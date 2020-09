Helsingin työväenopiston menovinkit 28.9.–9.10.2020

Lokakuu tuo tullessaan työväenopiston järjestämiä maksuttomia digiopastuksia, lausunta-, teatteri- ja operettiesityksiä sekä avoimia kirjoittaja- ja lukupiirejä. Luennoilla tutustutaan muun muassa suomalaisiin kuvataiteilijoihin, merenkulun historiaan ja ekofilosofiaan.

Viikko 40

Maanantai 28.9.

Santeri Salokivi – valoa ja auringonhehkuisia maisemia

Toivottuja suomalaisia kuvataiteilijoita -sarjan luento Pohjois-Haagan toimipisteessä (Näyttelijäntie 14, 2. krs) klo 12–13.30. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Voimakkaat naishahmot: Pikku naisia

Ennen elokuvaa -luentosarjassa kuullaan asiantuntijan alustus illan elokuvasta Pikku naisia (2019, ohj. Greta Gerwig). Luennon jälkeen klo 18 elokuvan ilmaisnäytäntö. Luennoitsija FT Harri Kilpi. Kanneltalon konserttisali (Klaneettitie 5) klo 17–17.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maria Jotunin maailma

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Kanneltalo, Klaneettitie 5). Luennoitsija dosentti Mikko-Olavi Seppälä. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nykytaide nyt – nykytaiteen ilmiöitä ja toimijoita

Nykytaide – vaikeaa? -luentosarja. Tuntuuko, että nykytaide on vaikeaa, etkä oikein ymmärrä? Tule mukaan avoimin mielin ihmettelemään, mistä nykytaiteessa ja sen taustailmiöissä voisi olla kysymys. Luennoitsija Tuija Ekegren. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Deadwood ja Little Big Hornin taistelu 1876

Willin Lännen historiaa -luentosarjassa tutustutaan Pohjois-Amerikan rajaseudun historiaan, alkuperäisasukkaisiin ja uudisraivaajiin. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Berthe Morisot – naisnäkökulma impressionismiin

Impressionismi ja moderni maalaustaide – taiteilijoita Pariisista ja Suomesta. Luentosarjassa opitaan taidehistoriallista tietoa impressionismista ja tutustutaan sen heijastuksiin suomalaisessa kultakauden maalaustaiteessa 1860-luvulta 1900-luvulle. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka, 3. krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kataareja ja muita toisinajattelijoita: ristiretkiä Euroopassa

Ristiretket – historiaa ja teologiaa -luentosarjassa tutustutaan 1900-luvulla käytyihin uskonsotiin, jotka on nimetty ristiretkiksi. Luennoitsija VTM Michael Halila. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Palestiinan ja Israelin pitkä konflikti ja rauhanpyrkimykset

Palestiinan alueen historiaa ja nykypäivää -luentosarjassa tutustutaan Lähi-idän polttopisteeseen Palestiinaan. Luennoitsija dosentti Ville Jalovaara. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kymmenen sovellusvinkkiä Apple-laitteille

Digivinkkejä kotikäyttäjille -luentosarjassa annetaan tietoiskuja puhelimen, tabletin ja tietokoneen käyttäjille. Luentoja voi seurata Ainossa, etäyhteydellä tai tallenteina. Luennoitsija Juhana Mykrä. Opistotalo (Helsinginkatu 26) klo 16–16.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Etäopiskelun työkalut haltuun: Microsoft Teams, etävideokokousohjelma

Harjoitellaan Teams-etävideokokousohjelman käyttöä. Tavoitteena on rohkaista ja tutustuttaa opiskelijoita osallistumaan etäopetuksessa usein käytössä olevaa ohjelmaa. Paikkoja on rajoitetusti. Ennakkoilmoittautuminen ilmonet.fi tai 09 310 88610. Malmitalo, tietotekniikkaluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17.15–18.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Albanian varhaiskristilliset kohteet mosaiikkeineen

Antiikin ja Bysantin aarteet Balkanilla -luentosarjassa opitaan Balkanin alueen kulttuuri- ja taidehistoriaa antiikin ajalta nykyaikaan. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Oppineiden kulttuuri

Keskiajan kulttuurihistoriaa -luentosarjassa opitaan kulttuurihistoriallista tietoa keskiajan aineellisesta sekä henkisestä elämästä. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 29.9.

