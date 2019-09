Helsingin työväenopiston menovinkit 23.9.–5.10.2019

Yhä nuoremmat lapset pelaavat netissä ja käyttävät sosiaalista mediaa. Opistotalon luennolla 24. syyskuuta pohditaan, onko lasten netin ja somen käyttö uhka vai mahdollisuus.

Viikko 39

Maanantai 23.9.

Mollisävyisen ekspressionismin maisema

Suomalaisten modernistien maisema -luentosarjassa tutustutaan suomalaisten taiteilijoiden maisemiin yhteiskunnan nykyaikaistuessa. Juhlavan ja kansallisromanttisen maisemakuvaston jälkeisinä vuosikymmeninä näkemys maiseman merkityksestä muuttui. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/sali (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

European Englishes

Englannin- ja suomenkielinen luento. Learn more and discuss your views and experiences. Euroopassa puhuttua englantia, sen historiaa ja tulevaisuutta käsittelevä interaktiivinen yleisluento. Luennoitsijat Sari Pauloma ja Katariina Vihersalo. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 17.15–18.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mitä luonnonkansat opettavat arkeologeille

Arkeologi tulkitsee menneisyyttä -luentosarja Opistotalon Viipurinsalissa (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Herakleen urotyöt ja Troijan sota

Antiikkien myyttien aarteet -luentosarja. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Minna Canth ja naisen kertomus

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija tietokirjailija, FT Minna Maijala. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Näkeminen jonakin – jonkin näkeminen taiteena vaatii jotakin, mitä silmä ei pysty erottamaan

Paluu menneisyyteen ja nykytaide -luentosarja Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Taide on rajanylityksiä – konservatiivisesta näkemyksestä äärimmäiseen radikalismiin. Luennoitsija FM, HuM Merja Ilola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hansaliitto ja saksalaisten laajeneminen itään

Saksan ja Euroopan historiaa 1: Antiikista valistukseen -luentosarjassa perehdytään saksankielisten maiden ja kansojen historiaan ja keskeisiin vaikutuksiin koko Euroopassa. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sardinia – salaperäinen karun kaunis saari

Bella Italia: Sardiniasta Roomaan -luentosarjassa tutustutaan kolmeen erilaiseen matkakohteeseen Italiassa. Annetaan käytännön vinkkejä kulttuurimatkailijalle. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomen asutukseen ja heimoihin liittyvää mytologiaa, kulttuurisia vaikutteita ja Karjalan jakautuminen

Karjalaisten historia -luentosarjassa selviää, miten Karjala on muotoutunut ja muuttunut vuosisatojen aikana – ja miten karjalaiset itse ovat ottaneet vastaan nämä muutokset. Luennoitsija VTT Petri Minkkinen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tonava sotien, kansainvaellusten ja kulttuurivaikutteiden välittäjänä

Tonavan varren kulttuurit -luentosarjassa tutustutaan Tonavan ja sen sivujokien tärkeimpiin vaiheisiin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 24.9.

Sodanjälkeinen Saksa ja maan jakautuminen 1949

Sodanjälkeinen Saksa: kahdesta taas yhdeksi -luentosarjassa tarkastellaan, mitä Saksassa tapahtui toisen maailmansodan jälkeen, kun se jakautui kahdeksi. Paneudumme myös Saksojen yhdistymisen yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin. Luennoitsija VTM, toimittaja Paula Schuth. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lapset somessa ja netissä – uhka vai mahdollisuus?

Miten ohjata lapsia selviämään nykymaailman sähköisen verkoston solmuista? Tutustumme sosiaalisen median ja netin uhkiin ja mahdollisuuksiin eri näkökulmien kautta. Luennoitsija IT-opettaja Maikku Sarvas. Opistotalo, Viola (Helsinginkatu 26) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Siegfried

Wagner: Sormus -luentosarjassa tutustutaan Sormus-tetralogian maailmaan ja henkilöihin sekä niiden musiikilliseen ilmentämiseen. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Avoin lukupiiri: Deborah Levy: Uiden kotiin

Avoimessa lukupiirissä käsitellään brittiläistä nykykirjallisuutta, brexitiä ja rajoja. FM Tommi Laine alustaa ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kansainväliset situationistit ja avantgardetaiteen politiikka

