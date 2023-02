Helsingin urakointiin talotekniikkapäälliköksi Otto Lohi

Otto Lohi on nimitetty Assemblin Oy:n Talotekniikkaurakointiin Talotekniikkapäälliköksi. Lohi työskentelee Helsingin toimipisteessä LVIS-urakoinnissa. Koulutukseltaan Lohi on talotekniikan insinööri sekä LV-asentaja.

Talotekniikkapäällikön roolissa Lohi vastaa isompien hankkeiden LVIAS-kokonaisuuksien hallitsemisesta.

- Omana henkilökohtaisena tavoitteenani on kehittyä talotekniikassa entisestään kokonaisvaltaisemmaksi osaajaksi. On hienoa päästä työskentelemään Assemblinille, joka on alamme yksi kärkiosaajista. Jo heti työhaastatteluista lähtien olen ollut erittäin vaikuttunut yrityksen toimintavoista ja arvoista, kertoo Otto Lohi.

Lohella on työkokemusta takana yli 10 vuoden ajalta sekä putkiasentajan, että työnjohdon työtehtävistä. Lohi on aikaisemmin työskennellyt Uudenmaan LVI Talolla LVI-projektipäällikkönä sekä Putki-Kolmio Oy:ssä LV-projektinhoitajana.

- Ensikokemukseni LV-alalta sijoittuvat kesään 2007, jolloin toimin putkiasentajan apupoikana. Uskon, että asentajakokemuksestani on ollut paljon hyötyä niin insinööriopiskeluissa kuin myöhemmässä työelämässäkin. Projektinhoitajana ja myöhemmin projektipäällikkönä olen työskennellyt niin saneeraus, kuin uudispuolen hankkeissa, jatkaa Lohi.

- Otto on kokenut LV-puolen ammattilainen ja heti ensimmäisten viikkojen jälkeen on ollut ilo huomata, kuinka hienosti hän on ottanut työt haltuun sekä tuonut osaltaan positiivista ilmapiiriä ja osaamistaan meille. Tulevaisuudessa saamme Otosta meille erittäin loistavan talotekniikkapäällikön - olen erittäin tyytyväinen, että saimme hänet meille vahvistamaan hyvää porukkaamme entisestään, toteaa Helsingin Talotekniikkaurakoinnin aluejohtaja Mika Toiviainen.