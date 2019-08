Helsingin työväenopiston menovinkit 9.9.–21.9.2019

Kanneltalon kirjallisuussarjan ensimmäisellä luennolla 9. syyskuuta tutustutaan edesmenneen kirjailija Claes Anderssonin tuotantoon.

Viikko 37

Maanantai 9.9.

Beniniläinen päiväkirja Vol. 2

Beniniläinen päiväkirja Vol. 2 -näyttelyssä on esillä käsityönopettaja Kirsti Soukan tekstiilejä. Näyttelyn teokset ovat saaneet inspiraationsa länsiafrikkalaisesta luonnosta sekä Beninin historiasta ja ihmisistä. Näyttely avoinna 15.9. saakka ma–pe klo 9–20, la–su klo 10–15. Opistotalo, aulagalleria, Helsinginkatu 26. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pelkistetyn muotokielen maisema

Suomalaisten modernistien maisema -luentosarjassa tutustutaan suomalaisten taiteilijoiden maisemiin yhteiskunnan nykyaikaistuessa. Juhlavan ja kansallisromanttisen maisemakuvaston jälkeisinä vuosikymmeninä näkemys maiseman merkityksestä muuttui. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/sali (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kulttuurien risteyspaikoissa – Amos Oz: Juudas

Luentosarjassa tarkastellaan, miten kulttuurit ja kansallisuudet kohtaavat nyt ja ovat kohdanneet aina. Luennoitsija FK Riitta Vaismaa. Kampin palvelukeskus (Salomonkatu 21 B) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Claes Andersson

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija FM Hannele Koli-Siiteri. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Avoin taidekäsitys – taiteen, tekijän ja katsojan suhteen arviointia

Paluu menneisyyteen ja nykytaide -luentosarja Stoan luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Taide on rajanylityksiä – konservatiivisesta näkemyksestä äärimmäiseen radikalismiin. Luennoitsija FM, HuM Merja Ilola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kansainvaellukset ja germaanivaltakunnat

Saksan ja Euroopan historiaa 1: Antiikista valistukseen -luentosarjassa perehdytään saksankielisten maiden ja kansojen historiaan ja keskeisiin vaikutuksiin koko Euroopassa. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Monipuoliset kukkasipulit

Syksyinen piha ja puutarha -luentosarjassa saadaan tietoa syksyn puutarhatöistä. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Arkeologi haudankaivajana

Arkeologi tulkitsee menneisyyttä -luentosarja Opistotalon Viipurinsalissa (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kreetan ja Theeban tarupiirit

Antiikin myyttien aarteet -luentosarja. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Omien tietojen suojaaminen ja turvaaminen – Apple Mac / iPad / iPhone

Apple Mac-, iPad- tai iPhone-käyttäjille tarkoitetuilla luennoilla voi kysyä ja kommentoida. Opastajana tietotekniikan opettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Skannaa älypuhelimella

Luennolla kerrotaan, miten asiakirjat skannataan pdf-muotoon älypuhelimella. Esimerkiksi kuittien skannaus, pdf:n yhdistäminen. Oma älypuhelin tai tabletti mukaan. Luennoitsija tietotekniikan opettaja Marjaana Lindqvist. Silkkikutomo, tietotekniikkaluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 10.30–12. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tonavan roomalaiskaupungit Castra Reginasta Singidunumiin eli Belgradiin

Tonavan varren kulttuurit -luentosarjassa tutustutaan Tonavan ja sen sivujokien tärkeimpiin vaiheisiin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Maailman väestö- ja muuttoliikehistoria viimeisimpään jääkauteen saakka

Karjalaisten historia -luentosarjassa selviää, miten Karjala on muotoutunut ja muuttunut vuosisatojen aikana – ja miten karjalaiset itse ovat ottaneet vastaan nämä muutokset. Luennoitsijana VTT Petri Minkkinen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 10.9.

Filosofiaklubi

Filosofiaklubissa käsitellään ikuisia aiheita nykymaailmanmenossa. FM Lassi Raunio pohjustaa kunkin keskustelukerran alussa lyhyesti päivän aihetta. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hevin perusta: miten hevin muoto ja kieli vakiintuu?