Näkökulmia kapitalismiin ja kommunismiin -luentosarjassa tarkastellaan vieraantumista palkkatyön yhteiskunnassa ja keskustellaan kommunismista olosuhteet ylittävänä historiallisena ja sosiaalisena liikkeeenä. Luennoitsija VTM Tamas Matekovits. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiaklubi

Filosofiaklubissa käsitellään ikuisia aiheita nykymaailmanmenossa. FM Lassi Raunio pohjustaa kunkin keskustelukerran alussa lyhyesti päivän aihetta. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hevin kulttuuri: sukupuoli, seksuaalisuus ja kitarasankarit

Teknistä ja brutaalia: hevin kulttuuri- ja teknologiahistoriaa -luentosarjassa käydään läpi heavymusiikin historiaa ja laajamittaisia kulttuurisia yhteyksiä. Luodaan katsaus teknologiaan, jolla heviä tehtiin ja levitettiin sekä hevin kulttuuriin ja paikkaan yhteiskunnassa. Luennoitsija FT Aaro Sahari. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 25.9.

Mitä voisi ajatella harmaasta arjesta?

Työväenopiston kulttuuriluento klo 11–12.30 Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4). Luennoitsija DI, FM Ilkka Vartiainen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pittoreski Arles

Etelä-Ranskan kulttuuriaarteet -luentosarjassa tutustutaan neljään historiallisesti kiinnostavaan etelä-ranskalaiseen kaupunkiin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Munkkiniemen palvelukeskus (Laajalahdentie 30) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viron kansalliskirjailija A. H. Tammsaaren ajattomat klassikot ja niiden suomennokset

Kirjallisuutta Baltiasta -luentosarjassa tutustutaan Baltian maiden omaleimaiseen kirjallisuuteen. Donelaitis-seuran, Rozentāls-seuran ja Suomen Viro-yhdistysten liiton kanssa yhteistyössä toteutettava luentosarja kertoo Viron, Latvian ja Liettuan kirjallisuudesta eri näkökulmista katsottuna. Luennoitsija FM, kääntäjä Juhani Salokannel. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Adenista itään: siirtomaavalta sortuu Aasiassa

Kylmä sota ja taistelu demokratiasta -luentosarjassa kerrotaan, miten toisen maailmansodan jälkeen viimeisetkin Euroopan siirtomaat alkoivat itsenäistyä, mutta joutuivat tekemään sen keskellä kylmää sotaa. Miten demokratia selvisi suurvaltojen vastakkainasettelussa? Luennoitsija VTM Michael Halila. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Saksalainen ritarikunta

Keskiaika Baltiassa – kullalla, kirjaimilla ja miekalla -luentosarjassa tarkastellaan Baltiaa viikinkiajan lopulta myöhäiskeskiajalle. Alue on kolmen kulttuuripiirin, latinalaisten ja kreikkalaisten kristittyjen ja paikallisten asukkaiden kohtaamiskenttä sekä kaukokaupan solmukohta. Luennoitsija FM Teemu Korpijärvi. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B/Tallberginkatu 2 A) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Gnostilaisia koulukuntia

Gnostilaisuus – saviruukkuihin kätkettyä viisautta -luentosarjassa sukelletaan salaperäisenäkin näyttäytyvän uskonnon, gnostilaisuuden saloihin. Luennoitsija TM, DI Janne Joutsenjoki. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B/Tallberginkatu 2 A) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskitytään lukemalla

Haluatko keskittyä lukemiseen? Harjoitellaan keskittymistä lukemalla hiljaa yhdessä. Lisätiedot ilmonet.fi > H194838. Opettaja FM Päivi Hytönen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 19–19.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikinkien taide ja riimukirjoitus

Viikingit – Pohjolan myyttinen kansa -luentosarjassa tutustutaan viikinkien elämään ja juuriin, jotka ovat etelä-Skandinavian germaaniyhteisöissä. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Taiteen ja politiikan kokemus

Walter Benjamin ja eurooppalaisen kulttuurin moderni kokemus -luentosarja. Benjamin (1892–1940) oli saksanjuutalainen kulttuurikriitikko, filosofi, kääntäjä ja esseisti. Hän oli myös intensiivinen aikansa tarkkailija ja ajattelija, josta tuli kuolemansa jälkeen modernin kulttuurifilosofian klassikko. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Karolinginen ja Ottolainen aika 700–1000-luvuilla

