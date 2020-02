Helsingin työväenopiston menovinkit 9.3.–20.3.2020

Työväenopiston Pohjois-Haagan toimipisteessä perehdytään 19. maaliskuuta herkullisten hyötykasvien – marjojen ja hedelmien – viljelyyn. Stoan pyöräilyaiheisella luennolla maaliskuun 20. matkatarinoiden lisäksi jaetaan oivia vinkkejä niin aloitteleville pyöräretkeilijöille kuin kokeneille konkareille.

Viikko 11

Maanantai 9.3.

Huojuva talo – romaanista draamaksi

Maria Jotuni 140 – vahva, rohkea kirjailija -luentosarja juhlistaa kirjailijaa ja hänen monipuolista työtään naisen aseman esiin nostajana Minna Canthin jalanjäljissä. Luennoitsijat ohjaaja Eija-Elina Bergholm ja näyttelijä Sara Paavolainen. Keskustakirjasto Oodi, Maijansali (Töölönlahdenkatu 4) klo 17–18.30.

Erinomaiset erikoismuseot

Löytöretkellä Helsingissä -luentosarjassa matkataan merkittävissä museoissa, kuuluisissa kirkoissa ja kansallisissa kulttuurilaitoksissa runsaan kuvamateriaalin kera. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30.

Kohtuus kaikessa – kestävän talouden Suomi

Nyt on pakko! Ilmastokriisi vyöryy päälle. Nuoret osoittavat mieltään kaduilla ja ovat ymmärrettävästi syvästi huolissaan tulevaisuudestaan. Meidän kaikkien on syytä tietää, missä mennään ja mitä pitää tehdä. Luennoitsija tietokirjailija, VTM Kati Peltola. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30.

Marko Lambergin Noitaäiti – Malin Matsintyttären tarina

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija FM Sari Antikainen.

Kristillisen kulttuurin kukoistus ja pakanuuden intiaanikesä

Rooma – unohtumaton imperiumi -luentosarjassa tutustutaan Rooman imperiumin nousuun, kukoistukseen ja hajoamiseen. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15.

Kansanmurhat

Miehitetty Eurooppa 1939–1945 -luentosarja. Luennolla käydään läpi sodan vaiheita ja miehitysten alkua kyseisessä maassa tai alueella, mutta lisäksi käsitellään miehityspolitiikkaa ja kansojen kohtaloita myös muualla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30.

Keitä olivat muskettisoturit – oikeasti? Elämää 1600-luvun Ranskassa

Miekkoja, romantiikkaa ja juonittelua – Kolmen muskettisoturin kulttuurihistoriaa -luentosarjassa käsitellään Alexandre Dumasin vuonna 1844 luomaa kirjaa muskettisotureista ja sen jatko-osia. Kuka oli Dumas, keitä olivat muskettisoturit ja mikä on kirjojen valtaisan suosion salaisuus? Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15.

Kiova, Vladimir Pyhän kaupunki viikingeistä nykyaikaan

Antiikin mahtavat kaupungit -luentosarjassa tarkastelemme aihetta taiteellisesta näkökulmasta historian käänteitä ja antiikin tarinoita unohtamatta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30.

Tiistai 10.3.

Avoin lukupiiri: Kultainen vasikka, näytelmä

Avoimessa lukupiirissä käsitellään Maria Jotunin teoksia. TeM Katariina Kaarlela alustaa ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20.

Vihapuhe ja populismi

Lukutaitoja media- ja digimaailmaan -luentosarjassa havaintoesityksiä mediavaikuttamisen tekniikoista ja ilmiöistä. Tarkastellaan vihapuhetta, populismia ja kaupallista viestintää sekä tutkitaan, miten uutiset ja mediasisällöt leviävät digimaailmassa. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, Viola (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16.

Unen merkitys hyvinvoinnille

Teknologia hyvinvoinnin apuna? -luentosarjassa käydään läpi hyvinvoinnin eri osa-alueita aihetta käsittelevän kirjallisuuden pohjalta ja tutustutaan muutamiin kuluttajille suunnattuihin teknologisiin ratkaisuihin. Luennoitsija FM Merja Lindén. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30.

Johdanto: postmodernismi,”french theory” vai poststrukturalismi?

