Helsingin yliopiston Pacius-palkinto oopperaohjaaja Ville Saukkoselle

Helsingin yliopiston vuoden 2019 Pacius-palkinto on myönnetty oopperaohjaaja Ville Saukkoselle merkittävästä ja ansiokkaasta toiminnasta Helsingin yliopiston musiikkielämän hyväksi.

Oopperaohjaaja Ville Saukkonen ohjasi Fredrik Paciuksen viimeisen oopperan Die Lorelein Aleksanterin teatterissa tammikuussa 2019. Teosta ei ole esitetty näyttämöllä kertaakaan vuoden 1887 kantaesityksen jälkeen. Helsingin yliopiston ensimmäinen musiikinopettaja Fredrik Pacius sävelsi kaksinäytöksisen oopperan Emanuel Geibelin saksankieliseen librettoon, joka oli alun perin tarkoitettu säveltäjä Felix Mendelssohnille.

Saukkosen ohjaamaa produktiota pitivät sekä kriitikot että yleisö sangen onnistuneena kulttuuritekona. Ville Saukkonen on tunnettu ahkerana oopperaohjaajana ja hän on tuonut oopperalavoille lukuisia eri tyylikausien oopperoita maamme teattereissa. Hän on usein käyttänyt produktioissaan myös nuoria taiteilijoita mukaan lukien opiskelijoita Helsingin yliopistosta sekä Ylioppilaskunnan Soittajia. Näin hän on omalla tavallaan jatkanut Paciuksen aikanaan luomaa perinnettä.

Helsingin yliopisto jakaa vuosittain Pacius-palkinnon henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yliopiston musiikkielämää. Palkinto korostaa luovan säveltaiteen pitkää historiallista perinnettä Helsingin yliopistossa sekä sen elävää harjoitusta nykyisinkin olennaisena osana yliopistoyhteisön omaa musiikkielämää.

Pacius-palkinto perustettiin 1991 yliopiston ensimmäisen musiikinopettajan Fredrik Paciuksen muistoksi. Pacius aloitti musiikinopettajana Helsingin yliopistossa vuonna 1835 ja hoiti tätä tehtävää vuoteen 1869, jolloin hän täytti 60 vuotta ja siirtyi eläkkeelle.

Palkinnonsaajaa esittää rehtorille Helsingin yliopiston musiikkiseura HYMS. Palkintosumma on 4000 euroa.