Ennen elokuvaa -luentosarjassa kuullaan asiantuntijan alustus illan elokuvasta The Favourite (2018, ohj. Yorgos Lathimos). Luennon jälkeen klo 18 elokuvan ilmaisnäytäntö. Luennoitsija FT Harri Kilpi. Kanneltalon konserttisali (Klaneettitie 5) klo 17–17.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kerttu-Kaarina Suosalmen teoksia

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Kanneltalo, Klaneettitie 5). Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uusklassismia ja uusbysanttilaisuutta: Balkanin uudempi arkkitehtuuri Ateenasta Belgradiin

Antiikin ja Bysantin aarteet Balkanilla -luentosarjassa opitaan Balkanin alueen kulttuuri- ja taidehistoriaa antiikin ajalta nykyaikaan. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suuri Pohjan sota

Viro, Liivinmaa, Liettua ja Puola antiikista tsaarin aikaan -luentosarjassa perehdytään Itämeren itäpuolen kansojen historiaan antiikin ajoista ensimmäiseen maailmansotaan runsaiden kuvien ja karttojen havainnollistamana. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 1.12.

Muotokuvat kertovat

Tarinoita ja ihmiskohtaloita tunnettujen ja vähemmän tunnettujen muotokuvien takaa. Luennoitsija FM Katja Weiland-Särmälä. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Claudio Magris: Toinen meri (Un altro mare)

Avoimessa lukupiirissä tutustutaan nykyitalialaiseen romaanitaiteeseen. FM, suomentaja-runoilija Hannimari Heino alustaa ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Armenialaisten joukkotuho politiikassa ja kirjallisuudessa

Tarunhohtoinen Armenia ennen ja nyt -luentosarja käsittelee Armenian historiaa, taidetta ja kulttuuria sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sinfonia 5 ja 6

Tšaikovskin sinfonioista -luento, jota voi seurata suorana myös verkossa https://meet.jit.si/Tsaikovskin_sinfonioista. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Opiston musiikkiryhmät äänessä

Tule kokemaan musiikin iloa opiston musisoijien kanssa. Tapahtuman vetäjä Sini Rautavaara. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 19.30–21.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Militaristisen isänmaallisuuden kyseenalaistajat: Haanpää, Linna, Rintala

Sananvapauden rajat — mitä kirjasodat kertovat ajastaan? Luennoilla käsitellään merkittävimpiä suomalaisia taidekiistoja 1870-luvulta 1960-luvulle ja niiden suhdetta kansalliseen projektiin. Ketä teokset loukkasivat ja miksi? Mitä seurauksia kiistoista oli? Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kasvien kauneudesta ja luontosuhteen sivistyneisyydestä

Ympäristönsuojelua kyllä – mutta millä arvoilla? Yhteiskuntamme tulisi ratkaista hankalia ympäristöongelmia, mutta millaisten arvokysymysten ehdoilla? Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Have you seen happiness? (englanninkielinen esitys)

International Theatre Vuosaari plays devised performance Have you seen happiness? In English. Directed by Petra Haapio. Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 19–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 2.12.

Keskiajan merkittäviä naisia

Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhon luento klo 11–12.30. Luennoitsija FM Jari Nummi. Konala-seuran asukastila, Kauppakeskus Ristikko (Ajomiehentie 1). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kirjailija ja polyglotti Marie de France

Nainen Ranskan keskiajan kulttuurissa -sarjan luento klo 17.15–18.45 Itämerentalossa (Majakka 1, 2. krs, Tammasaarenlaituri 3B). Trubaduurien lyriikan aihe oli kielletty rakkaus aatelisnaiseen. Mutta mistä naiset tekivät runoutta? Naiset toimivat myös kirjailijoina ja mesenaatteina. Luennoitsija kielentutkija, FM Jari Nummi. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Yhteenvetoa ja keskustelua: orjuus ennen, nyt?