Ranskalainen poststrukturalismi -luentosarjassa käsitellään 1960-luvun lopussa ranskalaisessa filosofiassa alkanutta aikakautta eli poststrukturalismia ja tutustutaan monimuotoisen liikkeen johtohahmoihin. Luennoitsija TaM, HuK Jaakko Jekunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15.

Prinssisaaret Istanbulin edustalla

Istanbulin värikäs menneisyys esihistoriasta nykypäivään. Taidepainotteinen Byzantionista Konstantinopoliksi ja Istanbuliksi -luentosarja uusien tutkimustulosten pohjalta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30.

Miten toteuttaa vanha hyvä ohje: Älä riko luonnon rauhaa

Ympäristönsuojelu? Mitä me suojelemme, miksi ja kenelle? -luentosarja. Ympäristöfilosofista merkitysten, arvojen ja moraalikysymysten tarkastelua. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15.

Keskiviikko 11.3.

Suojellaanko ympäristöä vain ihmisiä varten?

Kulttuuriluento Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4) klo 11–12.30. Luennoitsija DI, FM Ilkka Vartiainen.

20-luku, taide ja kulttuuri

20-luvun lumo -luentosarjassa keskustellaan, mitä 1920-luvusta tulee mieleen. Oliko 1920-luvussa jotain erityistä? Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30.

Aida

Verdin neljä viimeistä oopperaa -luentosarja esittelee Giuseppe Verdin (1813–1901) neljän viimeisen oopperan Don Carloksen, Aidan, Othellon ja Falstaffin juonen ja musiikin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15.

Pitkä Impro Helsinki: Ainutkertainen näytelmä

Pitkä Impro Helsinki esittää ainutkertaisen näytelmän, joka syntyy "tässä ja nyt". Sama ei toistu. Ohjaava opettaja Hanna Lekander. Impromuusikko Mika Perälä. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30.

Filosofiakahvila

Filosofiakahvilassa käydään filosofisia keskusteluja. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Keskustelun vetäjä FT Jari Palomäki. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20.

Paul Cézanne – luonnon moderni muoto

Suuret modernin maalaustaiteen pioneerit -luentosarjassa esitellään modernin maalaustaiteen syntyyn merkittävästi vaikuttaneet "uudet mestarit". Väri ja sivellintekniikka, esittävä ja ei-esittävä taide sekä kaunis ja ruma uudistettiin modernissa maalaustaiteessa. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Itämerentalo, Majakka 2 (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 17–18.30.

Dodekanesian saaret Rodos, Kos, Leros ja Ilmestyskirjan Patmos

Kyproksen ja Kreikan saarten historia -luentosarjassa pohditaan, mitä löytyy aurinkorantojen taustalta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Itämerentalo, Majakka 1 (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 18.45–20.15.

Naivistien ja surrealistien maisema

Suomalaisten modernistien maisema -luentosarjassa tutustutaan suomalaisten taiteilijoiden maisemiin yhteiskunnan nykyaikaistuessa. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Palvelutalo Rudolf (Rudolfintie 17–19) klo 13.30–15.

Rooman tasavalta

Demokratian piirteitä antiikista nykypäivään -luentosarja. Millaisia vaiheita demokratia on kokenut historian pyörteissä? Mistä tunnistaa toimivan demokratian? Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30.

Pohjois-Italia: maan talouden sydän

Italian valo- ja varjopuolia -luentosarja. Italia on monessa mielessä maanpäällinen paratiisi, mutta sillä on nurjatkin puolensa. Tutustumme monipuolisesti Italiaan ja sen alueellisiin ominaispiirteisiin sekä yhteiskunnallisiin ongelmiin. Luennoitsija FM Gianluca de Martino. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15.

Twitter

Luomme Twitter-tilin ja opettelemme käytön perusteita. Osallistujilta edellytetään internetin käytön perustaitoja ja sähköpostiosoitetta. Yhteistyössä Itäkeskuksen kirjaston kanssa. Stoa, tietotekniikkaluokka (Turunlinnantie 1) klo 9–12.30. Ilmoittautuminen Helmet-sivustolla www.helmet.fi/itakeskuksenkirjasto tai kirjastossa.

Kulttuurikulma: Ardennien taistelu, Hitlerin viimeinen vastaisku

Joulukuussa 1944 alkanut Ardennien taistelu oli Hitlerin viimeinen todellinen yritys hyökätä liittoutuneita vastaan. Luennolla käydään läpi yllätyshyökkäyksen tapahtumat. Luennoitsija kirjailija Esa Mäkijärvi. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30.

