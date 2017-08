Helsingin Uiva venenäyttely viettää 40-vuotisjuhlaansa 17.–20.8.

10.8.2017 10:25 | Finnboat

Helsingin Uiva venenäyttely on 40-vuotisjuhlansa kunniaksi uudistunut koko perheen kesätapahtumaksi tarjoten veneiden ja varusteiden lisäksi aiempaa enemmän ohjelmaa ja elämyksiä.

Helsingin Uiva venenäyttely järjestettiin ensimmäisen kerran Suomen Messujen ja Suomalaisen Pursiseuran yhteistyönä Sirpalesaaressa syyskuussa 1978. Näyttelyn toimeksiantajana toimi Finnboatin edeltäjä, Suomen Vene- ja moottoriyhdistys ry. Ensimmäisessä Helsingin Uivassa oli mukana 50 näytteilleasettajaa ja 68 venettä.

Vuonna 1980 näyttelypaikaksi vaihtui NJK Valkosaaressa ja vuodesta 1998 alkaen Helsingin Uiva on järjestetty nykyisellä paikallaan HSK:n kerhosatamassa Lauttasaaressa.

Helsingin Uiva venenäyttely on 40 vuoden aikana vahvistanut asemansa Suomen suurimpana ja kansainvälisestikin merkittävänä uivana venenäyttelynä, jossa on laitureilla ja maaosastoilla yli 150 näytteilleasettajaa.

Kauden 2018 uutuusveneet esittelyssä omassa elementissään

Näyttelyssä esitellään yli 250 venettä, esittelyssä on useita vuosimallin 2018 ensiesittelyitä ja mukana ovat lähes kaikki kauden 2017 uutuudet.

Uiva näyttely on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua purjeveneisiin omassa elementissään, purjehduskunnossa: mastot, purjeet ja köydet paikoillaan. Suomen ensiesittelyssä Uivassa näyttelyssä ovat mm. saaristoon sopiva perhepursi Hanse 315, tanskalainen X-Yachtsin X43-luksuspurjevene sekä sporttiset Dragonfly-trimaraanit.

Moottoriveneistä Suomen ensiesittelyssä ovat vuoden 2018 uutuusmalleista alumiinirakenteiset katamaraanityyppiset Alucat W8 ja Pick Up Boat, uudistunut isojen matkaveneiden markkinajohtaja Grandezza 34 OC, Euroopan suurimman alumiinivenevalmistajan Busterin täysin uudistunut M-sarja sekä urheilullinen pikkuvene Mini Sport,, suosittuun 5,5-metristen pulpettiveneiden luokkaan tuleva AMT 190 R -keskipulpettivene sekä Faster 460 TH.

Veneilyvarusteita ja tarvikkeita yli sadalla maaosastolla

Näyttelyalue on täysin uudistettu: vene- ja veneilyvarusteita sekä palveluita on tarjolla yli sadalla maaosastolla. Helsingin Uiva onkin erinomainen paikka täydentää ja päivittää sekä veneen että veneilijöiden varustusta, tarkistaa vakuutukset, tilata huollot ja korjaukset sekä varmistaa veneen talvisäilytyspaikka ennen kauden päättymistä.

Kalastus ja kalaveneet vahvasti esillä

Uutena teemana Uivassa venenäyttelyssä on kalastus. Erillisessä kalavenelaiturissa on kalastusasiantuntijoiden esittelyssä useita kalastusvarusteltuja veneitä. Kalastuksen harrastajille on päivittäin tietoiskuja ja esityksiä sekä asiantuntijoiden vinkkejä kalastustekniikan ja -välineiden valintaan ja kalojen käsittelyyn.

Elämyksiä, näkemistä ja kokemista koko perheelle

Uivassa venenäyttelyssä on paljon nähtävää ja tekemistä koko perheelle: suosittu Rajavartiolaitoksen pelastusnäytös pelastushelikopterilla viikonlopun päivinä, viranomaisalusten esittelyä, SUP-lautanäytöksiä ja -kokeilua, junioripurjehdusta, Venemestarin telakan työnäytöksiä, Flyboard-esityksiä, RIB-venekyyditystä, JetSki Freestyle -esityksiä, vesijettien testausta, purjehdusopetusta, kanoottidemoja sekä tietoiskuja ja esityksiä joka päivä. Moottoriveneitä pääsee testaamaan Kippari-lehden koeajolaiturissa päivittäin. Tarkat ohjelmatiedot löytyvät verkkosivulla www.uiva.fi.

Helsingin Uiva venenäyttely järjestetään HSK:n kerhosatamassa Lauttasaaressa, osoitteessa Vattuniemen puistotie 1. Näyttely on avoinna torstaina ja perjantaina 17.–18.8. klo 12–20 sekä lauantaina ja sunnuntaina 19.–20.8. klo 10–18.

Pääsyliput edullisemmin ennakkoon

Pääsyliput voi ostaa portilta tai hankkia edullisemmin ennakkoon verkosta. Portilta aikuisten lipun hinta on 15 euroa ja lasten lipun (7–15 v) 5 euroa, alle 7-vuotiaat pääsevät näyttelyyn vanhempien seurassa ilmaiseksi. Ennakkoliput verkkosivulta www.seamchip.fi/uiva2017 maksavat aikuisilta 13 euroa ja lapsilta 4,50 euroa. Ennakkolippujen ostaneiden kesken arvotaan mm. RIB-venekyydityksiä.

Näyttelyyn pääsee Helsingin keskustasta linja-autolla 21BX Kampista ja linja-autolla 21V rautatieasemalta. Viikonloppuna näyttelyyn pääsee Uivan venenäyttelyn ilmaisella bussikuljetuksella, joka lähtee Kiasman edestä lauantaina ja sunnuntaina 30 minuutin välein klo 9.30–17.30. Paluukuljetukset Lauttasaaresta samoin 30 minuutin välein klo 11.00–18.30. HSK:n talvisäilytysalueella näyttelyn eteläpuolella on parkkialue, jossa pysäköinti on maksullista (5 €, vain käteismaksu). Pysäköinnistä vastaa Vikingarna-meripartiolippukunta.