Teknistä ja brutaalia: hevin kulttuuri- ja teknologiahistoriaa -luentosarjassa käydään läpi heavymusiikin historiaa ja laajamittaisia kulttuurisia yhteyksiä. Luodaan katsaus teknologiaan, jolla heviä tehtiin ja levitettiin sekä hevin kulttuuriin ja paikkaan yhteiskunnassa. Luennoitsija VTM Michael Halila. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pilvipalvelut tutuiksi

Luennolla kerrotaan, mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan ja mihin niitä käytetään. Millaisia pilvipalveluita mobiililaitteen käyttäjällä on tarjolla? Ota mukaan oma puhelin tai tabletti. Luennoitsija tietotekniikan opettaja Marjaana Lindqvist. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Avoin lukupiiri: Brexit-romaanien hurja tahti: Ali Smith, Olivia Laing ja muut – luento vielä suomentamattomista romaaneista

Avoimessa lukupiirissä käsitellään brittiläistä nykykirjallisuutta, brexitiä ja rajoja. FM Tommi Laine alustaa ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Musiikki, tanssi ja sosiaaliset suhteet senegalilaisissa sabar-juhlissa

Länsiafrikkalaiset musiikkiperinteet kulttuurin välittäjinä -luentosarja. Musiikki on ollut Länsi-Afrikassa väline suullisen perinteen ja historiatiedon säilyttämiseen. Luennoitsija musiikintutkija, FT Elina Seye. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Medialukutaidot nykypäivän kansalaistaitoina

Mediayleissivistys lisää tietoyhteiskunnassa välttämätöntä ennakkoluulottomuutta ja epävarmuuden sietokykyä. Medialukutaidot haltuun -luentosarjassa käsitellään, miten median esitystapoja ja sisältöä voi tulkita ja arvioida kriittisesti.Luennoitsija FM Sari Antikainen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Oliko Neuvostoliitto kapitalistinen?

Näkökulmia kapitalismiin ja kommunismiin -luentosarjassa tarkastellaan vieraantumista palkkatyön yhteiskunnassa ja keskustellaan kommunismista olosuhteet ylittävänä historiallisena ja sosiaalisena liikkeenä. Luennoitsija VTM Tamas Matekovits. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Reininkulta

Wagner: Sormus -luentosarjassa tutustutaan Sormus-tetralogian maailmaan ja henkilöihin sekä niiden musiikilliseen ilmentämiseen. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 11.9.

Puhesovellukset – kirjoita puhumalla

Luennolla opetellaan, miten älypuhelimen tai tabletin puhesovelluksen avulla voi kirjoittaa puhumalla tekstiä teksti- ja sähköpostiviesteihin tai Wordiin. Luennoitsija Marjaana Lindqvist. Itämerentalo, Kummeli, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B/Tallberginkatu 2 A) klo 10.30–12. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pittoreski Arles

Työväenopiston kulttuuriluento klo 11–12.30 Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4). Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikinkien laivat ja rakennukset

Viikingit – Pohjolan myyttinen kansa -luentosarjassa tutustutaan viikinkien elämään ja juuriin, jotka ovat etelä-Skandinavian germaaniyhteisöissä. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Benjamin ja kielen kokemus

Walter Benjamin ja eurooppalaisen kulttuurin moderni kokemus -luentosarja. Benjamin (1892–1940) oli saksanjuutalainen kulttuurikriitikko, filosofi, kääntäjä ja esseisti. Hän oli myös intensiivinen aikansa tarkkailija ja ajattelija, josta tuli kuolemansa jälkeen modernin kulttuurifilosofian klassikko. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ilmastonmuutos ja ruoka

Food & Future Forum – Ruuan tulevaisuus -luentosarjassa pohditaan, mitä ja miten syömme tulevaisuudessa. Pohdintaa ympäristön, ruokakulttuurin, tasa-arvon ja teknologisten innovaatioiden näkökulmista. Sarja on toteutettu yhteistyössä Hotelli- ja ravintolamuseon kanssa. Luennoitsija FT Anu Harkki, Climate Reality Leader. Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1 G 60) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lähetyssaarnaajia ja kaukokauppiaita

Keskiaika Baltiassa – kullalla, kirjaimilla ja miekalla -luentosarjassa tarkastellaan Baltiaa viikinkiajan lopulta myöhäiskeskiajalle. Alue on kolmen kulttuuripiirin, latinalaisten ja kreikkalaisten kristittyjen ja paikallisten asukkaiden kohtaamiskenttä sekä kaukokaupan solmukohta. Luennoitsija FM Teemu Korpijärvi. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B/Tallberginkatu 2 A) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Gnostilaisuuden historia

Gnostilaisuus – saviruukkuihin kätkettyä viisautta -luentosarjassa sukelletaan salaperäisenäkin näyttäytyvän uskonnon, gnostilaisuuden saloihin. Luennoitsija TM, DI Janne Joutsenjoki. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B/Tallberginkatu 2 A) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiakahvila

