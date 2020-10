Helsingin työväenopiston menovinkit 26.10.–7.11.2020

Työväenopiston loka-marraskuun vaihteen luennoilla valotetaan muun muassa maailmankaikkeuden saloja ja tähtitieteen läpimurtoja sekä paneudutaan ajankohtaiseen Itämeren suojeluun.

Viikko 44

Maanantai 26.10.

Muistan sinua rakkaudella

Kanneltalon Muistan sinua rakkaudella -tapahtumassa toisiaan tervehtivät suomalainen sureminen ja meksikolainen Día de muertos eli kuolleiden päivä perinteineen. Useiden yhteistyötahojen kanssa järjestettävässä tapahtumassa kuolemaa käsitellään mm. kirjallisuuden, lastenkulttuurin, keskustelun, elokuvan, musiikin, kirjoittamisen, ruoan ja useiden eri-ikäisille suunnattujen työpajojen kautta. Ohjelma aikatauluineen kanneltalo.fi. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 12–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Antti Favén – sulavaa maalausjälkeä ja psykologista oivalluskykyä

Toivottuja suomalaisia kuvataiteilijoita -sarjan luento Pohjois-Haagan toimipisteessä (Näyttelijäntie 14, 2. krs) klo 12–13.30. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Omassa maassa vai vieraan vallassa? Latvian kirjallisuudesta

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Kanneltalo, Klaneettitie 5). Luennoitsija suomentaja, FM Mirja Hovila. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ohrid, ikonitaiteen mekka

Antiikin ja Bysantin aarteet Balkanilla -luentosarjassa opitaan Balkanin alueen kulttuuri- ja taidehistoriaa antiikin ajalta nykyaikaan. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Itämeren itäpuolen kansat antiikista viikinkiaikaan

Viro, Liivinmaa, Liettua ja Puola antiikista tsaarin aikaan -luentosarjassa perehdytään Itämeren itäpuolen kansojen historiaan antiikin ajoista ensimmäiseen maailmansotaan, runsaiden kuvien ja karttojen havainnollistamana. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Augustus, Rooman ensimmäinen keisari

Antiikin Rooman ensimmäiset keisarit -luentosarja. Luennoilla tarkastellaan ensimmäisten keisarien henkilökuvien lisäksi sitä, millaiseksi Rooma muuttui yksinvaltiuden myötä sekä pohditaan, mihin perustuu populaarikulttuurin ja kirjallisuuden kuva Julius-Claudiusten ajasta. Luennoitsija FT Marja-Leena Hänninen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Eero Järnefelt ja taiteen aiheet

Impressionismi ja moderni maalaustaide -taiteilijoita Pariisista ja Suomesta. Luentosarjassa opitaan taidehistoriallista tietoa impressionismista ja tutustutaan sen heijastuksiin suomalaisessa kultakauden maalaustaiteessa 1860-luvulta 1900-luvulle. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka, 3. krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610

Tizian (1487–1576) – Modernin taidemaalauksen edelläkävijä ja kaikkien maalareiden maalari

Vanhojen mestareiden maalaustekniikat -taidehistoriallinen luentosarja öljyväritekniikan näkökulmasta. Luennoitsija Antero Kahila. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610

Asetukset kuntoon: Google ja Facebook

Digivinkkejä kotikäyttäjille -luentosarjassa annetaan tietoiskuja puhelimen, tabletin ja tietokoneen käyttäjille. Luentoja voi seurata Ainossa, etäyhteydellä tai tallenteina. Luennoitsija Minna Sundström. Opistotalo (Helsinginkatu 26) klo 16–16.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tuonpuoleisuus muinaisessa Egyptissä

Käsityksiä tuonpuoleisuudesta Välimeren kulttuuripiirissä -luentosarja. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mochet ja heidän jalometalliset mestariteoksensa

Amerikan taide ja arkkitehtuuri ennen Kolumbusta -luentosarja kertoo Amerikan alkuperäiskansojen taiteesta. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 27.10.