Filosofiaklubi

Keskustelemme ikuisista aiheista nykymaailmanmenossa. Keskusteluihin jaetaan lukuvinkkejä edellisillä kerroilla. Vetäjä pohjustaa kunkin kerran alussa lyhyesti päivän aihetta. Keskustelujen vetäjänä FM Lassi Raunio. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ihmistoiminnan ehdot

Miten ymmärtää yhteistä olemistamme maailmassa? Mitä merkitsee pakolaisuus, totalitarismi, poliittinen vapaus, banaali paha? Hannah Arendt ja maailman ymmärtäminen -luentosarjassa tarkastellaan ajankohtaisia aiheita filosofi Hannah Arendtin ajattelun kautta. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Aktuaalinen ääretön: Georg Cantorista W. Hugh Woodiniin

Äärettömän filosofiaa -luentosarja. Luennoitsija dosentti Jari Palomäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Valkyyria

Tutustutaan Richard Wagnerin oopperatetralogiaan Sormus. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Luentoa voi seurata suorana verkon välityksellä https://meet.jit.si/Wagner_Sormus. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kulttuuripalvelut

Huvia ja hyötyä -luentosarjassa esitellään havainnollisesti digitaalisia palveluja asioiden hoitamiseen, tiedon hankkimiseen ja kulttuurista nauttimiseen ajasta ja paikasta riippumatta. Lopuksi annetaan myös henkilökohtaista apua. Luennoitsija kirjastonhoitaja Sari Antikainen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Avoin lukupiiri: Elena Ferrante: Tyttären varjo (La figlia oscura)

Avoimessa lukupiirissä tutustutaan nykyitalialaiseen romaanitaiteeseen. FM, suomentaja-runoilija Hannimari Heino alustaa ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Gnostilaisia koulukuntia

Gnostilaisuus – saviruukkuihin kätkettyä viisautta -luentosarjassa sukelletaan salaperäisestikin näyttäytyvän uskonnon, gnostilaisuuden saloihin. Luennoitsija TM, DI Janne Joutsenjoki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 30.9.

Monta on laulua – runoja valosta ja varjosta

Kampin lausuntaryhmän runoesitys klo 10.45–11.30 Kampin palvelukeskuksessa (Salomonkatu 21 b). Ohjaus Katri Mehto. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rakkaus– Intohimoisia suudelmia ja äidinrakkautta

Tuntuuko, ettet aina ymmärrä taidetta? Näkökulmia taiteeseen -luentosarjassa tutustutaan teemakokonaisuuksiin eri tekijöiden, aikakausien, ilmiöiden ja tarinoiden kautta. Pohditaan, mitä symboliikkaa teoksen taakse voisi kätkeytyä. Luennoitsija TaM Tuija Ekegren. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 17.15–18.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Avoimet kirjoittajatreffit

Avoimet kirjoittajatreffit on kaikille avoin kirjoittamisen työpaja, jossa kirjoitetaan lyhyitä kirjoituksia opettajan tehtävien mukaan. Työpajassa saat tukea ja ideoita kirjoitusharrastukseesi, opit muokkaamaan havaintoja ja tuntemuksia tekstiksi sekä tutustut henkilökuvauksen ja tarinankerronnan perusteisiin. Opettaja Arhippa Ristimäki. Stoa, Itäkeskuksen kirjasto (Turunlinnantie 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Trobairitz, eli naistrubaduurit

Etelä-Ranskan tuntematon historia -luentosarja käsittelee Etelä-Ranskan eli Oksitanian historiaa antiikista keskiaikaan. Aiheita mm. jumalaisia aatelisnaisia palvovat trubaduurit, naistrubaduurin lesbolainen rakkaus, 1100-luvun renessanssi, kataarit, visigootit, keskiajan kaksimielinen runous. Luennoitsija FM Jari Nummi. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Myöhäisantiikin intiaanikesä

Rooman historia keisareista germaanikuninkaisiin -luentosarjassa opimme, kuinka Rooman kukoistava imperiumi rapistui ja mureni kansainvaellusten paineessa ja muuttui lopulta germaanikuningaskunniksi. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Laivat, laivanrakennus ja meritekniset innovaatiot Ruotsissa ja Suomessa 1300–1800-luvuilla