Filosofiakahvilassa käydään filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Keskustelun vetäjä FT Jari Palomäki. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vakoilun ja rautaesiripun Eurooppa

Kylmä sota ja taistelu demokratiasta -luentosarjassa kerrotaan, miten toisen maailmansodan jälkeen viimeisetkin Euroopan siirtomaat alkoivat itsenäistyä, mutta joutuivat tekemään sen keskellä kylmää sotaa. Miten demokratia selvisi suurvaltojen vastakkainasettelussa? Luennoitsija VTM Michael Halila. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Elämäntarinat Latvian nykykirjallisuudessa – Silakkaa ja muita jumalan ihmeitä

Kirjallisuutta Baltiasta -luentosarjassa tutustutaan Baltian maiden omaleimaiseen kirjallisuuteen. Donelaitis-seuran, Rozentãls-seuran ja Suomen Viro-yhdistysten liiton kanssa yhteistyössä toteutettava luentosarja kertoo Viron, Latvian ja Liettuan kirjallisuudesta eri näkökulmista katsottuna. Luennoitsija FM Jenni Kallionsivu. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Varhaiskristilliset kirkot – esimerkkejä Roomasta ja Ravennasta

Euroopan taidehistoriaa keskiajalta. Kirkot, basilikat ja katedraalit -luennoilla esitellään keskeisiä eurooppalaisia keskiajan kirkkorakennuksia ja niihin liittyviä mosaiikkeja, lasimaalauksia ja veistoksia varhaiskristilliseltä ajalta gotiikan aikaan. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tietokoneen käytön ja tietoturvan perusteet

Maksutonta internetopastusta. Yhteistyössä Itäkeskuksen kirjaston kanssa. Stoa, tietotekniikkaluokka (Turunlinnantie 1) klo 9.30–13.30. Ennakkoilmoittautuminen www.helmet.fi/itakeskuksenkirjasto tai kirjastossa. Tiedustelut 09 310 88610.

Tandem Language Learning

An open event where you can come and meet people, learn some new languages and in exchange teach some of yours. Avoin tilaisuus, jonne voit tulla oppimaan toisilta uusia kieliä ja jakaa samalla omaasi. Please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Ilmoitathan tulostasi viestillä. The event is organized in co-operation with Miitti and is part of Erasmus+ project Demos. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–20.45. Free entry. Lisätiedot 09 310 88610.

Torstai 12.9.

Keskiajan aineellinen kulttuuri

Keskiajan kulttuurihistoriaa -luentosarja tarjoaa monipuolisen katsauksen länsimaihin vuosina 500–1500 ja sisältää runsaasti esimerkkejä keskiajan kuvataiteesta, musiikista ja kaunokirjallisuudesta. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 6) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kungfutselaisuus

Kiinalaisen filosofian historia -luentosarjassa tutustutaan kiinalaisen filosofian perusteisiin, eri koulukuntien välisiin eroihin ja yhtäläisyyksiin sekä niiden myöhempään kehitykseen. Luennoitsija FM Eero Suoranta. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Axel Honneth, kriittisen koulukunnan jatkaja

Euroopan nykyajattelijoita -luentosarja. Mikä voima pitää ihmisyhteisön koossa – kommunikaatio, toistemme tunnustaminen, perinteiset tavat ja instituutiot vaiko yhteinen vihollisemme ilmastonmuutos? Luennoitsija FM Lassi Raunio. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Allemande. Saksa

Barokin Eurooppa -luentosarjassa tutustumme 1600-luvun ja 1700-luvun alkupuolen Euroopan maiden historiaan, kulttuuriin ja säveltäjiin barokkimusiikin säestyksellä. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Arts, Cinema and famous Australians – popular Australian art, movies and national icons (englanninkielinen luento)

Nelisosainen englanninkielinen interaktiivinen luentosarja Australiasta. Luennoitsija Suomessa asuva australialainen Timo Stanford. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Miksi lukea? Miksi puhua lukemastaan?

Malmitalon 25-vuotisjuhlaviikon luento lukemisesta ja Malmin lukupiiristä. Malmin kirjasto, (Ala-Malmin tori 1) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Jarkko Tontti: Perintö

Maunulan kirjailijailloissa kirjailijat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Yhteistyössä Maunulan kirjaston kanssa. Kirjailijoita haastattelee FM Päivi Hytönen. Maunula-talo, Metsäpurosali (Metsäpurontie 4) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kieliä pienissä annoksissa yhteisissä pöydissä / Languages in small portions at shared tables

Jokaisella kerralla paikalla on eri kieliä äidinkielenään puhuvia ihmisiä, jotka opettavat perusteita omasta äidinkielestään. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Each week we have people who speak different languages as their native tongue and they will teach basics of their own language. Please send a message if you are coming: 040 565 6096 / 040 565 4582. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 13.9.