Il barocco napolitano – Napolilainen barokki

Il Barocco Caravaggiosta Tiepoloon, italialaista taidetta 1600- ja 1700-luvulla -luentosarjassa tarkastellaan Roomassa tapahtunutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Malmitalo, posliiniluokka (Ala-Malmintori 1) klo 14.30–16.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Ilmoittautuminen mielellään etukäteen puh. 040 565 6096. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Ohjaajana Alaa Altamimi.

Torstai 12.3.

Kappadokian luolakirkot maalauksineen

Ikonitaiteen historia antiikista nykypäivään -luentosarjassa tarkastellaan ikonitaiteen kysymyksiä taidehistorian näkökulmasta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30.

Itä- ja Länsi-Rooma. Kansainvaellukset

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15.

Kuningas ja rakas George Villiers

Jaakko I ja Iso-Britannian synty -luentosarjassa kerrotaan, miten vuonna 1603 Englannin valtaistuimelle nousi Skotlannin kuningas, josta tuli Englannin Jaakko I. Luennoitsija TL Reeta Frosti. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sveitsi

Sveitsi ja sveitsinsaksa -luentosarjassa tutustutaan pieneen alppivaltioon ja sen saksankielisiin murteisiin. Illan luennolla tutustutaan pintapuolisesti Sveitsin valaliittoon ja sen yhteiskuntaan eri näkökulmista. Luennoitsija Manuel Ackermann. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Näin piha kukkii koko kesän

Kukkaterapiaa omalta pihalta -luentosarja. Kukkien kasvatus on mukava ja hyvinvointia lisäävä harrastus, joka tuottaa iloa varhaisesta keväästä talven tuloon asti. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 13.3.

Il barocco napolitano – napolilainen barokki

Il Barocco Caravaggiosta Tiepoloon, italialaista taidetta 1600- ja 1700-luvulla -luentosarjassa tarkastellaan Roomassa tapahtunutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, luokka 3/Sali) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Albanian asukkaat ja kulttuuri Rooman, Bysantin ja osmaanien aikana

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kaksin aina kaunihimpi – duettokonsertti

Jutta Holmberg ja Sini Rautavaara, laulu sekä Juhapekka Honka, piano esittävät Johannes Brahmsin, Robert Schumannin, Felix Mendelssohnin ja Oskar Merikannon sävellyksiä. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Makedonian kuningaskunta

Aleksanteri Suuren Kreikka -luentosarja. Nojatuolimatka Pohjois-Kreikkaan, myöhäisklassiseen Makedoniaan, Aleksanteri Suuren lapsuuden maisemiin. Luentoja siivittää runsas kuvitus. Luennoitsija FM, auktorisoitu opas Maarit Nieminen. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sotien jälkeisestä pianomusiikista: mm. Stockhausen, Boulez, Ligeti, Reich ja Pärt

Katsauksia pianomusiikin historiaan -luentosarjassa tutustutaan pianomusiikin lukuisiin eri lajeihin, kuten sonaattiin, konserttoon, etydiin, fantasiaan, nokturnoon ja kamarimusiikkiin, jossa pianolla on tärkeä osuus. Luennoitsija MuM Ilkka Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 14.3.

Anna ja Toivo -nukeille vaatteita

Anna ja Toivo ovat Unicefin hyväntekeväisyysnukkeja. Tule ompelemaan niille vaatteita ja samalla oppimaan monia ompeluniksejä. Valmiit nuket ja vaatteet lahjoitetaan Unicefille. Opettajana Ulla Meskanen. Oulunkylätalo, tekstiililuokka (Kylänvanhimmantie 25) klo 10–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 12

Maanantai 16.3.

Alkukantaisuus ja tunteet. Maria Jotunin novellit ja aforismit primitivismin valossa

Maria Jotuni 140 – vahva, rohkea kirjailija -luentosarja juhlistaa kirjailijaa ja hänen monipuolista työtään naisen aseman esiin nostajana Minna Canthin jalanjäljissä. Luennoitsija dosentti Riitta Rossi. Keskustakirjasto Oodi, Maijansali (Töölönlahdenkatu 4) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hartautta ja historiaa – Helsingin kirkot historian näyttämöinä

Löytöretkellä Helsingissä -luentosarjassa matkataan merkittävissä museoissa, kuuluisissa kirkoissa ja kansallisissa kulttuurilaitoksissa runsaan kuvamateriaalin kera. Luennoitsija FM Soili Poikonen. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Margaret Atwoodin dystopiat

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija kirjailija, FM Jani Saxell. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Länsi-Rooma kansainvaellusten kourissa

Rooma – unohtumaton imperiumi -luentosarjassa tutustutaan Rooman imperiumin nousuun, kukoistukseen ja hajoamiseen. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hevin juuret: mistä hevi tulee?