Kulttuurikulma: Merihistoriaa halki vuosisatojen.Tarkastelemme Itämeren, Suomenlahden ja Helsingin historiaa monitieteisestä näkökulmasta. Keskeisiä aiheita ovat laivat, merenkulku ja navigointi, merelliset innovaatiot, sekä haaksirikot. Luennoitsija dosentti Mikko Huhtamies. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Etäopiskelun työkalut haltuun: Google Meet, etävideokokousohjelma

Sukella lempeästi etäopiskelun alkeisiin! Kurssin tavoitteena on rohkaista ja tutustuttaa opiskelijoita osallistumaan etäopetukseen. Luokassa on tietokoneita, mutta voit ottaa mukaan älypuhelimen, tabletin tai kannettavan tietokoneen, jotta voit harjoitella omalla laitteella. Ennakkoilmoittautuminen ilmonet.fi tai 09 310 88610 (paikkoja rajoitetusti). Opettaja Minna Sundström. Vuotalo, tietotekniikkaluokka, 2.krs (Mosaiikkitori 2) klo 15–16.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Agatha Christien Idän pikajuna ja oikeuden arvoitus

Uusia tulkintoja kirjallisuudesta -luentosarja keskittyy englanninkieliseen kirjallisuuteen. Luennoitsija FM Veera Mäkelä. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Poimintoja Applen syksyn 2020 julkistamistilaisuudesta

Luennot Apple Mac-, iPad- tai iPhone-käyttäjille. Luennon jälkeen on mahdollisuus jäädä yhdessä tai yksin harjoittelemaan esiteltyjä asioita. Luennoitsija Merja Linden. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 10.30–12. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Demokratia ja yleinen mielipide tekoälyn aikakaudella

Tekoälyn ja sosiaalisen median hyviä ja huonoja puolia -luentosarja. Luennoitsija politiikan tutkija Johanna Vuorelma, Tampereen yliopisto. Luentoa voi seurata suorana: https://youtu.be/-Swsq7xBWHA. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Latina ja kreikka Euroopan kielten taustalla

Kirjakielen historiaa -luentosarja kerrotaan, miten kirjallinen kulttuuri kukoisti 2000 vuotta sitten antiikin Kreikassa ja Roomassa. Luennoitsija FM Lauri Marjamäki. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30-20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ekofilosofiaa jalkautettuna

Luennolla pohditaan koronan ja ilmastokatastrofin yhteisiä juurisyitä. Kolmen kerran kokonaisuus, jossa toisella kerralla jalkaudutaan luontoon ja kolmannella kerralla pohditaan yhteisiä ratkaisuja. Luennoitsija FM Lassi Rautio. Opistotalo, lk. 401 (Helsinginkatu 26) klo 17–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Osallistumista ja nuorison kapinaa

Suomen taiteen ja viihteen tarinaa etsimässä -luentosarjassa tarkastellaan suomalaista kulttuuria aikakausittain niin eliitin kuin kansan näkökulmasta ottamalla esimerkkejä kirjallisuuden, musiikin, teatterin ja elokuvien alueilta. Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Tapahtuma on järjestetty yhteistyössä Maunulan kirjaston kanssa. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.15–20.30. Ohjaajina Alaa Altamimi ja Maija Luukkonen. Ilmoittautuminen puh. 045 332 5668. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Barokin maalaustaide: tyylin kehitys

Il Barocco, Barokin maalaustaiteesta -luentosarjassa esitellään Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia upeita taiteilijoita. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Malmitalo, posliiniluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sirpa Kähkönen, Muistoruoho (2019)

Malmitalon kirjailijavieraat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Haastattelijana kirjailija, FM Jani Saxell. Yhteistyössä Malmin kirjaston kanssa. Malmin kirjasto (Ala-Malmin tori 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Etäopiskelun työkalut haltuun: Microsoft Teams, etävideokokousohjelma

Harjoitellaan Teams-etävideokokousohjelman käyttöä. Tavoitteena on rohkaista ja tutustuttaa opiskelijoita osallistumaan etäopetukseen. Paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittautuminen ilmonet.fi tai 09 310 88610. Oulunkylätalo, tietotekniikkaluokka (Kylänvanhimmantie 25) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 1.10.