Mozartin pianosonaateista ja kamarimusiikista

Katsauksia pianomusiikin historiaan -luentosarjassa tutustutaan muun muassa sonaattiin, konserttoon, etydiin, fantasiaan, nokturnoon ja kamarimusiikkiin, jossa pianolla on tärkeä osuus. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomalaista tapakulttuuria

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella, erityisesti maahanmuuttajille suunnatuilla luennoilla kerrotaan selkokielellä Suomen historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Luennoitsija suomen kielen opettaja Karina Nirman. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 12–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomen talvisota toisen maailmansodan kansainvälisessä kontekstissa

Työväenopiston Perjantain kulttuuriluennoilla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Opiston vapaaehtoisten kokoontuminen / Volunteers of Työväenopisto meet up

Kiinnostaako vapaaehtoistyö? Haluaisitko jakaa osaamistasi ja kokemustasi muille? Are you interested in volunteer work? Would you like to share your knowledge and experience with others? Tule tapaamaan muita ja kuulemaan, millaiseen vapaaehtoistyöhön pääset mukaan työväenopistossa. Ilmoittautumiset emmi.komlosi@hel.fi, 040 6214503. Opistotalo, Vanni (Helsinginkatu 26) klo 17.30-20.00. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella -luennoilla kerrotaan selkokielellä maamme historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Luennoitsija suomen kielen opettaja Karina Nirman. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 12–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Väritaiteesta ekspressionismiin – puhdas paletti ja Septem

Ekspressionismia Suomen kuvataiteessa -luentosarjassa tutustutaan suomalaisen ekspressionistisen kuvataiteen perinteeseen pitkin 1900-lukua. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Open Yoga Workshops / Avoimet joogatreenit (englanninkielinen)

Yoga practice every Friday evening in Maunula House. Bring your own yoga mats and please send a message if you are coming: 040 565 6096 / 040 565 4582. Avoimet joogaharjoitukset Maunula-talossa perjantaisin. Ota mukaan oma joogamattosi. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo, (Metsäpurontie 4) klo 19.30–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perfection of Protecting Life

The Cultivating Happiness -event series will combine teachings from Buddhist and Hindu psychology and adapt them to our daily lives. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–19. Free entry. Inquiries 09 310 88610.

Yrtit ikkunalaudalla

Vihreyttä kotiin -luennoilla kerrotaan, miten viljelet sisätiloissa läpi talven. Saat myös vinkkejä viihtyisän talviparvekkeen perustamiseen sekä viherkasvien hoitoon. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 14.9.

Ostia

Neljä kuuluisaa antiikin kaupunkia -luentosarjassa käydään poikkeuksellisen hyvin säilyneissä kaupungeissa: Italiassa Ostiassa, Pompejissa ja Herculaneumissa ja Espanjassa Italicassa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 14.15–15.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Malmitalo 25 vuotta: Munatemperatekniikan esittely

Markkinalauantaina käydään lyhyesti läpi temperamaalauksen historiaa ja tekniikan käyttöä nykytaiteessa. Esittelijänä opettaja Natalia Tamer. Malmitalo, aulatila (Ala-Malmin tori 1) klo 12–14. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Malmitalo 25 vuotta: Sashiko-kirjonnan työnäytös

Tutustu japanilaisten sashikopistojen saloihin työnäytöksessä markkinalauantaina. Malmitalo, aulatila (Ala-Malmin tori 1) klo 12–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Malmitalo 25 vuotta: Dreijausnäytös

Markkinalauantain näytöksen aikana keraamikko dreijaa erilasia esinemuotoja ja kertoo työn eri vaiheista. Malmitalo, aulatila (Ala-Malmin tori 1) klo 13–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sunnuntai 15.9.