Renessassiajan Englannin yhteiskunnallisesta tilanteesta ja uskonnollisista kiistoista

Renessanssi Englannissa -luentosarja. 1500–1600-luvut olivat Englannin kukoistusaikaa, jolloin Shakespeare ja Francis Bacon nousivat kuuluisuuteen. Tuona aikana rakentui myös pohja brittiläiselle imperiumille ja Englannin vauraudelle. Luennoitsija TL Reeta Frosti. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Millaisilla eri tavoilla luonto voi olla arvokas?

Ympäristönsuojelua kyllä – mutta millä arvoilla? Yhteiskuntamme tulisi ratkaista hankalia ympäristöongelmia, mutta millaisten arvokysymysten ehdoilla? Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Jumalten tuho

Tutustutaan Richard Wagnerin oopperatetralogiaan Sormus. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Jane Austen’s England (englanninkielinen luento)

A Traveller’s Guide to British literature. We follow in the tracks of Jane herself, as well as the famous characters from her novels. Starting with a visit to Steventon in north Hampshire where Jane Austen was born, we’ll continue with our tour of Jane Austen’s Hampshire. Luennoitsija Henry Rawstorne. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uutismedia

Medialukutaidon perusteet -luentosarjassa saadaan vinkkejä infoähkystä selviämiseen. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Armenia, maailman vanhin kristillinen valtio

Tarunhohtoinen Armenia ennen ja nyt -luentosarja käsittelee Armenian historiaa, taidetta ja kulttuuria sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 28.10.

Caravaggismo di Utrecht

Il Barocco Barokin maalaustaiteesta -luentosarjassa esitellään Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia, sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia upeita taiteilijoita. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Malmitalo, posliiniluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Tapahtuma on järjestetty yhteistyössä Maunulan kirjaston kanssa. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.15–20.30. Ohjaajina Alaa Altamimi ja Maija Luukkonen. Ilmoittautuminen 045 332 5668. Tiedustelut 09 310 88610.

Palkkikauppa elämänlankana koettelemusten aikana

Kulttuurikulma: Vironniemen Helsinki 1640–1721 – kaupunki Ruotsin suurvallan osana. Miksi kruunu perusti Vironniemelle uuden Helsingin, ja miten kaupunki kehittyi aikana, jolloin sota seurasi toistaan ja rauhankaudet olivat poikkeusaikoja? Luennoitsija dosentti Seppo Aalto. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maailmankaikkeuden mittasuhteet ymmärretään

Maailmankaikkeuden salat – tähtitieteen läpimurtoja -luentosarjassa käydään läpi tähtitieteen perustavanlaatuisia kysymyksiä, tutkimusmenetelmiä ja tutkimuskohteita. Luennoilla tarkastellaan myös tuoreinta, Fysiikan Nobelin 2019 saanutta eksoplaneettatutkimusta sekä sen seurauksena voimakkaassa nousussa olevaa astrobiologista tutkimusta. Luennoitsija FM, DI Kyösti Ryynänen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Osmanien valtakunnan synty ja Konstantinopolin valloitus 1453

Taidepainotteisilla luennoilla tutustutaan Osmanien valtakauden huomattavien henkilöiden elämään ja opitaan aikakauden turkkilaisten poliittista-, kaupallista- ja kulttuurihistoriaa. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Neliöitä ja ympyröitä – maalattuja ja rakennettuja geometrisia muotoja

Tuntuuko, ettet aina ymmärrä taidetta? Näkökulmia taiteeseen -luentosarjassa tutustutaan teemakokonaisuuksiin eri tekijöiden, aikakausien, ilmiöiden ja tarinoiden kautta. Pohditaan, mitä symboliikkaa teoksen taakse voisi kätkeytyä. Luennoitsija TaM Tuija Ekegren. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 17.15–18.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Setä-Tuomon tuvan naapurustossa: orjat Yhdysvaltain eliitin kulttuurielämässä

Orjuus Yhdysvalloissa – eilen, nyt? -sarjan luento Itämerentalossa, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 19–20.30. Luennoitsija FT Pasi Kallio. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hunter S. Thompson: Tri Gonzon matkassa kohti amerikkalaista unelmaa

Uusia tulkintoja kirjallisuudesta -luentosarja keskittyy englanninkieliseen kirjallisuuteen. Luennoitsija FM Esko Suoranta. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiakahvila

Filosofiakahvilassa käydään filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Keskustelun vetäjä FT Jari Palomäki. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kansakunnan synty – George Washington (1732–1799)

Kiveen hakatut päät – kappale USA:n historiaa -luentosarja. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 29.10.