Heavy metal vasta-alkajille ja edistyneille -luentosarjassa käymme läpi hevimusiikin kulttuuri- ja teknologiahistoriaa bluesjuurista maailmanlaajuiseksi metalli-ilmiöksi suomiheviä unohtamatta. Luennoitsijat VTM Michael Halila ja FT Aaro Sahari. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Saksa ja Itä-Eurooppa

Miehitetty Eurooppa 1939–1945 -luentosarja. Luennolla käydään läpi sodan vaiheita ja miehitysten alkua kyseisessä maassa tai alueella, mutta lisäksi käsitellään miehityspolitiikkaa ja kansojen kohtaloita myös muualla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Muskettisoturit elokuvissa

Miekkoja, romantiikkaa ja juonittelua – Kolmen muskettisoturin kulttuurihistoriaa -luentosarjassa käsitellään Alexandre Dumasin vuonna 1844 luomaa kirjaa muskettisotureista ja sen jatko-osia. Kuka oli Dumas, keitä olivat muskettisoturit ja mikä on kirjojen valtaisan suosion salaisuus? Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Puhu ja erityisesti kuuntele: eväitä hyvinvointiin

Luennolla käsitellään sitä, miten onnistunut vuorovaikutus ja toimivat ihmissuhteet auttavat meitä jaksamaan erilaisissa arjen tilanteissa ja lisäävät hyvinvointiamme. Luennoitsija FM, KM Sanna Kaksonen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 17.3.

Mielipidevaikuttajat

Lukutaitoja media- ja digimaailmaan -luentosarjassa havaintoesityksiä mediavaikuttamisen tekniikoista ja ilmiöistä. Tarkastellaan vihapuhetta, populismia ja kaupallista viestintää sekä tutkitaan, miten uutiset ja mediasisällöt leviävät digimaailmassa. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, Viola (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Othello

Verdin neljä viimeistä oopperaa -luentosarja esittelee Giuseppe Verdin (1813–1901) neljän viimeisen oopperan Don Carloksen, Aidan, Othellon ja Falstaffin juonen ja musiikin. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Jane Austen’s England (englanninkielinen luento)

A Traveller’s Guide to British literature. We follow in the tracks of Jane herself, as well as the famous characters from her novels. Starting with a visit to Steventon in north Hampshire where Jane Austen was born, we’ll continue with our tour of Jane Austen’s Hampshire. Luennoitsija Henry Rawstorne. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Palautuminen – stressin vastavoima

Teknologia hyvinvoinnin apuna? -luentosarjassa käydään läpi hyvinvoinnin eri osa-alueita aihetta käsittelevän kirjallisuuden pohjalta ja tutustutaan muutamiin kuluttajille suunnattuihin teknologisiin ratkaisuihin. Luennoitsija FM Merja Lindén. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lacan ja strukturalismin lasku

Ranskalainen poststrukturalismi -luentosarjassa käsittelemme 1960-luvun lopussa ranskalaisessa filosofiassa alkanutta aikakautta eli poststrukturalismia ja tutustumme monimuotoisen liikkeen johtohahmoihin. Luennoitsija TaM, HuK Jaakko Jekunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nykypäivän Istanbul, valoa ja varjoja

Istanbulin värikäs menneisyys esihistoriasta nykypäivään. Taidepainotteinen Byzantionista Konstantinopoliksi ja Istanbuliksi -luentosarja uusien tutkimustulosten pohjalta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suojellaanko luontoa vain ihmisille?

Ympäristönsuojelu? Mitä me suojelemme, miksi ja kenelle? -luentosarja. Ympäristöfilosofista merkitysten, arvojen ja moraalikysymysten tarkastelua. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Status, esineet ja identiteetti

Mitä esineet kertovat meistä ja mitä me haluamme esineillämme viestiä? Luennoitsija FM Katja Weiland-Särmälä. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 18.3.