Ompelulanit

Ompelulaneissa voit keskittyä omaan ompelutyöhösi. Tarjolla myös sovitusapua, neuvoja koneen käyttöön ja apua kaavan muokkaamiseen. Opettaja Riitta Larne. Pohjois-Haagan toimipiste, käsityöluokka (Näyttelijäntie 14) klo 10–16.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Malmitalo 25 vuotta: ”Action painting” perheille

Lastensunnuntaina rentoa ja kokeilevaa maalausta perheille non-stop-pajassa. Lasten ikäsuositus 6–9 v. Malmitalo, kuvanveistoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 14–17. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Malmitalo 25 vuotta: Kuppikakkujen koristelua

Koristele ja nauti oma kuppikakku lastensunnuntaina Malmitalon 25-vuotispäivän kunniaksi. Malmitalo, opetuskeittiö (Ala-Malmin tori 1) klo 12.30–17. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Malmitalo 25 vuotta: Kädenjäljet savilaatalle

Lastensunnuntaina non-stop-paja, jossa vanhempi ja lapsi voivat ikuistaa kädenjälkensä yhteiselle savilaatalle, joka poltetaan. Noutoaika myöhemmin. Osallistuminen saapumisjärjestyksessä (max.15 työparia). Malmitalo, keramiikkaluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 14–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Malmitalo 25 vuotta: Sukkahirviöitä ja hanskapupuja parittomista sukista ja käsineistä

Lastensunnuntaina parittomat sukat ja käsineet muuttuvat erilaisiksi hahmoiksi tai käsinukeiksi leikkaamalla, ompelemalla, täyttämällä sekä koristelemalla. Lasten ja aikuisten yhteinen paja. Mukaan voi ottaa parittomia sukkia tai hanskoja. Malmitalo, ompeluluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 14–16.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 38

Maanantai 16.9.

Värin ja valon maisema

Suomalaisten modernistien maisema -luentosarjassa tutustutaan suomalaisten taiteilijoiden maisemiin yhteiskunnan nykyaikaistuessa. Juhlavan ja kansallisromanttisen maisemakuvaston jälkeisinä vuosikymmeninä näkemys maiseman merkityksestä muuttui. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Pohjois-Haagan toimipiste, luokka 3/sali (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hiilipörssi – monimuotoisuus- ja ilmastohyötyjä suoekosysteemejä ennallistamalla

Ilmastokriisi on edessä, jos porskutamme samaa rataa kuin ennenkin. Torju ilmastonmuutosta – nyt! -luentosarjassa pohditaan, mitä voimme tehdä kriisin estämiseksi. Luennoitsijat MMM Liisa Tuupakka, Suomen luonnonsuojeluliitto ja VTM Susanna Luukinen, Zero Waste Finland ry. Keskuskirjasto Oodi, Maijansali (Töölönlahdenkatu 4) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Arkeologia ja muinaiset uskonnot

Arkeologi tulkitsee menneisyyttä -luentosarja Opistotalon Viipurinsalissa (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kirjafilmatisoinnit: Viattomuuden aika

Ennen elokuvaa -luentosarjassa kuullaan asiantuntijan alustus illan elokuvasta Viattomuuden aika (1993, ohj. Martin Scorsese). Luennon jälkeen klo 18 elokuvan ilmaisnäytäntö. Luennoitsija FT Harri Kilpi. Kanneltalon konserttisali (Klaneettitie 5) klo 17–17.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Esseistit tukkanuottasilla. Esittelyssä suomalaiset kantaaottavat nykyesseistit

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija FT Päivi Koivisto. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Oidipus, Perseus ja argonauttien retket

Antiikin myyttien aarteet -luentosarja. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiedostonhallinnan keinoja ja apulaisia iPadilla

Apple Mac-, iPad- tai iPhone-käyttäjille tarkoitetuilla luennoilla voi kysyä ja kommentoida. Opastajana tietotekniikan opettaja Mika Mikkola. Opistotalo, Aino (Helsinginkatu 26) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mediakuva ja taidekuva – Mistä tulkinta riippuu? Onko mediakuvalla omaa identiteettiä?

Paluu menneisyyteen ja nykytaide -luentosarja Stoassa, luentosalissa (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Taide on rajanylityksiä – konservatiivisesta näkemyksestä äärimmäiseen radikalismiin. Luennoitsija FM, HuM Merja Ilola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Frankkivaltakunta ja Pyhä Saksalais-roomalainen keisarikunta

Saksan ja Euroopan historiaa 1: Antiikista valistukseen -luentosarjassa perehdytään saksankielisten maiden ja kansojen historiaan ja keskeisiin vaikutuksiin koko Euroopassa. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kompostointi

Syksyinen piha ja puutarha -luentosarjassa saadaan tietoa syksyn puutarhatöistä. Luennoitsija hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tonava Bysantin, Osmanien imperiumin ja Habsburgien aikana

Tonavan varren kulttuurit -luentosarjassa tutustutaan Tonavan ja sen sivujokien tärkeimpiin vaiheisiin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pohjoisemman Euroopan, Suomen ja Karjalan väestöhistoriaa jääkauden loppuvaiheesta 1800-luvulle

Karjalaisten historia -luentosarjassa selviää, miten Karjala on muotoutunut ja muuttunut vuosisatojen aikana – ja miten karjalaiset itse ovat ottaneet vastaan nämä muutokset. Luennoitsija VTT Petri Minkkinen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 17.9.

