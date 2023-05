Helsingin uudet paloautot tehdään pääkaupungin tarpeisiin – tutustu niistä uusimpaan Messukeskuksessa lauantaina 27. toukokuuta

Helsingin pelastuslaitos saa kesään mennessä kahdeksan uutta pelastusyksikköä, siis paloautoa, ja palomiesslangilla höökiä. Yksi uusista höökeistä on nähtävillä Messukeskuksessa lauantaina 27. toukokuuta.

Helsingin höökit eivät tule niin sanotusti liukuhihnalta. Autoihin tehdään esimerkiksi erilaisia materiaali- ja tilavalintoja kovan käyttöasteen ja tiiviin kaupunkiympäristön vuoksi. Helsinkiin tulevat höökit ovat siis tietyiltä osin käsityönä tehtyjä.

Messukeskuksessa on uuden höökin lisäksi esillä muutakin pelastustoimen kalustoa. Perheen pienimmät voivat testata taitojaan temppuradalla ja taitella oman pahvisen paloauton.

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen tavoitteena on uusia pelastusyksiköt joka seitsemäs vuosi. Käytössä olleet autot siirtyvät varalle seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi, ja lopulta vielä seitsemäksi vuodeksi sopimuspalokuntien käyttöön.

Ensimmäinen uusista höökeistä meni Konalan tammikuussa avatulle asemalle. Muut autot sijoittuvat muun muassa Käpylään, Erottajalle, Malmille ja Mellunkylään.

Autot kootaan laitoksen työntekijöiden ohjeiden mukaisesti Sauruksen tehtaalla Säytnätsalossa Jyväskylässä.

Helsingin erityistarpeet

Helsingissä on tehty paljon kehitystyötä, jotta kaupungissa kovassa käytössä olevat höökit olisivat mahdollisimman toimivia. Monesti kyseessä on pieniä yksityiskohtia. Esimerkiksi pelastajien toiveiden mukaisesti höökien vetolaatikoihin on kiinnitetty heijastimet.

Myös asemien välisissä yksiköissä on eroja. Esimerkiksi Erottajan aseman uusi hööki on korkeampi kuin muut. Siinä on miehistötilassa taittopenkit antamassa lisää tilaa. Pelastuslaitoksen sukeltajat toimivat pääasiassa Erottajalta käsin, joten yksikössä on oltava riittävästi tilaa sukellusvarusteisiin pukeutumista varten.