Kreikan itsenäistyminen osmanien vallasta

Kreikka muinaisuudesta nykyaikaan -luentosarjassa opitaan Kreikan vaiheista antiikin ajoista nykyaikaan. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Deleuze ja uusi eron filosofia

Ranskalainen postmodernismi -luentosarjassa käsitellään 1960-luvun lopussa ranskalaisessa filosofiassa alkanutta aikakautta, poststrukturalismia ja tutustutaan monimuotoisen liikkeen johtohahmoihin. Luennoitsija TaM, HuK Jaakko Jekunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Frankit, saksit, burgundit ja langobardit

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Naomi Klein: On fire: the burning case for a green new deal

Tietokirjallisuusklubi-luentosarjassa käsitellään valittuja klassikkoja ja uusia tietokirjoja. Luennoitsija FM Lassi Raunio. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lyhyttä runoa

Avoimet kirjoittaja- ja käsityötreffit. Työpajassa kirjoitetaan ja kirjaillaan. Vetäjänä Sari Pauloma. Malmitalo, kirjasto (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Etäopiskelun työkalut haltuun: Google Meet, etävideokokousohjelma

Kurssin tavoitteena on rohkaista ja tutustuttaa opiskelijoita osallistumaan etäopetukseen. Paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittautuminen ilmonet.fi tai 09 310 88610. Oulunkylätalo, tietotekniikkaluokka (Kylänvanhimmantie 25) klo 15–16.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kirjailijavieraana Tiina Raevaara, Kaksoiskierre

Maunula-talon kirjailijavieraat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Haastattelija FM Päivi Hytönen. Yhteistyössä Maunula-talon kanssa. Luentoa voi seurata suorana: https://youtu.be/jV7fHD8J_94. Maunula-talo, Metsäpurosali (Metsäpurontie 4) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 2.10.

Runoja ihmiselon ihanuudesta ja kurjuudesta

Kanneltalon lausujien syysmatinea Kanneltalon auditoriossa (Klaneettitie 5) klo 16–17.30. Ohjaus Iiro Kajas. Runoja mm. seuraavilta runoilijoilta: Wislawa Szymborska, P. Mustapää, Lars Hulden, Joel Lehtonen ja Ismo Alanko. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Caravaggismo di Utrecht

Il Barocco, Barokin maalaustaide: viisi koulukuntaa -luentosarja esittelee Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia upeita taiteilijoita. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/Sali (Näyttelijäntie 14) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Yrtit ikkunalaudalla

Vihreyttä kotiin -luennoilla opitaan, miten viljellään sisätiloissa läpi talven. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, 2. krs) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Beethovenin pianotrioista ja pianokvartetoista

Beethovenin merkittäviä kamarimusiikkiteoksia -luentosarja. Tutustumme Beethovenin piano-, viulu- ja sellosonaatteihin, pianotrioihin ja -kvartettoihin sekä jousikvartettoihin. Luentoa voi seurata suorana: https://meet.jit.si/Beethovenin_merkittavia_kamarimusiikkiteoksia. Luennoitsija Ilkka von Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30-18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Algeria: Thamugadi

Pohjois-Afrikan arkeologisista kohteista -luentosarja. Luoteinen Pohjois-Afrikka oli Rooman imperiumin rikkaimpia alueita, jossa oli enemmän kaupunkeja kuin missään muualla. Tutustumme luentosarjassa alueen upeimpiin antiikkisiin rauniokaupunkeihin.Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Silkkikutomo, musiikkiluokka 3. krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella

Erityisesti maahanmuuttajille suunnatuilla luennoilla opitaan selkokielellä tietoa Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Sarja koostuu luennoista ja vierailukäynneistä eri kohteisiin. Luennoitsija Karina Nirman. Stoa, luentosali (Itäkeskus, Turunlinnantie 1) klo 12–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Teatteri Mellu esittää: Kuin ensimmäistä päivää (ensi-ilta)

Teatteri Mellu esittää Anna Krogeruksen tragikomedian Kuin ensimmäistä päivää. Ohjaus Petra Haapio. Kurkimäen korttelitalo, sali (Karpalokuja 7) klo 19–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Etäopiskelun työkalut haltuun: Microsoft Teams, etävideokokousohjelma

Sukella lempeästi etäopiskelun alkeisiin! Kurssin tavoitteena on rohkaista ja tutustuttaa opiskelijoita osallistumaan etäopetukseen. Luokassa on tietokoneita, mutta voit ottaa mukaan älypuhelimen, tabletin tai kannettavan tietokoneen, jotta voit harjoitella omalla laitteella. Opettaja Maikku Sarvas. Ennakkoilmoittautuminen ilmonet.fi tai 09 310 88610 (paikkoja rajoitetusti). Stoa, tietotekniikkaluokka, 2. krs (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Tiedustelut 09 310 88610.

