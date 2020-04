Helsingin yliopisto alkaa sijoittaa opiskelijoidensa startup-yrityksiin

Avoimia aineistoja tutkimuksen ja opetuksen tueksi 1.4.2020 12:03:39 EEST | Tiedote

Etsitkö aineistoa tutkimuksen tai opetuksen tarpeisiin, mutta kirjastot pysyvät suljettuina ja e-kirjojen lukuoikeudet on varattu? Avointen aineistojen merkitys korostuu koronavirustilanteen aikana. Listasimme avointen aineistojen palveluja erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkimuksen ja opetuksen tueksi. Näihin sisältöihin pääset käsiksi ajasta, paikasta ja organisaatiosta riippumatta. Lista ei ole tyhjentävä mutta auttaa alkuun. Avointen tieteellisten julkaisujen palveluja Avointen monografioiden ja kokoomateosten palveluja ja kustantajia Directory of Open Access Books (DOAB) OAPEN Library OpenEdition Open Book Publishers Open Humanities Press Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: SKS Open Access Publications, digitoituja kirjoja Svenska litteratursällskapet i Finland Suomalaiset yliopistopainot: Tampere University Press OA Books, Helsinki University Press, Helda Open Books De Gruyter Open Access Book Library Brill: Open Access Portal Toward an Open Monograph