Helsingin yliopiston koordinoimalle EU-hankkeelle mittava rahoitus – 15 miljoonaa euroa munasarjasyövän tutkimukseen sekä diagnostiikan ja hoitojen kehittämiseen

DECIDER-tutkimus- ja innovaatiohankkeen tavoitteena on kehittää munasarjasyövän diagnostiikkaa ja hoitoa tekoälyn avulla. Hankkeen saama tuki on kaikkien aikojen suurin EU-tutkimusrahoitus, joka on myönnetty Helsingin yliopistolle.