Helsingin rantakallioiden kalliopiirrokset

Lauttasaaren Sisä-Hatusta löytyy rakkausrunoja neljällä Itämeren piirin kielellä. Kaikki muu häviää, mutta kallioon piirretyt nimet jäävät. Tietokirjailija, luonto-opas Eero Haapanen kertoo kuvaesityksellä Helsingin saaristosta löytyvistä 1800- ja 1900-luvun kalliopiirroksista. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kreikka toisessa maailmansodassa

Kreikka muinaisuudesta nykyaikaan -luentosarjassa opitaan historiallista tietoa Kreikan vaiheista antiikin ajoista nykyaikaan. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Slaavit, baltit ja suomalais-ugrilaiset

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Harry Salmenniemen kerrontaa uudistavia novelleja (Uraanilamppu, Delfiinisyndrooma ja Uhrimeditaatio -novellikokoelmat)

Ajankohtaista kirjallisuudesta -luentosarjassa tutustutaan kaunokirjallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin ja uutuuskirjallisuuteen. Luennoitsija kirjailija Esa Mäkijärvi. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Armeija ja hallinto

Arkielämää antiikin Roomassa -luentosarjassa tutustumme roomalaiseen yhteiskuntaan ja tavallisten ihmisten arkeen, joka oli samalla kertaa sekä hämmästyttävän modernia että kiehtovan outoa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tekstiililöydöistä puvuksi

Tekstiiliä mennen tullen -luentosarjassa tarkastellaan tekstiilikulttuuria menneen ja tulevan kohdatessa tässä ajassa. Miltä tekstiilin tulevaisuus näyttää, kun tieto ja ymmärrys sen historiasta muuttuu? Luennoitsija arkeologi Jaana Riikonen. Yhteistyössä Tekstiilikulttuuriseuran kanssa. Luentoa voi seurata suorana: https://youtu.be/LwWQl72ZBLM. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 30.10.

Milano: Giulio Cesare Procaccini ja Giovanni Battista Crespi

Il Barocco, Barokin maalaustaide: viisi koulukuntaa -luentosarja esittelee Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia upeita taiteilijoita. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/Sali (Näyttelijäntie 14) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Beethovenin muusta kamarimusiikista

Beethovenin merkittäviä kamarimusiikkiteoksia -luentosarja. Tutustumme Beethovenin piano-, viulu- ja sellosonaatteihin, pianotrioihin ja -kvartettoihin sekä jousikvartettoihin. Luentoa voi seurata suorana: https://meet.jit.si/Beethovenin_merkittavia_kamarimusiikkiteoksia. Luennoitsija Ilkka von Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tarukuningas Agamemnonin jalanjäljissä Mykenessä ja Mykenestä

Nojatuolimatka myyttien Kreikkaan -luentosarja. Kreikkalainen mytologia on länsimaisen sivistyksen perusta, johon törmäämme yhtenään taiteissa ja viihteessä. Teemme myös pieniä retkiä myöhemmän taiteen ja viihteen poluille. Luennoitsija FM, auktorisoitu opas Maarit Nieminen. Silkkikutomo, musiikkiluokka, 3. krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella: Vierailu Kansallisarkistoon

Erityisesti maahanmuuttajille suunnatuilla luennoilla opitaan selkokielellä tietoa Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Sarja koostuu luennoista ja vierailukäynneistä eri kohteisiin. Luennoitsija Karina Nirman. Kansallisarkisto (Rauhankatu 17) klo 12–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Roomalaiset valloittavat Britannian

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Juhlan aika! Ooppera-ensemblen 5-vuotisjuhlakonsertti

Konsertissa kuullaan kauneimpia ooppera- ja operettinumeroita. Konsertin vetäjä Jutta Holmberg. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 45

Maanantai 2.11.