Euroopan taidehistoriaa keskiajalta. Kirkot, basilikat ja katedraalit -luennoilla esitellään keskeisiä eurooppalaisia keskiajan kirkkorakennuksia ja niihin liittyviä mosaiikkeja, lasimaalauksia ja veistoksia varhaiskristilliseltä ajalta gotiikan aikaan. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pyhäpäivän tuntua

Pekka Halonen – ihminen ja maisema -luentosarja tutustuttaa rakastettuun suomalaisen maiseman ja ihmisen kuvaajaan. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Palvelutalo Rudolf, monitoimitila (Rudolfintie 17–19) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Itäkeskuksen kirjaston opastukset: Tekstinkäsittelyn perusteet Google Docsilla

Maksutonta internetopastusta. Google Docs on Googlen kehittämä maksuton toimisto-ohjelmisto, joka pitää sisällään myös tekstinkäsittelyohjelman. Osallistujilla tulisi olla käytössään toimiva Google-tili tai Gmail-sähköpostiosoite. Yhteistyössä Itäkeskuksen kirjaston kanssa. Stoa, tietotekniikkaluokka (Turunlinnantie 1) klo 9.30–12. Ennakkoilmoittautuminen www.helmet.fi/itakeskuksenkirjasto tai kirjastossa. Tiedustelut 09 310 88610.

Tandem Language Learning

An open event where you can come and meet people, learn some new languages and in exchange teach some of yours. Avoin tilaisuus, jonne voit tulla oppimaan toisilta uusia kieliä ja jakaa samalla omaasi. Please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Ilmoitathan tulostasi viestillä. The event is organized in co-operation with Miitti and is part of Erasmus+ project Demos. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–20.45. Free entry. Lisätiedot 09 310 88610.

Torstai 26.9.

Oppineiden kulttuuri

Keskiajan kulttuurihistoriaa -luentosarja tarjoaa monipuolisen katsauksen länsimaihin vuosina 500–1500 ja sisältää runsaasti esimerkkejä keskiajan kuvataiteesta, musiikista ja kaunokirjallisuudesta. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 6) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Taolaisuus, nimien koulukunta ja Sodankäynnin taito

Kiinalaisen filosofian historia -luentosarjassa tutustutaan kiinalaisen filosofian perusteisiin, eri koulukuntien välisiin eroihin ja yhtäläisyyksiin sekä niiden myöhempään kehitykseen. Luennoitsija FM Eero Suoranta. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sir Roger Scruton, politiikan ja luonnon konservatiivi

Euroopan nykyajattelijoita -luentosarja. Mikä voima pitää ihmisyhteistyön koossa – kommunikaatio, toistemme tunnustaminen, perinteiset tavat ja instituutiot vaiko yhteinen vihollisemme ilmastonmuutos? Luennoitsija FM Lassi Raunio. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Immigration to Australia (englanninkielinen luento)

Nelisosainen englanninkielinen interaktiivinen luentosarja Australiasta. Luennoitsija Suomessa asuva australialainen Timo Stanford. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sarabande. Portugali, Espanja ja Alankomaat

Barokin Eurooppa -luentosarjassa tutustumme 1600-luvun ja 1700-luvun alkupuolen Euroopan maiden historiaan, kulttuuriin ja säveltäjiin barokkimusiikin säestyksellä. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kieliä pienissä annoksissa yhteisissä pöydissä / Languages in small portions at shared tables

Jokaisella kerralla paikalla on eri kieliä äidinkielenään puhuvia ihmisiä, jotka opettavat perusteita omasta äidinkielestään. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Each week we have people who speak different languages as their native tongue and they will teach basics of their own language. Please send a message if you are coming: 040 565 6096 / 040 565 4582. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 27.9.

Helsinginkadun Filharmonikot – Requiem

Konsertissa kuullaan yhdessä Helsingin tuomiokirkon Viva vox- kamarikuoron ja Kallion Kantaattikuoron kanssa W. A. Mozartin Requiem sekä Ludwig van Beethovenin Kohtalonsinfonia. Solisteina sopraano Inka Kinnunen, altto Katariina Heikkilä, tenori Tommi Niskala ja basso Elja Puukko. Kapellimestarina Veli-Antti Koivuranta. Helsingin tuomiokirkko, kirkkosali (Unioninkatu 29) klo 19–21. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 euroa. Tiedustelut 09 310 88610.