Anne Boylen – kuninkaan pakkomielle

Henrik VIII:n kolme ensimmäistä vaimoa: lasten äidit -luentosarjassa selvitetään, miten Henrik VIII:n kolmen ensimmäisen vaimon kohtalot kietoutuivat toisiinsa. Kuningas halusi eroon sekä ensimmäisestä että toisesta vaimostaan, mutta menetti kolmannen tahtomattaan. Luennoitsija TL Reeta Frosti. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kymmenen kaunotarta kaipaa kosijaa (ensi-ilta)

Riemukas Franz von Suppén operetti Suomen ensiesityksenä. Ohjaus Ville Saukkonen. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–21.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 3.10.

Teatteri Mellu esittää: Kuin ensimmäistä päivää

Teatteri Mellu esittää Anna Krogeruksen tragikomedian Kuin ensimmäistä päivää. Ohjaus Petra Haapio. Kurkimäen korttelitalo, sali (Karpalokuja 7) klo 19–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Antiikki ja uuden ajan ideologiat

Miten antiikin ilmiöitä on käytetty erilaisiin uuden ajan ideologisiin ja poliittisiin tarkoituksiin? Antiikin maailmaa pidetään länsimaisen sivistyksen alkulähteenä. Luennolla tarkastelemme muutamien tapausten kautta, miten antiikkia on hyödynnetty. Luennoitsija Saara Kauppinen. Opistotalo, kieliluokka (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

30 Jahre Mauerfall und Wiedervereinigung (saksankielinen luento)

Eine geborene Berlinerin erzählt über die selbst erlebte Zeit während der Revolution 1989 und berichtet aus persönlicher Sicht über das Zusammenwachsen Deutschlands in den letzten 30 Jahren. Luennoitsija Claire Scheunemann. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kymmenen kaunotarta kaipaa kosijaa

Riemukas Franz von Suppén operetti Suomen ensiesityksenä. Ohjaus Ville Saukkonen. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–21.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sunnuntai 4.10.

Teatteri Mellu esittää: Kuin ensimmäistä päivää

Teatteri Mellu esittää Anna Krogeruksen tragikomedian Kuin ensimmäistä päivää. Ohjaus Petra Haapio. Kurkimäen korttelitalo, sali (Karpalokuja 7) klo 19–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610

Kymmenen kaunotarta kaipaa kosijaa

Riemukas Franz von Suppén operetti Suomen ensiesityksenä. Ohjaus Ville Saukkonen. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 15–17.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 41

Maanantai 5.10.

Oscar Parviainen – eksotiikkaa ja ilmeikästä taidegrafiikkaa

Toivottuja suomalaisia kuvataiteilijoita -sarjan luento Pohjois-Haagan toimipisteessä (Näyttelijäntie 14, 2. krs) klo 12–13.30. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nobel-runoilija Eugenio Montale – maan ja meren välissä

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Kanneltalo, Klaneettitie 5). Luennoitsija suomentaja, FM Hannimari Heino. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lähiökuvaukset: Hanna-Riikka Kuisma: Kerrostalo ja Noora Vallinkoski: Perno Mega City

Kontulan kirjallisuusluennot. Vahvoja, rohkeita naiskirjailijoita -luennot käsittelevät nykynaiskirjailijoita. Luennoitsija TeM Katariina Kaarlela. Kontulan kirjasto (Ostostie 4) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nykytaiteen toimijat: taiteilijat, galleriat, museot, messut, tapahtumat, media

Nykytaide – vaikeaa? -luentosarja. Tuntuuko, että nykytaide on vaikeaa, etkä oikein ymmärrä? Tule mukaan avoimin mielin ihmettelemään, mistä nykytaiteessa ja sen taustailmiöissä voisi olla kysymys. Luennoitsija Tuija Ekegren. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tombstone ja apachet

Willin Lännen historiaa -luentosarjassa tutustutaan Pohjois-Amerikan rajaseudun historiaan, alkuperäisasukkaisiin ja uudisraivaajiin. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Giuseppe de Nittis – impressionisti Italiasta