Latvialaisen kirjallisuuden klassikko: Bille

Itämeren alueen kirjallisuutta -sarjan luento klo 10.15–11.45 Itämerentalossa (Majakka1, 2. krs, Tammasaarenlaituri 3B). Luennoitsija suomentaja, FM Mirja Hovila. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Elga Sesemann – sielukkaita omakuvia ja sodanjälkeisiä tuntoja

Toivottuja suomalaisia kuvataiteilijoita -sarjan luento Pohjois-Haagan toimipisteessä (Näyttelijäntie 14, 2. krs) klo 12–13.30. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Merenneidon ja merihirviön kuvataidepaja

Itämeriviikon tapahtumassa maalataan meriaiheisia vesiväriteoksia sekä tehdään kaloja, norppia tai vaikka leviä savesta. Tule yhdessä lapsesi kanssa taiteilemaan! Opettajina Hanna Siikamäki ja Tero Hytönen. Itämerentalo (Majakka 2, 2. krs, Tammasaarenlaituri 3B) klo 15.15–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Merkittävimmät luostarit ja linnoitukset Balkanilla

Antiikin ja Bysantin aarteet Balkanilla -luentosarjassa opitaan Balkanin alueen kulttuuri- ja taidehistoriaa antiikin ajalta nykyaikaan. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Angela Carter – sirkus ja kauhujen kammio

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Kanneltalo, Klaneettitie 5). Luennoitsija MA Sari Pauloma. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kristinusko Puolaan, Preussiin ja Baltiaan

Viro, Liivinmaa, Liettua ja Puola antiikista tsaarin aikaan -luentosarjassa perehdytään Itämeren itäpuolen kansojen historiaan antiikin ajoista ensimmäiseen maailmansotaan, runsaiden kuvien ja karttojen havainnollistamana. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiberius, synkkä yksinvaltias

Antiikin Rooman ensimmäiset keisarit -luentosarja. Luennoilla tarkastellaan ensimmäisten keisarien henkilökuvien lisäksi sitä, millaiseksi Rooma muuttui yksinvaltiuden myötä ja pohditaan, mihin perustuu populaarikulttuurin ja kirjallisuuden kuva Julius-Claudiusten ajasta. Luennoitsija FT Marja-Leena Hänninen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pekka Halonen – arki ja pyhä

Impressionismi ja moderni maalaustaide – taiteilijoita Pariisista ja Suomesta. Luentosarjassa opitaan taidehistoriallista tietoa impressionismista ja tutustutaan sen heijastuksiin suomalaisessa kultakauden maalaustaiteessa 1860-luvulta 1900-luvulle. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka, 3. krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Stoan kirjailijavieraana Terhi Kokkonen

Kirjailija Terhi Kokkonen kertoo ja keskustelee esikoisromaanistaan Rajamaa. Haastattelija FM Päivi Hytönen. Rajamaa (2020) sijoittuu poikkeusoloihin, erämaan eristyksiin, mitä kuvataan vahvatunnelmaisen psykologisesti. Yhteistyössä Itäkeskuksen kirjaston kanssa. Stoa, Itäkeskuksen kirjasto (Turunlinnantie 1) klo 18–19.30.

Caravaggio (1573–1610) – Ankaraa ja tarkkaa työskentelyä öljyvärein

Vanhojen mestareiden maalaustekniikat -taidehistoriallinen luentosarja öljyväritekniikan näkökulmasta. Luennoitsija Antero Kahila. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610

MS Office ja Google Docs

Digivinkkejä kotikäyttäjille -luentosarjassa annetaan tietoiskuja puhelimen, tabletin ja tietokoneen käyttäjille. Luentoja voi seurata Ainossa, etäyhteydellä tai tallenteina. Luennoitsija Morad Azizi. Opistotalo (Helsinginkatu 26) klo 16–16.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tuonpuoleisuus antiikin kreikkaisessa ajattelussa

Käsityksiä tuonpuoleisuudesta Välimeren kulttuuripiirissä -luentosarja. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Inkojen ja heidän edeltäjiensä taide

Amerikan taide ja arkkitehtuuri ennen Kolumbusta -luentosarja kertoo Amerikan alkuperäiskansojen taiteesta. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sveitsi

Sveitsi ja sveitsinsaksa -luentosarjassa teemme matkan läpi pienen monikielisen alppimaan ja tutustumme pintapuolisesti Sveitsin valaliittoon ja sen yhteiskuntaan eri näkökulmista. Luennoitsija Manuel Ackermann. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Venäläisiä kansansatuja

Venäläisistä kansansaduista fantasiaan -luentosarjassa kuullaan venäläisen kansansadun historiasta, rakenteesta ja tärkeistä hahmoista sekä tutustutaan muutamaan satuun tarkemmin. Luentokieli on suomi, mutta kuullaan myös venäjää. Luennoitsija Tatjana Kujala. Opistotalo, kieliluokka h.406 (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 3.11.