Toini Havu Tuntemattomasta sotilaasta syntyneen kirjasodan sytyttäjänä

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FM Yki Hytönen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Beethovenin pianosonaateista

Katsauksia pianomusiikin historiaan -luentosarjassa tutustutaan muun muassa sonaattiin, konserttoon, etydiin, fantasiaan, nokturnoon ja kamarimusiikkiin, jossa pianolla on tärkeä osuus. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lokakuun ryhmä – ekspressionismia 1930–40-luvuilla

Ekspressionismia Suomen kuvataiteessa -luentosarjassa tutustutaan suomalaisen ekspressionistisen kuvataiteen perinteeseen pitkin 1900-lukua. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Open Yoga Workshops / Avoimet joogatreenit (englanninkielinen)

Yoga practice every Friday evening in Maunula House. Bring your own yoga mats and please send a message if you are coming: 040 565 6096 / 040 565 4582. Avoimet joogaharjoitukset Maunula-talossa perjantaisin. Ota mukaan oma joogamattosi. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 19.30–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perfection of Sexuality

The Cultivating Happiness -event series will combine teachings from Buddhist and Hindu psychology and adapt them to our daily lives. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–19. Free entry. Inquiries 09 310 88610.

Viherkasveilla viihtyisyyttä

Vihreyttä kotiin -luennoilla kerrotaan, miten viljelet sisätiloissa läpi talven. Saat myös vinkkejä viihtyisän talviparvekkeen perustamiseen sekä viherkasvien hoitoon. Luennoitsijana hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 28.9.

Helsinginkadun Filharmonikot – Requiem

Konsertissa kuullaan yhdessä Helsingin tuomiokirkon Viva vox- kamarikuoron ja Kallion Kantaattikuoron kanssa W. A. Mozartin Requiem sekä Ludwig van Beethovenin Kohtalonsinfonia. Solisteina sopraano Inka Kinnunen, altto Katariina Heikkilä, tenori Tommi Niskala ja basso Elja Puukko. Kapellimestarina Veli-Antti Koivuranta. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 18–20. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 euroa. Tiedustelut 09 310 88610.

Herculaneum

Neljä kuuluisaa antiikin kaupunkia -luentosarjassa käydään hyvin säilyneissä kaupungeissa: Italiassa Ostiassa, Pompeijissa ja Herculaneumissa sekä Espanjassa Italicassa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 14.15–15.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 40

Maanantai 30.9.

Naivistien ja surrealistien maisema

Suomalaisten modernistien maisema -luentosarjassa tutustutaan suomalaisten taiteilijoiden maisemiin yhteiskunnan nykyaikaistuessa. Juhlavan ja kansallisromanttisen maisemakuvaston jälkeisinä vuosikymmeninä näkemys maiseman merkityksestä muuttui. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/sali (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Naiset Helsingin nimistössä

200 vuotta helsinkiläistä nimistönsuunnittelua -luentosarja. Minkälaista tarinaa viralliset kaavanimet kertovat meille? Miten kaupunkiin suunnitellaan uusia nimiä? Luennoitsija FM Hanna Ikonen. Keskuskirjasto Oodi, Maijansali (Töölönlahdenkatu 4) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mitä 1,5 asteen tavoitteen ottaminen tosissaan vaatisi?

Ilmastokriisi on edessä, jos porskutamme samaa rataa kuin ennenkin. Torju ilmastonmuutosta – nyt! -luentosarjassa pohditaan, mitä voimme tehdä kriisin estämiseksi. Luennoitsija tietokirjailija, FT Ville Lähde. Keskuskirjasto Oodi, Maijansali (Töölönlahdenkatu 4) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Arkeologia ja muinaisrunot

Arkeologi tulkitsee menneisyyttä -luentosarja Opistotalon Viipurinsalissa (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Odysseuksen paluu

Antiikkien myyttien aarteet -luentosarja. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Naantalin luostarin kirja – 1400-luvun ”Wikipedia”

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija FM Sari Antikainen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Reformaatiosta kolmikymmenvuotiseen sotaan

Saksan ja Euroopan historiaa 1: Antiikista valistukseen -luentosarjassa perehdytään saksankielisten maiden ja kansojen historiaan ja keskeisiin vaikutuksiin koko Euroopassa. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Orgosolo – sardinialaisia seinämaalauksia Frida Kahlosta Garibaldiin