Impressionismi ja moderni maalaustaide -taiteilijoita Pariisista ja Suomesta. Luentosarjassa opitaan taidehistoriallista tietoa impressionismista ja tutustutaan sen heijastuksiin suomalaisessa kultakauden maalaustaiteessa 1860-luvulta 1900-luvulle. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka, 3. krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pohjoisen ristiretket: Itämeren pakanat ja teutoniritarit

Ristiretket – historiaa ja teologiaa -luentosarjassa tutustutaan 1900-luvulla käytyihin uskonsotiin, jotka on nimetty ristiretkiksi. Luennoitsija VTM Michael Halila. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Onko kestävä rauha tulevaisuudessa mahdollinen?

Palestiinan alueen historiaa ja nykypäivää -luentosarjassa tutustutaan Lähi-idän polttopisteeseen Palestiinaan. Luennoitsija dosentti Ville Jalovaara. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kymmenen sovellusvinkkiä Android-laitteille

Digivinkkejä kotikäyttäjille -luentosarjassa annetaan tietoiskuja puhelimen, tabletin ja tietokoneen käyttäjille. Luentoja voi seurata Ainossa, etäyhteydellä tai tallenteina. Luennoitsija Minna Sundström. Opistotalo (Helsinginkatu 26) klo 16–16.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Käsitys ajasta ja paikasta

Keskiajan kulttuurihistoriaa -luentosarjassa opitaan kulttuurihistoriallista tietoa keskiajan aineellisesta sekä henkisestä elämästä. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Luova filosofinen ajattelu

Luennolla selviää, miten mielikuvitusta voi käyttää filosofisen ajattelun tukena. Mitä olisi filosofia ilman outoja ajatuskokeita, vetäviä metaforia ja koskettavia kertomuksia? Luennoitsija FM Viivi Välttilä. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 6.10.

Kanneltalon kirjailijavieraana Pajtim Statovci

Kirjailija Pajtim Statovci kertoo ja keskustelee teoksistaan Kanneltalon (Klaneettitie 5) auditoriossa klo 17–18.30. Haastattelija kirjailija, FM Jani Saxell. Yhteistyössä Kannelmäen kirjaston kanssa. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiaklubi

Keskustelemme ikuisista aiheista nykymaailmanmenossa. Keskusteluihin jaetaan lukuvinkkejä edellisillä kerroilla. Vetäjä pohjustaa kunkin kerran alussa lyhyesti päivän aihetta. Keskustelujen vetäjänä FM Lassi Raunio. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Banaali paha ja ajattelun tärkeys

Miten ymmärtää yhteistä olemistamme maailmassa? Mitä merkitsee pakolaisuus, totalitarismi, poliittinen vapaus, banaali paha? Hannah Arendt ja maailman ymmärtäminen -luentosarjassa tarkastellaan ajankohtaisia aiheita filosofi Hannah Arendtin ajattelun kautta. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ääretön universumissa: fysiikka ja kosmologia

Äärettömän filosofiaa -luentosarja. Luennoitsija dosentti Jari Palomäki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Siegfried

Tutustutaan Richard Wagnerin oopperatetralogiaan Sormus. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Luentoa voi seurata suorana: https://meet.jit.si/Wagner_Sormus. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Prejudices in immigrant communities (englanninkielinen luento)

This discussion series approaches current topics from an immigrant perspective. Anyone is welcome to take part to the discussion. Tapahtuman vetäjä Amjad Sheer. Opistotalo, 2. krs aula (Helsinginkatu 26) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nykypäivän gnostilaisuus

Gnostilaisuus – saviruukkuihin kätkettyä viisautta -luentosarjassa sukelletaan salaperäisestikin näyttäytyvän uskonnon, gnostilaisuuden saloihin. Luennoitsija TM, DI Janne Joutsenjoki. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Poldark´s Cornwall and Hardy´s Dorset (englanninkielinen luento)

A Traveller’s Guide to British literature. Winston Graham’s Poldark novels and the new BBC series have shown Cornwall and Cornish life in the 18th century at its wildest and most beautiful. Thomas Hardy set his novels in the fictional county of Wessex, based on real places in the beautiful county of Dorset. Luennoitsija Henry Rawstorne. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

SeniorSurf-päivän tietoiskut: viriilejä vanhuksia ja viraali-ilmiöitä

Pohjoismaisen SeniorSurf-päivän avoimissa tietoiskuissa liikutaan netti-ilmiöiden sekä voima- ja tasapainoharjoittelun parissa. Luennoitsijat fysioterapeutti, TtM Annele Urtamo ja tietotekniikkaopettaja, KM Merja Linden. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 10–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 7.10.