Malin ja Senegalin poptähdet maailmanmusiikin markkinoilla

Länsiafrikkalaiset musiikkiperinteet kulttuurin välittäjinä -luentosarja. Musiikki on ollut Länsi-Afrikassa väline suullisen perinteen ja historiatiedon säilyttämiseen. Luennoitsija musiikintutkija, FT Elina Seye. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keitä olivat vasemmistokommunistit?

Näkökulmia kapitalismiin ja kommunismiin -luentosarjassa tarkastellaan vieraantumista palkkatyön yhteiskunnassa ja keskustellaan kommunismista olosuhteet ylittävänä historiallisena ja sosiaalisena liikkeenä. Luennoitsija VTM Tamas Matekovits. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Digitaalisen median ilmiöitä

Mediayleissivistys lisää tietoyhteiskunnassa välttämätöntä ennakkoluulottomuutta ja epävarmuuden sietokykyä. Medialukutaidot haltuun -luentosarjassa käsitellään, miten median esitystapoja ja sisältöä voi tulkita ja arvioida kriittisesti.Luennoitsija FM Sari Antikainen. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Valkyyria

Wagner: Sormus -luentosarjassa tutustutaan Sormus-tetralogian maailmaan ja henkilöihin sekä niiden musiikilliseen ilmentämiseen. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiaklubi

Filosofiaklubissa käsitellään ikuisia aiheita nykymaailmanmenossa. FM Lassi Raunio pohjustaa kunkin keskustelukerran alussa lyhyesti päivän aihetta. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hevi, saatananpalvonta ja natsit

Teknistä ja brutaalia: hevin kulttuuri- ja teknologiahistoriaa -luentosarjassa käydään läpi heavymusiikin historiaa ja laajamittaisia kulttuurisia yhteyksiä. Luodaan katsaus teknologiaan, jolla heviä tehtiin ja levitettiin sekä hevin kulttuuriin ja paikkaan yhteiskunnassa. Luennoitsija VTM Michael Halila. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hitaita polkuja – luentaa, lausuntaa ja liikettä

Hitaita polkuja on luenta- ja lausuntapiiri, jossa myös liikutaan ja tanssitaan – kenties kohti yhteistä esitystä. Työväenopiston tanssin, liikunnan ja teatterin yhteistyöprojekti. Kokoontumiset 17.9.–5.11. yht. 10 kertaa. Ohjaajina Riina Hannuksela ja Ulla Tarvainen. Roihuvuoren palvelukeskus, viherhuone (Punahilkantie 16) klo 10.30–13.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 18.9.

Yhdysvaltojen takapiha: Latinalainen Amerikka ja Monroen oppi

Kylmä sota ja taistelu demokratiasta -luentosarjassa kerrotaan, miten toisen maailmansodan jälkeen viimeisetkin Euroopan siirtomaat alkoivat itsenäistyä, mutta joutuivat tekemään sen keskellä kylmää sotaa. Miten demokratia selvisi suurvaltojen vastakkainasettelussa? Luennoitsija VTM Michael Halila. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kirjallisuus Virossa tänään – Mitä Virossa luetaan ja kirjoitetaan nyt?

Kirjallisuutta Baltiasta -luentosarjassa tutustutaan Baltian maiden omaleimaiseen kirjallisuuteen. Donelaitis-seuran, Rozentãls-seuran ja Suomen Viro-yhdistysten liiton kanssa yhteistyössä toteutettava luentosarja kertoo Viron, Latvian ja Liettuan kirjallisuudesta eri näkökulmista katsottuna. Luennoitsija FM, kääntäjä Sanna Immanen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikinkien aseet, korut ja puvut

Viikingit – Pohjolan myyttinen kansa -luentosarjassa tutustutaan viikinkien elämään ja juuriin, jotka ovat etelä-Skandinavian germaaniyhteisöissä. Luennoitsija FL Eero Muurimäki. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kritiikin ja väkivallan kokemus

Walter Benjamin ja eurooppalaisen kulttuurin moderni kokemus -luentosarja. Benjamin (1892–1940) oli saksanjuutalainen kulttuurikriitikko, filosofi, kääntäjä ja esseisti. Hän oli myös intensiivinen aikansa tarkkailija ja ajattelija, josta tuli kuolemansa jälkeen modernin kulttuurifilosofian klassikko. Luennoitsija VTT, dosentti Markku Koivusalo. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kristittyjen valtakuntien kiistelty rajamaa