Bella Italia: Sardiniasta Roomaan -luentosarjassa tutustutaan kuvien kera kolmeen erilaiseen matkakohteeseen Italiassa. Annetaan käytännön vinkkejä kulttuurimatkailijalle. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kontulan kirjallisuusluennot: Joel Haahtela ”Adèlen kysymys” (Otava 2019)

Kirjallisuusluennoilla esitellään kotimaisia pienoisromaaneja klassikoista uutuuksiin. Kontulan palvelukeskus, juhlasali (Kontukuja 5) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Renessanssi – harmoniaa ja uudistuksia

Taidehistoriaa tyylisuuntien valossa -luennoilla esitellään esimerkkien valossa länsimaissa tapahtuneita muutoksia kauneuskäsityksissä ja muotokielessä 1400-luvulta 1900-luvulle. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tverin Karjalan synty ja Itä-Karjalan kysymys vuosina 1917–1922

Karjalaisten historia -luentosarjassa selviää, miten Karjala on muotoutunut ja muuttunut vuosisatojen aikana – ja miten karjalaiset itse ovat ottaneet vastaan nämä muutokset. Luennoitsija VTT Petri Minkkinen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 1.10.

I wäß net: Itävallassa puhuttua saksaa

Tutustumme Itävallassa ja Saksassa puhutun saksan eroihin ja Itävallassa käytössä oleviin fraaseihin ja sananmuotoihin. Luennoitsija Lauri Marjamäki. Opistotalo, Karhuluokka (Helsinginkatu 26) klo 18.45-20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vallankumousvuosi 1989

Sodan jälkeinen Saksa: kahdesta taas yhdeksi -luentosarjassa tarkastellaan, mitä Saksassa tapahtui toisen maailmansodan jälkeen, kun se jakautui kahdeksi. Paneudumme myös Saksojen yhdistymisen yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin. Luennoitsija VTM, toimittaja Paula Schuth. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Jumalten tuho

Wagner: Sormus -luentosarjassa tutustutaan Sormus-tetralogian maailmaan ja henkilöihin sekä niiden musiikilliseen ilmentämiseen. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Marx ja yhteiskuntamuotojen historiallinen olemus

Näkökulmia kapitalismiin ja kommunismiin -luentosarjassa tarkastellaan vieraantumista palkkatyön yhteiskunnassa ja keskustellaan kommunismista olosuhteet ylittävänä historiallisena ja sosiaalisena liikkeenä. Luennoitsija VTM Tamas Matekovits. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiaklubi

Filosofiaklubissa käsitellään ikuisia aiheita nykymaailmanmenossa. FM Lassi Raunio pohjustaa kunkin keskustelukerran alussa lyhyesti päivän aihetta. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hevi maailmalla: heavy metalin globalisaatio

Teknistä ja brutaalia: hevin kulttuuri- ja teknologiahistoriaa -luentosarjassa käydään läpi heavymusiikin historiaa ja laajamittaisia kulttuurisia yhteyksiä. Luodaan katsaus teknologiaan, jolla heviä tehtiin ja levitettiin sekä hevin kulttuuriin ja paikkaan yhteiskunnassa. Luennoitsija FT Aaro Sahari. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Stressinhallinnan ABC

Työväenopisto järjestää yhteistyössä Etelä-Suomen Sydänpiiri ry:n kanssa sydänluennon, jossa kerrotaan stressinhallinnasta. Luennoitsija terveydenhoitaja Heli Vienonen. Malmin kirjasto (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 2.10.

Latviasta suomennettu kirjallisuus – kääntäjän ja pienkustantajan näkökulma

Kirjallisuutta Baltiasta -luentosarjassa tutustutaan Baltian maiden omaleimaiseen kirjallisuuteen. Donelaitis-seuran, Rozentāls-seuran ja Suomen Viro-yhdistysten liiton kanssa yhteistyössä toteutettava luentosarja kertoo Viron, Latvian ja Liettuan kirjallisuudesta eri näkökulmista katsottuna. Luennoitsija FM Mirja Hovila. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suurvallat, kolonialismi ja Lähi-itä

Kylmä sota ja taistelu demokratiasta -luentosarjassa kerrotaan, miten toisen maailmansodan jälkeen viimeisetkin Euroopan siirtomaat alkoivat itsenäistyä, mutta joutuivat tekemään sen keskellä kylmää sotaa. Miten demokratia selvisi suurvaltojen vastakkainasettelussa? Luennoitsija VTM Michael Halila. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskitytään lukemalla

Haluatko keskittyä lukemiseen? Harjoitellaan keskittymistä lukemalla hiljaa yhdessä. Lisätiedot ilmonet.fi > H194838. Opettaja FM Päivi Hytönen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 19–19.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610

”Runoilija vai journalisti?”