SoMe-riippuvuus

Milloin puhumme riippuvuudesta, milloin olemme vain erittäin innoissamme? Luennoitsija sosiaalisen median ja viestinnän asiantuntija Helmi Elina Korhonen. Helsingin Klubitalo (Hämeentie 54) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

20-luku, Suomi ja maailma

20-luvun lumo -luentosarjassa keskustellaan, mitä 1920-luvusta tulee mieleen. Oliko 1920-luvussa jotain erityistä? Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pitkä Impro Helsinki: Ainutkertainen näytelmä

Pitkä Impro Helsinki esittää ainutkertaisen näytelmän, joka syntyy ”tässä ja nyt”. Sama ei toistu. Ohjaava opettaja Hanna Lekander. Impromuusikko Mika Perälä. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 19–20.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

30 Jahre Mauerfall – Ist Deutschland heute wirklich schon vereinigt? (saksankielinen luento)

Eine geborene Berlinerin erzählt über die selbst erlebte Zeit vor und nach dem Mauerbau 1961, den Aufbruch in der DDR, den Mauerfall und den Alltag in Deutschland nach 1989. Welche Aussichten haben ehemalige DDR – Bürger, nicht mehr nur ”Ossis” zu sein, sondern anerkannte Bundesbürger zu werden? Luennoitsija Monika Scheunemann. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Henri Matisse – vapaa sivellin ja värien ilotulitus

Suuret modernin maalaustaiteen pioneerit -luentosarjassa esitellään modernin maalaustaiteen syntyyn merkittävästi vaikuttaneet ”uudet mestarit”. Väri ja sivellintekniikka, esittävä ja ei-esittävä taide sekä kaunis ja ruma uudistettiin modernissa maalaustaiteessa. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Itämerentalo, Majakka 2 (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

”Välimeren kuningatar” Kreeta ja Antikytheran aarre

Kyproksen ja Kreikan saarten historia -luentosarjassa pohditaan, mitä löytyy aurinkorantojen taustalta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Itämerentalo, Majakka 1 (Tammasaarenlaituri 3 B) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Olut ja yhteisöllisyys Suomessa keskiajalta 1800-luvulle

Oispa kaljaa! -luentosarjassa tarjotaan erilaisia näkökulmia olueen. Suomi on olutmaa. Olut on suosituin alkoholijuomamme, mutta se on paljon muutakin kuin alkoholia. Luennoitsija tutkija Jenni Lares. Hotelli- ja ravintolamuseo (Tallberginkatu 1 G 60) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Demokratian historiaa keskiajalta nykyaikaan

Demokratian piirteitä antiikista nykypäivään -luentosarja. Millaisia vaiheita demokratia on kokenut historian pyörteissä? Mistä tunnistaa toimivan demokratian? Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Monimuotoinen Keski-Italia

Italian valo- ja varjopuolia -luentosarja. Italia on monessa mielessä maanpäällinen paratiisi, mutta sillä on nurjatkin puolensa. Tutustumme monipuolisesti Italiaan ja sen alueellisiin ominaispiirteisiin sekä yhteiskunnallisiin ongelmiin. Luennoitsija FM Gianluca de Martino. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kulttuurikulma: Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus ja Neuvostoliiton loppu

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus ja Neuvostoliiton loppu: Keväällä 1986 Ukrainassa tapahtunut ydinvoimalakatastrofi johti välillisesti Neuvostoliiton kaatumiseen. Luennoitsija kirjailija Esa Mäkijärvi. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Il barocco genovese – Genovalainen barokki

Il Barocco Caravaggiosta Tiepoloon, italialaista taidetta 1600- ja 1700-luvulla -luentosarjassa tarkastellaan Roomassa tapahtunutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Malmitalo, posliiniluokka (Ala-Malmintori 1) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kielenvaihtokulma suomi/arabia

Haluaisitko osata sanoa perusasioita arabiaksi? Or would you like to have an opportunity to speak Finnish? Tule kielenvaihtokulmaan jakamaan osaamistasi! Come to learn languages over a cup of coffee! Ilmoittautuminen mielellään etukäteen puh. 040 565 6096. Maunula-talo, avoin oppimisympäristö, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Ohjaajana Alaa Altamimi. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 19.3.