Keskiaika Baltiassa – kullalla, kirjaimilla ja miekalla -luentosarjassa tarkastellaan Baltiaa viikinkiajan lopulta myöhäiskeskiajalle. Alue on kolmen kulttuuripiirin, latinalaisten ja kreikkalaisten kristittyjen ja paikallisten asukkaiden kohtaamiskenttä sekä kaukokaupan solmukohta. Luennoitsija FM Teemu Korpijärvi. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B/Tallberginkatu 2 A) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Gnostilaisia käsityksiä maailmasta ja ihmisestä

Gnostilaisuus – saviruukkuihin kätkettyä viisautta -luentosarjassa sukelletaan salaperäisenäkin näyttäytyvän uskonnon, gnostilaisuuden saloihin. Luennoitsija TM, DI Janne Joutsenjoki. Itämerentalo, Majakka 1, 2. krs (Tammasaarenlaituri 3 B/Tallberginkatu 2 A) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Bysantti – kirkkoja ja kirkollista taidetta

Euroopan taidehistoriaa keskiajalta. Kirkot, basilikat ja katedraalit -luennoilla esitellään keskeisiä eurooppalaisia keskiajan kirkkorakennuksia ja niihin liittyviä mosaiikkeja, lasimaalauksia ja veistoksia varhaiskristilliseltä ajalta gotiikan aikaan. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

”Täällä joutuu maalaamaan alastomia rotjakkeita”

Pekka Halonen – ihminen ja maisema -luentosarja tutustuttaa rakastettuun suomalaisen maiseman ja ihmisen kuvaajaan. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Palvelutalo Rudolf, monitoimitila (Rudolfintie 17–19) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Internet-tiedonhaku ja sähköinen asiointi

Maksutonta internetopastusta. Yhteistyössä Itäkeskuksen kirjaston kanssa. Stoa, tietotekniikkaluokka (Turunlinnantie 1) klo 9.30–13.30. Ennakkoilmoittautuminen www.helmet.fi/itakeskuksenkirjasto tai kirjastossa. Tiedustelut 09 310 88610.

Tandem Language Learning

An open event where you can come and meet people, learn some new languages and in exchange teach some of yours. Avoin tilaisuus, jonne voit tulla oppimaan toisilta uusia kieliä ja jakaa samalla omaasi. Please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Ilmoitathan tulostasi viestillä. The event is organized in co-operation with Miitti and is part of Erasmus+ project Demos. Maunula House, 3rd floor, (Metsäpurontie 4) 17.30–20.45. Free entry. Lisätiedot 09 310 88610.

Petri Tamminen: Suomen historia (2017) ja Musta vyö (2019)

Malmin kirjailijailloissa kirjailijat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Kirjailijoita haastattelee kirjailija FM Jani Saxell. Yhteistyössä Malmin kirjaston kanssa. Malmin kirjasto (Ala-Malmin tori 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 19.9.

Rentoutuminen mielen maisemassa

Aiheena on rentoutuksen vaikutukset ja harjoitukset. Luennoitsija rentoutusterapeutti Marjatta Kosunen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Axel Honneth, toistemme tunnustaminen

Euroopan nykyajattelijoita -luentosarja. Mikä voima pitää ihmisyhteisön koossa – kommunikaatio, toistemme tunnustaminen, perinteiset tavat ja instituutiot vaiko yhteinen vihollisemme ilmastonmuutos? Luennoitsija FM Lassi Raunio. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rakkaus ja perhe keskiajalla

Keskiajan kulttuurihistoriaa -luentosarja tarjoaa monipuolisen katsauksen länsimaihin vuosina 500–1500 ja sisältää runsaasti esimerkkejä keskiajan kuvataiteesta, musiikista ja kaunokirjallisuudesta. Luennoitsija VTM, HuK Veli-Matti Huhta. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 6) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Legalismi ja mohismi

Kiinalaisen filosofian historia -luentosarjassa tutustutaan kiinalaisen filosofian perusteisiin, eri koulukuntien välisiin eroihin ja yhtäläisyyksiin sekä niiden myöhempään kehitykseen. Luennoitsija FM Eero Suoranta. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Courante. Ranska

