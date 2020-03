Helsingin valvontaeläinlääkärit tarvitsevat työssään entistä useammin poliisin apua

Helsingin valvontaeläinlääkäreille tehdään viikoittain eläinsuojeluilmoituksia vihaisista koirista. Ilmoittajat ovat huolissaan koirien vaarallisuudesta ja huonosta hoidosta.

”Yhä useammin taistelurotuinen koira on väärissä käsissä: omistajat saattavat käyttää koiria pelotteena. Samat omistajat voivat teettää koirillaan pentuja saadakseen niistä rahaa. Koirien hoito ja olosuhteet ovat usein puutteellista. Näitä omistajia on vaikea tavoittaa, sillä heidän asuinpaikkansa vaihtuvat usein”, kertoo Helsingin ympäristöpalveluiden johtava valvontaeläinlääkäri Päivi Lahti.

Koiran aiheuttaman vaaran selvittely on poliisin tehtävä, valvontaeläinlääkäri taas arvioi tilannetta koiran hoidon ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Poliisi myös auttaa omistajien tavoittamisessa ja turvaa tarkastusten suorittamista.

Helsingin valvontaeläinlääkärit selvittävät yhä useammin myös koirien maahantuonnin epäselvyyksiä. Usein koiran ostaja on netti-ilmoituksen perusteella käynyt myyjän luona ja ostanut sairaan koiranpennun tai on muuten huolestunut koirien olosuhteista. Eläimet on monesti tuotu ulkomailta. Viranomaisella saattaa herätä epäily lemmikin tuontiasiakirjojen ja merkintöjen aitoudesta, vaikka merkinnät ovat tuontivaatimusten mukaiset. Tuontiin liittyviä väärinkäytöksiä on vaikea näyttää toteen ilman poliisitutkintaa.

”Helsingin poliisin eläimiin kohdistuvien rikosten tutkintaryhmä on tehostanut merkittävästi eläinsuojeluvalvontaa, sekä erityisesti vihaisiin koiriin ja lemmikkien laittomaan tuontiin liittyvää valvontaa”, kiittelee johtava valvontaeläinlääkäri Päivi Lahti.

Eläinsuojelutarkastuksilla paljon toimenpiteitä

Vuonna 2019 ympäristöpalveluiden valvontaeläinlääkärit tekivät 251 tarkastusta, joista suurin osa tehtiin helsinkiläisiin yksityisasuntoihin. Myös eläinkauppoja, hevostalleja ja vastaavia kohteita tarkastettiin.

Suurin osa tarkastuksista, yli 90 prosenttia, kohdistui koiriin ja kissoihin. Tarkastuksista liki joka toisella (44 %) annettiin määräyksiä tai ryhdyttiin kiireellisiin toimenpiteisiin eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Määräykset koskivat yleisimmin eläinten perushoitoa, kuten ruokintaa, ulkoilutusta, pitopaikan puhtautta tai sairauden hoitoa.

Kiireellisiin toimenpiteisiin ryhdyttiin, jos eläin oli hylätty tai omistaja oli vakavasti laiminlyönyt sen hoidon. Vakavista eläinsuojelurikkomuksista tehdään tutkintapyyntö poliisille tai pyydetään poliisi mukaan jo tarkastuskäynnille. Viime vuonna helsinkiläisille eläinten omistajille määrättiin yhdeksän eläintenpitokieltoa.