Helsingin uusi palvelu tuo luontoviisautta vesilläliikkujille

Jaa

Helsingin ainutlaatuisen saariston meriluonto on hauras ja haavoittuvainen. Helsingin kaupungin uusi Luontoviisas vesilläliikkuja -palvelu auttaa veneilijöitä liikkumaan vesillä luonto huomioiden.

Meri ja saaristo muodostavat Helsinkiin ympäristön joka on vertaansa vailla. Helsingin alueella on noin 300 saarta. Vaikka vesillä ei ole kulkua ohjaavia liikennemerkkejä yhtä usein kuin teillä, on myös saaristoliikenteessä ja -luonnossa liikkumisessa sääntöjä.

“Kiinnostus veneilyyn on lisääntynyt ja Helsingin vesille on tullut uusien palvelujen kautta uusia liikkujia. Helsinki haluaa kertoa, miten vesillä tulisi liikkua luontoa huomioiden, eli luontoviisaasti”, kertoo hankkeen suunnittelija Mika Välipirtti Helsingin ympäristöpalveluista.

Rantaudu varoen luontokohteisiin

Monille vesilläliikkujille saattaa olla uutta tietoa se, että Helsingin 66 luonnonsuojelualueesta noin puolet sijaitsee saaristossa. Alueet ovat suojeltuja luontokohteita, lintujen pesimäalueita ja uhanalaisten lajien elinympäristöjä. Niissä on rajoituksia, jotka tulisi ehdottomasti huomioida.

Lintuluodoilla lähestyminen ja maihinnousu on kielletty tavallisesti 1.4.−15.8. Tämän lisäksi Vanhankaupunginlahdella, Kallahden matalikolla on vesillä liikkumista rajoittavia erityismääräyksiä. Yleisohje on se, että jos eläin reagoi toimintaasi, olet liian lähellä. Veneilijöiden ja melojien tulisi välttää kaislikoita ja ruovikoita jotka ovat eläimille tärkeitä suoja- ja pesintäalueita. Luodoille ja kalliosaarille rantautumisessa tulee ottaa huomioon, että koirat on pidettävä kiinni sekä tulentekoa on vältettävä.

Verkkopalvelusta vinkkejä vesillä liikkumiseen

Luonnonsuojelualueet löytyvät nyt yhdestä paikasta Luontoviisaan vesilläliikkujan verkkopalvelusta, jossa on myös vinkkejä vesillä liikkumiseen. Palvelu toteutetaan yhteistyössä Skipperin sekä helsinkiläisten venekerhojen, pursiseurojen ja kajakkiseurojen kanssa.

”Helsingin saaristo on ainutlaatuinen luonnon ja historian muokkaama ja muodostama kokonaisuus, jossa jokainen kolmesta sadasta saaresta on erilainen. Luontoviisaasti retkeilemällä saamme ihanan saaristomme säilymään”, kertoo tiimipäällikkö Kaisa Pajanen Helsingin ympäristöpalveluista.

Luontoviisas vesilläliikkuja -palvelun verkkosivusto on avattu osoitteessa luontoviisas.hel.fi. Helsingin luonnonsuojelualueisiin on mahdollista tutustua Helsingin Palvelukartalla. Palvelukartasta löytyvät kaikkien luonnonsuojelualuiden tarkat sijainnit ja yksityiskohtaiset tiedot.

Luontoviisas vesilläliikkuja -palvelu on toteutettu osana Helsingin merellistä strategiaa, jonka tavoitteena on kehittää Helsingin merellisyyttä ja merellisiä palveluita.

Helsingin kaupungin merellinen strategia antaa saariston ja ranta-alueiden tarjonnan ja vetovoiman kehittämiselle suuntaviivat vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on parantaa merellisiä palveluja ja kohteiden saavutettavuutta, edistää merellisiä tapahtumia sekä jatkaa lähisaariston avaamista virkistyskäyttöön.