Näkökulmia valokuvataiteeseen -luentosarjassa tarkastellaan valokuvataiteen ilmiöitä runsain kuvin ja analyysein. Illan aiheena on suomalaisen valokuvan runoilijoita, kronikoitsijoita ja journalisteja: Jussi Pohjakallio, Caj Bremer, Marja Vuorelainen ja Matti Saanio. Luennoitsija valokuvaaja, FT Leena Saraste. Suomen valokuvataiteen museo (Tallberginkatu 1 G) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hansakauppiaat ja kaupunkikulttuurin kehitys

Keskiaika Baltiassa – kullalla, kirjaimilla ja miekalla -luentosarjassa tarkastellaan Baltiaa viikinkiajan lopulta myöhäiskeskiajalle. Alue on kolmen kulttuuripiirin, latinalaisten ja kreikkalaisten kristittyjen ja paikallisten asukkaiden kohtaamiskenttä sekä kaukokaupan solmukohta. Luennoitsija FM Teemu Korpijärvi. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B/Tallberginkatu 2 A) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Gnostilaisia kirjoituksia

Gnostilaisuus – saviruukkuihin kätkettyä viisautta -luentosarjassa sukelletaan salaperäisenäkin näyttäytyvän uskonnon, gnostilaisuuden saloihin. Luennoitsija TM, DI Janne Joutsenjoki. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B/Tallberginkatu 2 A) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikinkien haudat, hopea-aarteet ja uskonto

Viikingit – Pohjolan myyttinen kansa -luentosarjassa tutustutaan viikinkien elämään ja juuriin, jotka ovat etelä-Skandinavian germaaniyhteisöissä. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Moderni kokemus kokemuksen lopusta

Walter Benjamin ja eurooppalaisen kulttuurin moderni kokemus -luentosarja. Benjamin (1892–1940) oli saksanjuutalainen kulttuurikriitikko, filosofi, kääntäjä ja esseisti. Hän oli myös intensiivinen aikansa tarkkailija ja ajattelija, josta tuli kuolemansa jälkeen modernin kulttuurifilosofian klassikko. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Romaaninen tyyli – kirkkoja ja veistoksia

Euroopan taidehistoriaa keskiajalta. Kirkot, basilikat ja katedraalit -luennoilla esitellään keskeisiä eurooppalaisia keskiajan kirkkorakennuksia ja niihin liittyviä mosaiikkeja, lasimaalauksia ja veistoksia varhaiskristilliseltä ajalta gotiikan aikaan. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Itäkeskuksen kirjaston opastukset: Facebookin käyttö

Maksutonta internetopastusta. Soveltuu Facebookia jo vähän käyttäneille. Osallistujilla tulee olla Facebook-tili luotuna. Yhteistyössä Itäkeskuksen kirjaston kanssa. Stoa, tietotekniikkaluokka (Turunlinnantie 1) klo 9.30–12. Ennakkoilmoittautuminen www.helmet.fi/itakeskuksenkirjasto tai kirjastossa. Tiedustelut 09 310 88610.

Tandem Language Learning

An open event where you can come and meet people, learn some new languages and in exchange teach some of yours. Avoin tilaisuus, jonne voit tulla oppimaan toisilta uusia kieliä ja jakaa samalla omaasi. Please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Ilmoitathan tulostasi viestillä. The event is organized in co-operation with Miitti and is part of Erasmus+ project Demos. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–20.45. Free entry. Lisätiedot 09 310 88610.

Torstai 3.10.

