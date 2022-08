Helsingin yhteisjärjestö JHL: Kaupungin palkanmaksuongelmat ratkaistava viipymättä

– Helsingin kaupungin palkanmaksu on epäonnistunut pahoin. Monen työntekijän kohdalla puhutaan jo katastrofista. Sarastian käyttöönoton jälkeen tapahtui juuri se, mitä JHL uumoili jo vuonna 2020, Lautaniemi sanoo.

– Tämä on hyvä esimerkki kaupungin nykyisestä johtamismallista. Henkilöstöjärjestöjen kanssa ei suunnitella asioita, jotka koskettavat henkilöstöä, ja joissa heillä olisi annettavaa paremman lopputuloksen kannalta.

Yhteisjärjestö vaatii, että viipymättä perustetaan ohjausryhmä, jossa mukana on päättäjiä, johtavia virkamiehiä ja henkilöstöjärjestöjen edustajia.

– Nyt on saatava nopeita ratkaisuja ja luottamus palautumaan. Työntekijöille on saatava turvallisuuden tunne, että heistä välitetään. Terveydellistä kuormitusta on ollut jo paljon ja monilla.

– Nyt paras lääke on yhdessä tekeminen ja oikeanlainen viestintä. Mielestämme kaupungin, jolla on rahaa, tulisi perustaa Kallion virastotaloon piste, josta työntekijät saisivat korotonta luottoa sekä neuvontaa liittyen perusturvaan ja sosiaalisiin tilanteisiin. Pisteestä pitäisi voida nostaa maksumääräyksellä esimerkiksi puuttuva palkka.

Yhteisjärjestö vaatii arvioimaan kriittisesti, onko Sarastiasta tulevaisuudessakaan toimivaksi palkanmaksujärjestelmäksi Helsingin kaupungille.

Yhteisjärjestön vaatimien paikallisneuvottelujen tarkoitus on löytää vaihtoehtoja ja ratkaisuja, jotta palkanmaksu turvataan kuten työehtosopimuksessa on todettu ja työsopimuksessa sovittu.

– Työnantajan tulee turvata työntekijöiden erilaiset sosiaaliturvien saamiset. Tämän lisäksi edellytämme työnantajalta neuvontaa työntekijöille, joille on tullut erilaisia ongelmia liittyen perusturvaan tai sosiaalisiin tilanteisiin. Samalla sovimme miten työnantaja hoitaa kaikki kulut, jotka on aiheuttanut työntekijöille.