Juomaa ruuan kanssa ja illanviettoihin – naiset ja olut 1960-luvulla

Oispa kaljaa! -luennoilla tarjotaan erilaisia näkökulmia olueen. Luennoitsija yliopistonlehtori Hanna Kuusi. Hotelli- ja ravintolamuseo (Tallberginkatu 1 G 60) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut

09 310 88610.

Eurooppalainen, suomalainen, paikallinen muuttuvassa maailmassa

Suomen taiteen ja viihteen tarinaa etsimässä -luentosarjassa tarkastellaan suomalaista kulttuuria aikakausittain niin eliitin kuin kansan näkökulmasta ottamalla esimerkkejä kirjallisuuden, musiikin, teatterin ja elokuvien alueilta. Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiajan kaksimielistä huumoria

Etelä-Ranskan tuntematon historia -luentosarja käsittelee Etelä-Ranskan eli Oksitanian historiaa antiikista keskiaikaan. Aiheita mm. jumalaisia aatelisnaisia palvovat trubaduurit, naistrubaduurin lesbolainen rakkaus, 1100-luvun renessanssi, kataarit, visigootit, keskiajan kaksimielinen runous. Luennoitsija FM Jari Nummi. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Länsi-Rooman keisarikunnan lakkauttaminen

Rooman historia keisareista germaanikuninkaisiin -luentosarjassa opimme, kuinka Rooman kukoistava imperiumi rapistui ja mureni kansainvaellusten paineessa ja muuttui lopulta germaanikuningaskunniksi. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Haaksirikkojen ja pelastustoiminnan historiaa 1700-luvun Suomenlahdella

Kulttuurikulma: Merihistoriaa halki vuosisatojen.Tarkastelemme Itämeren, Suomenlahden ja Helsingin historiaa monitieteisestä näkökulmasta. Keskeisiä aiheita ovat laivat, merenkulku ja navigointi, merelliset innovaatiot sekä haaksirikot. Luennoitsija dosentti Mikko Huhtamies. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

T. S. Eliot, Autiomaasta Joutomaaksi

Uusia tulkintoja kirjallisuudesta -luentosarja keskittyy englanninkieliseen kirjallisuuteen. Luennoitsija runoilija Tommi Parkko. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tekoälyn mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa

Tekoälyn ja sosiaalisen median hyviä ja huonoja puolia -luentosarja. Luennoitsija tutkimusprofessori Caj Södergård, VTT, Suomen Tekoälykeskus. Luentoa voi seurata suorana: https://youtu.be/EKVIC93Ahsc. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiakahvila

Filosofiakahvilassa käydään filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Keskustelun vetäjä FT Jari Palomäki. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Thaimaan historiaa

Tuttu ja tuntematon Thaimaa -luentosarja. Thaimaa on jo kauan ollut suomalaisten suosikkikohteita lämpimän ilmaston, ystävällisten ihmisten ja upeiden maisemien vuoksi. Silti Thaimaan värikäs historia ja kulttuurikohteet tunnetaan huonosti. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Avoin lukupiiri: Ajan järistys

Keskustellaan Kurt Vonnegutin Ajanjäristys romaanista. Luennoitsija MA Sari Pauloma. Opistotalo, Viola (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ihmisen jättämät taidejäljet ympäristössä – Kalliomaalauksista graffiteihin ja paketoituihin taloihin

Tuntuuko, ettet aina ymmärrä taidetta? Näkökulmia taiteeseen -luentosarjassa tutustutaan teemakokonaisuuksiin eri tekijöiden, aikakausien, ilmiöiden ja tarinoiden kautta. Pohditaan, mitä symboliikkaa teoksen taakse voisi kätkeytyä. Luennoitsija TaM Tuija Ekegren. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 17.15–18.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Tapahtuma on järjestetty yhteistyössä Maunulan kirjaston kanssa. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.15–20.30. Ohjaajina Alaa Altamimi ja Maija Luukkonen. Ilmoittautuminen puh. 045 332 5668. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rooma: Accademia di San Luca

Il Barocco, Barokin maalaustaiteesta -luentosarjassa esitellään Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia upeita taiteilijoita. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Malmitalo, posliiniluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 8.10.