Estonia kaunokirjallisuudessa – Estonia-onnettomuudesta 25 vuotta

Ajankohtaista kirjallisuudesta -luentosarjassa tutustutaan kirjallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin ja vuoden 2019 uutuuskaunokirjallisuuteen. Kirjoista kerrotaan ja keskustellaan. Luennoitsija FT Silja Vuorikuru. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

George Monbiot, ilmasto ja oikeudenmukaisuus

Euroopan nykyajattelijoita -luentosarja. Mikä voima pitää ihmisyhteistyön koossa – kommunikaatio, toistemme tunnustaminen, perinteiset tavat ja instituutiot vaiko yhteinen vihollisemme ilmastonmuutos? Luennoitsija FM Lassi Raunio. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Menuet. Englanti

Barokin Eurooppa -luentosarjassa tutustumme 1600-luvun ja 1700-luvun alkupuolen Euroopan maiden historiaan, kulttuuriin ja säveltäjiin barokkimusiikin säestyksellä. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Käsitys ajasta ja paikasta

Keskiajan kulttuurihistoriaa -luentosarja tarjoaa monipuolisen katsauksen länsimaihin vuosina 500–1500 ja sisältää runsaasti esimerkkejä keskiajan kuvataiteesta, musiikista ja kaunokirjallisuudesta. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 6) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Buddhalaisuus ja uuskungfutselaisuus

Kiinalaisen filosofian historia -luentosarjassa tutustutaan kiinalaisen filosofian perusteisiin, eri koulukuntien välisiin eroihin ja yhtäläisyyksiin sekä niiden myöhempään kehitykseen. Luennoitsija FM Eero Suoranta. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kieliä pienissä annoksissa yhteisissä pöydissä / Languages in small portions at shared tables

Jokaisella kerralla paikalla on eri kieliä äidinkielenään puhuvia ihmisiä, jotka opettavat perusteita omasta äidinkielestään. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Each week we have people who speak different languages as their native tongue and they will teach basics of their own language. Please send a message if you are coming: 040 565 6096 / 040 565 4582. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 4.10.

Japanin suurkaupungit ennen ja nyt, Edosta Tokioon

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FM Yki Hytönen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Beethovenin pianokonsertoista ja kamarimusiikista

Katsauksia pianomusiikin historiaan -luentosarjassa tutustutaan muun muassa sonaattiin, konserttoon, etydiin, fantasiaan, nokturnoon ja kamarimusiikkiin, jossa pianolla on tärkeä osuus. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomalainen taide ja kulttuuri

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella -luennoilla kerrotaan selkokielellä maamme historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Luennoitsija suomen kielen opettaja Karina Nirman. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 12–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maaliskuun ryhmä – ekspressionismia vapaan muodon hengessä 1960-luvulla

Ekspressionismia Suomen kuvataiteessa -luentosarjassa tutustutaan suomalaisen ekspressionistisen kuvataiteen perinteeseen pitkin 1900-lukua. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Open Yoga Workshops / Avoimet joogatreenit (englanninkielinen)

Yoga practice every Friday evening in Maunula House. Bring your own yoga mats and please send a message if you are coming: 040 565 6096 / 040 565 4582. Avoimet joogaharjoitukset Maunula-talossa perjantaisin. Ota mukaan oma joogamattosi. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 19.30–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perfection of Truth

The Cultivating Happiness -event series will combine teachings from Buddhist and Hindu psychology and adapt them to our daily lives. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–19. Free entry. Inquiries 09 310 88610.

Lauantai 5.10.

Die kleinsten Gebirge Deutschlands

Saksankielinen luento. Kommen Sie mit auf eine Reise quer durch Deutschland, wo wir die kleinsten Gebirge anschauen. Wir erleben schöne Landschaften, Sportliches, Kulinarisches und Kulturelles auf unserer Reise. Luennoitsija FM Michael Möbius. Opistotalo, Castrén-sali (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Italica

Neljä kuuluisaa antiikin kaupunkia -luentosarjassa käydään hyvin säilyneissä kaupungeissa: Italiassa Ostiassa, Pompeijissa ja Herculaneumissa sekä Espanjassa Italicassa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 14.15–15.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kiviset ja Soraset -kivitaidetyöpaja

Kivityöpajassa askarrellaan kivistä taideteoksia decoupace-tekniikalla.Työpajassa tarvikkeet valmiina. Halutessasi voit tuoda ison nyrkin kokoisen sileäpintaisen kiven sekä omia kuvia, joita käytät kivesi koristeluun. Maunula-talo, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 10–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.