HSL:n verkkopalvelut (arabiankielinen opastus)

Arabiankielisen opastuksen aiheina HSL:n matkakortin nettilataus, mobiililippu, reittiopas.. Opastajana Islman Al-Badri. Stoa, tietotekniikkaluokka, 2.krs (Turunlinnantie 1) klo 12.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Täysrenessanssi: Kuningatar Elisabet I:n aikakausi

Renessanssi Englannissa -luentosarja. 1500–1600-luvut olivat Englannin kukoistusaikaa, jolloin Shakespeare ja Francis Bacon nousivat kuuluisuuteen. Tuona aikana rakentui myös pohja brittiläiselle imperiumille ja Englannin vauraudelle. Luennoitsija TL Reeta Frosti. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ekologinen humanismi luonnon monimuotoisuuden suojelussa

Ympäristönsuojelua kyllä – mutta millä arvoilla? Yhteiskuntamme tulisi ratkaista hankalia ympäristöongelmia, mutta millaisten arvokysymysten ehdoilla? Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Itämeren alueen kulttuurihistoriaa

Itämeriviikon luento klo 17.15–18.45 Itämerentalossa (Majakka 1, 2. krs, Tammasaarenlaituri 3B). Luennoitsija FM Sari Antikainen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Puolalainen nobelisti Olga Tokarczuk – rajan ja rajanylitysten kirjailija

Itämeren alueen kirjallisuutta -sarjan luento klo 19–20.30 Itämerentalossa (Majakka1, 2. krs, Tammasaarenlaituri 3B). Luennoitsija suomentaja, FM Tapani Kärkkäinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Jumalten tuho

Tutustutaan Richard Wagnerin oopperatetralogiaan Sormus. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Luentoa voi seurata suorana: https://meet.jit.si/Wagner_Sormus. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Silvia Avallone: Teräs (Acciaio)

Avoimessa lukupiirissä tutustutaan nykyitalialaiseen romaanitaiteeseen. FM, suomentaja-runoilija Hannimari Heino alustaa ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Can Finland survive without economic immigration and are there jobs for highly educated immigrants? (englanninkielinen luento)

This discussion series approaches current topics from an immigrant perspective. Anyone is welcome to take part to the discussion. Tapahtuman vetäjä Amjad Sher. Opistotalo, 2. krs aula (Helsinginkatu 26) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sosiaalinen media

Medialukutaidon perusteet -luentosarjassa saadaan vinkkejä infoähkystä selviämiseen. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiajan kolme Armeniaa

Tarunhohtoinen Armenia ennen ja nyt -luentosarja käsittelee Armenian historiaa, taidetta ja kulttuuria sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 4.11.

Ohrid, Balkanin Jerusalem

Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhon luento klo 11–12.30. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Konala-seuran asukastila, Kauppakeskus Ristikko (Ajomiehentie 1). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nicolas Poussin, 1600-luvun klassismi

Il Barocco Barokin maalaustaiteesta -luentosarjassa esitellään Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia upeita taiteilijoita. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Malmitalo, posliiniluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Tapahtuma on järjestetty yhteistyössä Maunulan kirjaston kanssa. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.15–20.30. Ohjaajina Alaa Altamimi ja Maija Luukkonen. Ilmoittautuminen 045 332 5668. Tiedustelut 09 310 88610.