Kohti hyvää ja onnellista vanhuutta: voimaa vuosiin liikunnalla ja ravitsemuksella

Terveyttä ja hyvinvointia voi vaalia arjen valinnoilla, jotka edistävät myös hyvää ja toimintakykyistä vanhenemista. Erityisesti liikunta ja terveellinen ravitsemus lisäävät elinvoimaisia vuosia. Luennoitsija terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti Annele Urtamo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

”Kyllä nämä asiat ovat sellaisia, että niitä ei saisi olla”. Terrori Suomen sisällissodassa 1918

Sisällissodassa yli 30 000 ihmistä joko teloitettiin tai menehtyi vankileirien joukkotuhossa taistelujen jo päätyttyä. Luennoitsija dosentti Seppo Aalto. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Taide jälkistrukturalistien ajattelussa

Ranskalainen postmodernismi -luentosarjassa käsittelemme 1960-luvun lopussa ranskalaisessa filosofiassa alkanutta aikakautta, poststrukturalismia ja tutustumme monimuotoisen liikkeen johtohahmoihin. Luennoitsija TaM, HuK Jaakko Jekunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17-18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Muslimit ja kristityt varhaiskeskiajalla

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Thomas Cromwell historiassa ja fiktiossa (Hilary Mantellin Cromwell -trilogian kolmas osa, 2020)

Ajankohtaista kirjallisuudesta -luentosarjassa tutustutaan kaunokirjallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin ja uutuuskirjallisuuteen. Kirjoista kerrotaan ja keskustellaan. Luennoitsija FM Lea Toivola. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Feminiininen voima

Voiko naisen voima vapauttaa ja parantaa? Mitä kertovat meille arkkityypit, legendat ja uudelleen tulkinnat. Luennoitsija Marjatta Kosunen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 9.10.

Nicolas Poussin, 1600-luvun klassismi

Il Barocco, Barokin maalaustaide: viisi koulukuntaa -luentosarja esittelee Roomasta alkunsa saanutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia sekä ajan suotta unholaan painamia tutustumisen arvoisia upeita taiteilijoita. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/Sali (Näyttelijäntie 14) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Parveke valmistautuu talveen

Vihreyttä kotiin -luennoilla opitaan, miten viljellään sisätiloissa läpi talven. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, 2. krs) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Beethovenin jousikvartetoista I

Beethovenin merkittäviä kamarimusiikkiteoksia -luentosarja. Tutustumme Beethovenin piano-, viulu- ja sellosonaatteihin, pianotrioihin ja -kvartettoihin sekä jousikvartettoihin. Luentoa voi seurata suorana: https://meet.jit.si/Beethovenin_merkittavia_kamarimusiikkiteoksia. Luennoitsija Ilkka von Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Marokko: Volubilis

Pohjois-Afrikan arkeologisista kohteista -luentosarja. Luoteinen Pohjois-Afrikka oli Rooman imperiumin rikkaimpia alueita, jossa oli enemmän kaupunkeja kuin missään muualla. Tutustumme luentosarjassa alueen upeimpiin antiikkisiin rauniokaupunkeihin.Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Silkkikutomo, musiikkiluokka 3. krs (Laivalahdenkatu 2 b A) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella

Erityisesti maahanmuuttajille suunnatuilla luennoilla opitaan selkokielellä tietoa Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Sarja koostuu luennoista ja vierailukäynneistä eri kohteisiin. Luennoitsija Karina Nirman. Stoa, luentosali (Itäkeskus, Turunlinnantie 1) klo 12–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Jane Seymour – täydellinen ja rakas vaimo

Henrik VIII:n kolme ensimmäistä vaimoa: lasten äidit -luentosarjassa selvitetään, miten Henrik VIII:n kolmen ensimmäisen vaimon kohtalot kietoutuivat toisiinsa. Kuningas halusi eroon sekä ensimmäisestä että toisesta vaimostaan, mutta menetti kolmannen tahtomattaan. Luennoitsija TL Reeta Frosti. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.