Orjuus Yhdysvalloissa – eilen, nyt? -sarjan luento Itämerentalossa, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 19–20.30. Luennoitsija FT Pasi Kallio. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hankkeen eksentrinen isä – kuvanveistäjä Gutzon Borglum (1867–1941)

Kiveen hakatut päät – kappale USA:n historiaa -luentosarja. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Väinö Linna ja historian tragiikka Tuntemattomassa sotilaassa ja Täällä Pohjantähden alla -trilogiassa

Väinö Linna 100 vuotta -luentosarjassa juhlistetaan kirjailijan 100-vuotissyntymäpäivää. Luennoitsija runoilija, VTM Olli Sinivaara. Luentoa voi seurata suorana verkossa: https://youtu.be/2YCA4oInQ74. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Avoimet kirjoittajatreffit

Avoimet kirjoittajatreffit on kaikille avoin kirjoittamisen työpaja, jossa kirjoitetaan lyhyitä kirjoituksia opettajan tehtävien mukaan. Työpajassa saat tukea ja ideoita kirjoitusharrastukseesi, opit muokkaamaan havaintoja ja tuntemuksia tekstiksi sekä tutustut henkilökuvauksen ja tarinankerronnan perusteisiin. Opettaja Arhippa Ristimäki. Stoa, Itäkeskuksen kirjasto (Turunlinnantie 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Andien alue: peruna, kinua, laama ja marsu

Kulttuurikulma: Maatalouden alku – sivilisaation synnyn edellytys. Luentosarjassa kuullaan, miten maatalous sai alkunsa ja miten se on vaikuttanut maailman kulttuurihistorialliseen kehitykseen. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tulppaanikaudesta Turkin valtion syntyyn

Taidepainotteisilla luennoilla tutustutaan Osmanien valtakauden huomattavien henkilöiden elämään ja opitaan aikakauden turkkilaisten poliittista-, kaupallista- ja kulttuurihistoriaa. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Tapahtuma on järjestetty yhteistyössä Maunulan kirjaston kanssa. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.15–20.30. Ohjaajina Alaa Altamimi ja Maija Luukkonen. Ilmoittautuminen 045 332 5668. Tiedustelut 09 310 88610.

Have you seen happiness? (englanninkielinen esitys)

International Theatre Vuosaari plays devised performance Have you seen happiness? In English. Directed by Petra Haapio. Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 19–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 3.12.

Liivinmaa ja Puola-Liettua keskiajalla

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Juhlat ja viihde

Arkielämää antiikin Roomassa -luentosarjassa tutustumme roomalaiseen yhteiskuntaan ja tavallisten ihmisten arkeen, joka oli samalla kertaa sekä hämmästyttävän modernia että kiehtovan outoa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17-18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kutojat

Opistoteatteri esittää Gerhart Hauptmannin näytelmän Kutojat. Ohjaaja Harri Liuksiala. Opistotalo, Juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–21.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kreikan ja kreikkalaisuuden merkitys Euroopalle

Kreikka muinaisuudesta nykyaikaan -luentosarjassa opitaan historiallista tietoa Kreikan vaiheista antiikin ajoista nykyaikaan. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Joulurunoja

Avoimet kirjoittaja- ja käsityötreffit. Työpajassa kirjoitetaan ja kirjaillaan. Vetäjänä Sari Pauloma. Malmitalo, kirjasto (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 4.12.

Barokista kohti rokokoota

Il Barocco, Barokin maalaustaide: viisi koulukuntaa -luentosarja esittelee Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia upeita taiteilijoita. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/Sali (Näyttelijäntie 14) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pariisi – Pont Neufilta Pompidouhun

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Opiston laulajien ja pianistien konsertti

Kaksin aina kaunihimpi – laulu-piano -parit äänessä. Tapahtuman vetäjä Sini Rautavaara. Opistotalo, Juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 18–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella: Suomalaiset juhlat

Erityisesti maahanmuuttajille suunnatuilla luennoilla opitaan selkokielellä tietoa Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Sarja koostuu luennoista ja vierailukäynneistä eri kohteisiin. Luennoitsija Karina Nirman. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 12–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuorokonsertti

Konsertissa kuullaan työväenopiston kuoroja Part A Chorus, Sonante ja Svengijengi. Kuoroja johtaa Vesa Lintula. Maunula-talo, Metsäpurosali (Metsäpurontie 4) klo 19–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 5.12.

Kutojat

Opistoteatteri esittää Gerhart Hauptmannin näytelmän Kutojat. Ohjaaja Harri Liuksiala. Opistotalo, Juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 15–17.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.