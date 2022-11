Helsingin väestönkasvu elpyy pandemian jälkeen – 700 000 asukkaan väestöraja ylittynee vuonna 2028

Helsingin kaupungin julkaisema Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2021–2060 sekä Helsingin alueittainen väestöennuste vuoteen 2036 antavat näkymää kaupungin väestökehitykseen tulevina vuosikymmeninä. Tämän vuoden ennusteen mukaan Helsingin väestö kasvaa nykyisestä 658 457 asukkaasta 700 000 asukkaaseen vuoden 2028 loppuun mennessä. Vuonna 2040 Helsingissä on väestöä 775 000 henkilöä ja ennustekauden lopulla 870 000 henkilöä. Ennuste sisältää epävarmuutta erityisesti koronapandemian tuoman muuttoliikkeen muutoksen vuoksi. Oletuksena ennusteessa on, että Helsingin kasvu perustuu erityisesti muuttoliikkeeseen, joka palautuu lähes samalle tasolle kuin mitä se oli 2010-luvulla.



Helsingin seudun väkimäärä kasvaa 2 miljoonaan 2050-luvulla



Vuonna 2021 Helsingin väestönkasvu jäi ennätyksellisen pieneksi, reiluun 1 500 henkilöön. Vuoden 2022 väestönkasvun ennustetaan jäävän vielä 3 900 henkilöön, mutta ensi vuodesta eteenpäin kasvun ennustetaan olevan 6 600 henkilöä vuodessa aina 2030-luvun puoleen väliin saakka. Ennustekauden loppupuolella kasvu hieman hidastuu.



Koko Helsingin seudun 14 kunnan alueella väestön määrän ennustetaan kasvavan nykyisestä 1,54 miljoonasta asukkaasta 2 miljoonaan asukkaaseen ennustekauden loppupuolella.



Yli 75-vuotiaiden määrä lisääntyy huomattavasti lähivuosina



Helsinki kasvaa tulevina vuosina erityisesti muuttoliikkeen mutta myös luonnollisen väestönkasvun kautta. Helsingissä syntyy jatkuvasti enemmän kaupunkilaisia kuin kuolee, mutta pitkällä tähtäimellä luonnollinen väestönkasvu alenee, koska kuolleiden määrän ennustetaan lisääntyvän suhteessa syntyneiden määrään. Ennustekaudella Helsinki saa muuttovoittoa sekä Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta että ulkomailta.



Varhaiskasvatusikäisten, 1–6-vuotiaiden määrän ennustetaan pienentyvän hieman nykyisestä parin seuraavan vuoden ajan, mutta lähtevän kasvuun vuodesta 2024 eteenpäin. Peruskouluikäisten, 7–15-vuotiaiden määrä kasvaa lähivuosien aikana 3 000 lapsella.



75 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy tulevina vuosina huomattavasti. Vuonna 2030 ikäluokkaan kuuluvien määrä on 17 000 henkilöä nykyistä suurempi, mikä vastaa yli 30 prosentin lisäystä.



Helsingin tärkeimmät kasvualueet ovat Kalasatamassa, Pasilassa ja Kruunuvuorenrannassa



Helsingin osa-alueittainen ennuste yltää vuoteen 2036 saakka. Suurinta kasvua ennustetaan suurille asuntotuotannon projektialueille, Kalasataman, Keski- ja Pohjois-Pasilan ja Kruunuvuorenrannan alueille. Myös Jätkäsaaren, Vuosaaren ja Malmin kentän alueille ennustetaan huomattavaa väestömäärän lisäystä.



Ruotsinkielisen väestön määrä kasvaa mutta osuus pienenee



Ruotsinkielisen väestön määrä kasvaa nykyisestä 36 856 henkilöstä 40 000 henkilöön vuoteen 2040 mennessä. Väestöosuus kuitenkin pienenee vastaavana ajanjaksona 5,6 prosentista 5,2 prosenttiin.



Ruotsinkielisten varhaiskasvatusikäisten lasten määrä vähenee hieman lähivuosina, mutta palaa nykytasolle 2030-luvun alkupuolella. Peruskouluikäisten lasten määrän kasvu saavuttaa huippunsa 2024 mennessä ja toisen asteen ikäluokka kasvaa 2030-luvun alkupuolelle saakka. Yli 75-vuotiaita ruotsinkielisiä on nyt 4 650. Ikäryhmän koko kasvaa vajaaseen 4 900 henkilöön 2020-luvun puoliväliin mennessä, mutta pienenee hieman sen jälkeen aina 2050-luvun alkuun saakka.



Ruotsinkielisten määrän ennustetaan kasvavan erityisesti Keskisessä, Kaakkoisessa ja Koillisessa suurpiirissä. Muissa suurpiireissä väestömäärät pysyvät lähes nykyisellä tasolla.



Erillinen Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste on valmisteilla, ja se julkaistaan vuoden 2023 keväällä. Ennuste laaditaan Helsingin, Espoon ja Vantaan sekä Uudenmaan liiton yhteistyönä.





Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2021–2060 – Ennuste alueittain 2021–2036

Tiivistelmä





Lisätiedot:

Erikoistutkija Harri Sinkko, kaupunginkanslia

harri.sinkko@hel.fi

Puh. 040 157 9808







Viestinnän yhteyshenkilö

Viestintäsuunnittelija Katri Lehtonen, kaupunginkanslia

katri.lehtonen@hel.fi

Puh. 040 1677 302