Margaret Atwood: Orjattaresi (The Handmaid’s Tale, 1985) ja Testamentit (The Testaments, 2019)

Ajankohtaista kirjallisuudesta -luentosarjassa tutustutaan kaunokirjallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin ja uutuuskirjallisuuteen. Kirjoista kerrotaan ja keskustellaan. Tapahtuman vetäjä FM Kaisa Kaukiainen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Albanian varhaiskristilliset mosaiikit sekä ikonimaalari Onufri seuraajineen

Ikonitaiteen historia antiikista nykypäivään -luentosarjassa tarkastellaan ikonitaiteen kysymyksiä taidehistorian näkökulmasta. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Näin onnistut marjan- ja hedelmänviljelyssä

Viljele omat herkut -luentosarjassa kerrotaan ja neuvotaan herkullisten hyötykasvien viljelystä. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/sali (Näyttelijäntie 14) klo 17–19.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Germaanivaltakuntia. Gootit ja alemannit

Euroopan kansat ja maat antiikista keskiajalle -luentosarja. Opi tuntemaan Euroopan kansat ja maat niiden historiallisen kehityksen kautta. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ennen oli ennen, nyt on nyt

Kulttuurisia näkökulmia sukupolvien välisiin suhteisiin muuttuvassa yhteiskunnassa. Luennoitsija FT, dosentti Sinikka Vakimo. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sveitsinsaksa

Sveitsi ja sveitsinsaksa -luentosarjassa tutustutaan pieneen alppivaltioon ja sen saksankielisiin murteisiin. Illan luennolla tutustutaan Sveitsin murteisiin, tärkeimpiin eroihin saksaan verrattuna ja opimme yksinkertaisia fraaseja ja sanoja. Luennoitsija Manuel Ackermann. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Katarina Aragonilainen – veljen leski tulevaisuuden esteenä

Henrik VIII:n kolme ensimmäistä vaimoa: lasten äidit -luentosarjassa selvitetään, miten Henrik VIII:n kolmen ensimmäisen vaimon kohtalot kietoutuivat toisiinsa. Kuningas halusi eroon sekä ensimmäisestä että toisesta vaimostaan, mutta menetti kolmannen tahtomattaan. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Karttojen kertomaa: Pohjois-Helsinki ja Vantaanjoen ympäristö kautta aikojen

Luennolla tutkitaan eri aikojen karttoja Pohjois-Helsingin ja Vantaanjoen läheisyydessä. Pohditaan asunto- ja viheralueiden muuttumisen vaikutuksia ja sen merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Luennoitsija ympäristökasvattaja, biologi Milla Tuormaa. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kanneltalon kevätnäyttely

Työväenopiston kuvataidekurssien kevätnäyttelyssä on esillä lukuvuoden aikana eri tekniikoin tehtyjä maalauksia, piirustuksia, grafiikkaa, veistoksia ja keramiikkaa. Kanneltalon Galleria (Klaneettitie 5) 19.3.–2.4. ma–to klo 9–20, pe klo 9–18, la klo 10–16, su suljettu. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 20.3.

Il barocco genovese – genovalainen barokki

Il Barocco Caravaggiosta Tiepoloon, italialaista taidetta 1600- ja 1700-luvulla -luentosarjassa tarkastellaan Roomassa tapahtunutta 1600-luvun taiteen kehityskulkua ja sieltä muualle virranneita aineksia. Luennoitsija taiteen maisteri Dmitri Zudov. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14, luokka 3/Sali) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Bunkkereista museoiksi: diktatuurin suljetusta Albaniasta uuteen elpymiseen

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Aleksanteri Suuren elämä

Aleksanteri Suuren Kreikka -luentosarja. Nojatuolimatka Pohjois-Kreikkaan, myöhäisklassiseen Makedoniaan, Aleksanteri Suuren lapsuuden maisemiin. Luentoja siivittää runsas kuvitus. Luennoitsija FM, auktorisoitu opas Maarit Nieminen. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tarinoita tienpientareilta, ojien pohjalta ja vuorten huipuilta

Pyörällä perille – pyöräretkeilyä lähelle ja kauemmas -luennot. Rohkaisevia tarinoita aloitteleville pyöräretkeilijöille ja vinkkejä kokeneille konkareille. Valmis paketti, suunniteltu reitti vai seikkailumatka sinne sun tänne? Luennoitsijat Mirja Priha ja Ilse Paetau. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.