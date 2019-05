Helsingin yliopiston palkituissa väitöskirjoissa tutkittiin muun muassa täsmätoimituslääkkeitä ja monikansallisten yritysten verosuunnittelua

Vuoden 2018 väitöskirjapalkinnot saivat Jeremias Berg, Mónica Ferreira, Tanja Paasela ja Matti Ylönen.

Helsingin yliopisto jakaa vuosittain palkinnot erityisen ansiokkaista väitöskirjoista. Palkintoperusteissa on tieteellisten ansioiden lisäksi huomioitu tutkimuksen vaikuttavuus omalla tieteenalallaan sekä mahdollinen väitöskirjatyön yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Palkinnon saaneissa vuoden 2018 väitöskirjoissa tutkittiin kombinatorisia optimointiongelmia, uudenlaisia lääkkeiden kohdentamiseen tarkoitettuja nanohiukkasjärjestelmiä, sydänpuun muodostumisen aikana puussa tapahtuvia muutoksia ja monikansallisten yritysten verosuunnittelua.

Helsingin yliopiston vuoden 2018 väitöskirjapalkintojen saajat

FT Jeremias Berg: Solving Optimization Problems via Maximum Satisfiablity: Encodings and Re-Encodings

FaT Mónica Ferreira: Multifunctional Nanoparticles for Targeted Drug Delivery and Imaging for Ischemic Myocardial Injury

FT Tanja Paasela: The Stilbene Biosynthetic Pathway and Its Regulation in Scots Pine

VTT Matti Ylönen: Planned Economies? Corporations, Tax Avoidance and World Politics





Jeremias Berg kehitti väitöstutkimuksessaan Solving Optimization Problems via Maximum Satisfiablity: Encodings and Re-Encodings ratkaisumenetelmiä haastaviin kombinatorisiin optimointiongelmiin. Tutkimus edistää merkittävällä tavalla MaxSAT-ratkaisumenetelmien teoriaa ja esittää sille käytännön sovelluksia

Farmasian tiedekunnassa väitellyt Mónica Ferreira kehitti väitöstutkimuksessaan Multifunctional Nanoparticles for Targeted Drug Delivery and Imaging for Ischemic Myocardial Injury sepelvaltimotautiin uudenlaisia nanohiukkasjärjestelmiä, joiden avulla voidaan kohdentaa lääkkeitä oikeaan kohtaan ja helpottaa kuvantamista.

Tanja Paasela tutki väitöstutkimuksessaan The Stilbene Biosynthetic Pathway and Its Regulation in Scots Pine männyn sydänpuun muodostumista ja geenien vaikutusta stilbeenin tuotantoon. Tutkimuksesta saatua geenitietoa voidaan potentiaalisesti käyttää puunjalostuksen kehittämiseen.

Matti Ylönen teki artikkelimuotoisessa väitöskirjassaan Planned Economis? Corporations, Tax Avoidance and World Politics useita uusia havaintoja liittyen yritysten verosuunnitteluun ja sen kansainväliseen sääntelyyn sekä loi uusia työkaluja yhtiöiden vallankäytön ymmärtämiseen.

Vuoden 2018 palkinnot jaettiin yliopiston Lahjoittajien ja stipendiaattien juhlassa 6.5.2019. Väitöskirjapalkinnoista kukin on 4000 euron suuruinen.