Barokin Eurooppa -luentosarjassa tutustumme 1600-luvun ja 1700-luvun alkupuolen Euroopan maiden historiaan, kulttuuriin ja säveltäjiin barokkimusiikin säestyksellä. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Destination 1/6 (New South Wales) – history of New South Wales, tourism and places of interest (englanninkielinen luento)

Nelisosainen englanninkielinen interaktiivinen luentosarja Australiasta. Luennoitsija Suomessa asuva australialainen Timo Stanford. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Laura Laakso: Mrs. Milkway ja proosan mahdollisuudet

Ajankohtaista kirjallisuudessa -luentosarjassa tutustutaan kirjallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin ja vuoden 2019 uutuuskaunokirjallisuuteen. Kirjoista kerrotaan ja keskustellaan. Luennoitsija runoilija, FM Lea Kalenius. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kieliä pienissä annoksissa yhteisissä pöydissä / Languages in small portions at shared tables

Jokaisella kerralla paikalla on eri kieliä äidinkielenään puhuvia ihmisiä, jotka opettavat perusteita omasta äidinkielestään. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Each week we have people who speak different languages as their native tongue and they will teach basics of their own language. Please send a message if you are coming: 040 565 6096 / 040 565 4582. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 20.9.

Jatkosota ja Lapin sota kansainvälisessä kontekstissa

Perjantain kulttuuriluennoilla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suomi ja maahanmuuttajat

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella -luennoilla kerrotaan selkokielellä maamme historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Luennoitsija suomen kielen opettaja Karina Nirman. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 12–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mozartin pianokonsertoista

Katsauksia pianomusiikin historiaan -luentosarjassa tutustutaan muun muassa sonaattiin, konserttoon, etydiin, fantasiaan, nokturnoon ja kamarimusiikkiin, jossa pianolla on tärkeä osuus. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 16.30–18. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Marraskuun ryhmä – ekspressionismia Tyko Sallisen johdolla 1910–20-luvuilla

Ekspressionismia Suomen kuvataiteessa -luentosarjassa tutustutaan suomalaisen ekspressionistisen kuvataiteen perinteeseen pitkin 1900-lukua. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Silkkikutomo, musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Open Yoga Workshops / Avoimet joogatreenit (englanninkielinen)

Yoga practice every Friday evening in Maunula House. Bring your own yoga mats and please send a message if you are coming: 040 565 6096 / 040 565 4582. Avoimet joogaharjoitukset Maunula-talossa perjantaisin. Ota mukaan oma joogamattosi. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 19.30–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perfection of Respecting Others' Property

The Cultivating Happiness -event series will combine teachings from Buddhist and Hindu psychology and adapt them to our daily lives. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–19. Free entry. Inquiries 09 310 88610.

Parveke valmistautuu talveen

Vihreyttä kotiin -luennoilla kerrotaan, miten viljelet sisätiloissa läpi talven. Saat myös vinkkejä viihtyisän talviparvekkeen perustamiseen sekä viherkasvien hoitoon. Luennoitsijana hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Amos Oz: Juudas

Kustaankartanon kirjallisuusluennot: Kulttuurien risteyspaikoissa -luentosarjassa käsitellään sitä, miten kulttuurit ja kansallisuudet kohtaavat nyt ja ovat aina kohdanneet. Kustaankartanon palvelukeskus, E-talo, Kustaankammari (Kivalterintie 16) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 0931088610.

Lauantai 21.9.

Mikä antiikki?

Antiikin alkeet -luennoilla tutustutaan antiikin kulttuuriin, historiaan ja jälkivaikutukseen teemoittain. Luennoitsija Saara Kauppinen. Opistotalo, lk 409 (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ateena ennen ja nyt

Tutustumme Ateenan historiaan ja luomme sen pohjalta katsauksen kaupungin nykytilanteeseen. Luennoitsija Saara Kauppinen. Opistotalo, lk 407 (Helsinginkatu 26) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mariehamn och Åland (ruotsinkielinen luento)

Det finns många sevärdheter i Ålands huvudstad Mariehamn med omnejd. Luennoitsija FM Topi Lappalainen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pompeji

Neljä kuuluisaa antiikin kaupunkia -luentosarjassa käydään poikkeuksellisen hyvin säilyneissä kaupungeissa: Italiassa Ostiassa, Pompejissa ja Herculaneumissa ja Espanjassa Italicassa. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 14.15–15.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Syksyn ompeluklinikka

Ompeleminen on mukavaa, mutta välillä tarvitsee neuvoja. Tuo mukanasi ompelutyö, joka ei tunnu edistyvän ja tule ompeluklinikalle kysymään apua. Asukastalo Kiila (Kevättori 1) klo 10–13.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.