Jani Saxell, Helsinki Underground, Tanssii kirjainten kanssa, Parasta katseluaikaa – esseitä TV-sarjoista (2020)

Malmitalon kirjailijavieraat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Haastattelijana kirjailija Esa Mäkijärvi. Yhteistyössä Malmin kirjaston kanssa. Malmin kirjasto (Ala-Malmin tori 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kaikkein varhaisimman maatalouden alku Lähi-idässä

Kulttuurikulma: Maatalouden alku – sivilisaation synnyn edellytys. Luentosarjassa opitaan, miten maatalous sai alkunsa ja miten se on vaikuttanut maailman kulttuurihistorialliseen kehitykseen. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Aika-avaruuden luonne paljastuu

Maailmankaikkeuden salat – tähtitieteen läpimurtoja -luentosarjassa käydään läpi tähtitieteen perustavanlaatuisia kysymyksiä, tutkimusmenetelmiä ja tutkimuskohteita. Luennoilla tarkastellaan myös tuoreinta, Fysiikan Nobelin 2019 saanutta eksoplaneettatutkimusta sekä sen seurauksena voimakkaassa nousussa olevaa astrobiologista tutkimusta. Luennoitsija FM, DI Kyösti Ryynänen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Osmanit Välimeren valtiaina: janitsaarit, sipahit ja haidutit

Taidepainotteisilla luennoilla tutustutaan Osmanien valtakauden huomattavien henkilöiden elämään ja opitaan aikakauden turkkilaisten poliittista-, kaupallista- ja kulttuurihistoriaa. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Miten Itämerta suojellaan nyt ja muuttuvassa ilmastossa?

Itämeren ekosysteemi on kiinnostava yhdistelmä makean veden ja valtameren eliöitä, mutta sen herkkä tasapaino on uhattuna monin eri tavoin. Itämeriviikon luento klo 17–18.30 Itämerentalossa (Majakka 1, 2, krs, Tammasaarenlaituri 3B). Luennoitsija professori Markku Viitasalo. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kirous, klovni tai barbaari: orjuuden loppu vai sen uusi alku

Orjuus Yhdysvalloissa – eilen, nyt? -sarjan luento Itämerentalossa, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 19–20.30. Luennoitsija FT Pasi Kallio. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kansallisaatetta ja kielipolitiikkaa

Kirjakielen historiaa -luentosarjassa kerrotaan, miten myöhäisellä keskiajalla monet ”kansankielet” kohosivat kirjakieliksi latinan rinnalle. Luennoitsija FM Lauri Marjamäki. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kansakunnan kasvu – Thomas Jefferson (1743–1826)

Kiveen hakatut päät – kappale USA:n historiaa -luentosarja. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Oikein väärin ymmärretty – suomen kieli ja kulttuuri maahanmuuttajaveteraanin silmin

Kieli – sillä puhuu kaikki -luentosarjassa pohditaan, mitkä ovat yleisimmät, vaarallisimmat ja makeimmat tavat ymmärtää suomalaisia väärin. Luennoitsija kirjailija, toimittaja ja kääntäjä Roman Schatz. Luentoa voi seurata suorana: https://youtu.be/pGlrzD3AkF4. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 5.11.

Kreikan ja Turkin suhteet, Istanbulin pogromi ja Kyproksen kriisi

Kreikka muinaisuudesta nykyaikaan -luentosarjassa opitaan historiallista tietoa Kreikan vaiheista antiikin ajoista nykyaikaan. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Minuuttinovelleja

Avoimet kirjoittaja- ja käsityötreffit. Työpajassa kirjoitetaan ja kirjaillaan. Vetäjänä Sari Pauloma. Malmitalo, kirjasto (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Karttojen kertomaa: Pohjois-Helsinki ja Vantaanjoen ympäristö kautta aikojen

Luennolla tutkitaan eri aikojen karttoja Pohjois-Helsingin ja Vantaanjoen läheisyydessä. Pohditaan asunto- ja viheralueiden muuttumisen vaikutuksia ja sen merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Missä kulkee ensimmäisen maailmansodan linnoitusten ketju? Mistä voisivat tulla paikannimet Pirunkallio, Haltiavuori ja Paloheinä? Luennoitsijana ympäristökasvattaja, biologi Milla Tuormaa. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Bysantti ja Rus, turkkilaiset kansat

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Juha Kauppinen: Monimuotoisuus: kertomuksia katoamisista

Tietokirjallisuusklubilla käsitellään valittuja klassikkoja ja uusia tietokirjoja. Luennoitsija FM Lassi Raunio. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Roomalainen perhe ja avioliitto

