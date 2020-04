Helsingin yliopiston huippututkijat auttavat etäopetuksen kanssa painivia opettajia ja oppilaita

Koulujen etäopetukseen tarvitaan kipeästi sopivaa materiaalia. Apuun ehtivät sopivasti Helsingin yliopistossa toimivan Ekologisen muutoksen tutkimuskeskuksen tutkijat, jotka julkistivat juuri uuden verkkopohjaisen opetuspaketin kaikkien koulujen käyttöön.

Kouluissa opettajat ja oppilaat ovat nyt kovilla, koska etäopetusta jatketaan vähintään toukokuun puoleen väliin saakka. Tasokkaista etäopetusmateriaaleista on puutetta.

Verkkopohjainen opetuspaketti aukeaa uudella monimuotoisuutta tutkimassa -sivustolla, missä Helsingin yliopiston tutkijat kertovat ympäristönmuutoksesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta yläasteen ja lukion oppilaille – ja toki myös muille kiinnostuneille. Sivujen runkona toimii kymmenen lyhyttä, 3–5 minuutin pituista, syksyllä tuotettua videopätkää, joiden ympärille tutkijat ovat rakentaneet runsaan lisäaineiston opetuksen tueksi.

Hankkeen taustalla on Ekologisen muutoksen tutkimuskeskus eli Research Centre for Ecological Change, joka on viiden professorin ja lähes 60 tutkijan osaamiskeskus. Erityisen aktiivisina ovat olleet keskuksen nuoret tutkijatohtorit. Aineistossa hyödynnetään omia tutkimustuloksia ja kerrotaan omista lähestymistavoista. Näin syntyy kuva siitä, miten tutkimus tehdään, kuka sitä tekee ja miten päästään luotettavaan tietoon.

Verkkosivusto on rakennettu niin, että jokainen osa toimii sekä yksinään että osana laajempaa kokonaisuutta. Jokaisen kappaleen alta löytyy kolmentyyppisiä aineistoja, joiden kautta käyttäjä voi lukea lisää ja tutustua tieteellisiin artikkeleihin kunkin kappaleen tiimoilta, syventyä aiheeseen lisäkysymysten kautta, tai löytää aiheita omiin tutkimuksiin – jotkut isompia, toiset pienempiä. Kaikki osat toimivat sekä luokkahuoneessa että omatoimiseen työskentelyyn.

Opettajat mukana ideoimassa sisältöjä

– Pyrimme ratkaisuun, josta olisi eniten hyötyä osana koulujen uutta opetussuunnitelmaa. Tuloksena syntynyt aineisto on saanut lämpimän vastaanoton opettajien keskuudessa, kertoo hankkeen vetäjä professori Tomas Roslin maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.

– Tämä menee ihan kädestä suuhun ja tulee varmasti käyttöön! toteaa hankkeessa avustanut Otaniemen lukion biologian ja maantieteen lehtori Maija Flinkman. Monissa kouluissa alkoi juuri uusi opetusjakso, johon tämä materiaali sopii kuin nenä päähän.

Aivan lähiaikoina aineisto saadaan myös ruotsinkielisten koulujen käyttöön. Käännöksen tekee kirjailijanakin tunnettu Tölö gymnasiumin lehtori Annika Luther – vapaaehtoispohjalta.

– Kun tutkijat minua lähestyivät suostuin heti, toteaa Luther. Tämähän on kotiinpäin ihan kaikille: tuloksena saan mainion materiaalin omaankin opetukseen.

Laajemman rahoituksen videoiden tuotantoon ja verkkosivujen pystyttämiseen myönsi Maj ja Tor Nesslingin Säätiö ja verkkosivujen toteutuksesta vastasi web-suunnittelija Janne Koivistoinen.