Arkielämää antiikin Roomassa -luentosarjassa tutustumme roomalaiseen yhteiskuntaan ja tavallisten ihmisten arkeen, joka oli samalla kertaa sekä hämmästyttävän modernia että kiehtovan outoa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kasvit täynnä värejä ja kuituja

Tekstiiliä mennen tullen -luentosarjassa tarkastellaan tekstiilikulttuuria menneen ja tulevan kohdatessa tässä ajassa. Miltä tekstiilin tulevaisuus näyttää, kun tieto ja ymmärrys sen historiasta muuttuu? Luennoitsijat dosentti, luonnonväriainetutkija Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto ja BioColour-hankkeen johtaja ja väitöskirjatutkija, KM Jenni Suomela, Helsingin yliopisto. Yhteistyössä Tekstiilikulttuuriseuran kanssa. Luentoa voi seurata suorana: https://youtu.be/_runMeRVEYk. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tunneteatteri esittää: Seitsemän veljestä (ensi-ilta)

Tunneteatterin syksyn esityksenä nähdään tulkinta Aleksis Kiven romaanista Seitsemän veljestä. Ohjaaja Hanna Häyhä. Yhteistyössä Kehitysvammatuki 57 ry:n vekkaritoiminnan kanssa. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 12–13. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 6.11.

Genovalainen barokki: Bernardo Strozzi ja Alessandro Magnasco

Il Barocco, Barokin maalaustaide: viisi koulukuntaa -luentosarja esittelee Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia upeita taiteilijoita. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/Sali (Näyttelijäntie 14) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Herakleen urotyöt Kreikassa

Nojatuolimatka myyttien Kreikkaan -luentosarja. Kreikkalainen mytologia on länsimaisen sivistyksen perusta, johon törmäämme yhtenään taiteissa ja viihteessä. Teemme myös pieniä retkiä myöhemmän taiteen ja viihteen poluille. Luennoitsija FM, auktorisoitu opas Maarit Nieminen. Silkkikutomo, musiikkiluokka, 3. krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella: Työelämä Suomessa

Erityisesti maahanmuuttajille suunnatuilla luennoilla opitaan selkokielellä tietoa Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Sarja koostuu luennoista ja vierailukäynneistä eri kohteisiin. Luennoitsija Karina Nirman. Stoa, luentosali (Itäkeskus, Turunlinnantie 1) klo 12–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Itämeren kalat ja muut eläimet – askartelupaja

Miltä haluaisit Itämeren luonnon näyttävän tulevaisuudessa? Tule askartelemaan kuva, jossa silakka, simppu ja pyöriäinen uiskentelevat puhtaassa vedessä ja tiirat ja kalalokit kaartelevat vapaana. Sopii yli 5-vuotiaille lapsille vanhemman seurassa. Opettajana Hanna Siikamäki. Paja on osa Itämeriviikko -tapahtumaa. Itämerentalo (Kummeli, 2. krs, Tammasaarenlaituri 3B) klo 14.45–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Anglit ja saksit saapuvat Britanniaan. Oliko kuningas Arthur historiallinen henkilö?

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 7.11.

Itämeriviikko, alueen kielet esittäytyvät

Itämeriviikon tapahtuma klo 10.15–15.15 Itämerentalossa (Tammasaarenlaituri 3B). Esittelyssä saksa klo 10.30–12, puola klo 12–13.30 ja ruotsi klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Itämeriviikon avoin animaatiopaja lapsen kanssa

Avoimessa animaatiopajassa teemme yhdessä lapsen kanssa lyhyitä animaatioita pala-animaatiotekniikalla. Aikuinen ja lapsi muodostavat pajassa työparin. Lasten ikäsuositus vähintään 6 vuotta. Opettajana Kristina Laine. Itämerentalo (Majakka 2, 2. krs, Tammasaarenlaituri 3B) klo 12–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tunneteatteri esittää: Seitsemän veljestä

Tunneteatterin syksyn esityksenä nähdään tulkinta Aleksis Kiven romaanista Seitsemän veljestä. Ohjaaja Hanna Häyhä. Yhteistyössä Kehitysvammatuki 57 ry:n vekkaritoiminnan kanssa. Opistotalo, Juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 14-16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.