Hel­sin­gin yli­opis­ton reh­to­ri Nie­me­läl­le Sus­tai­na­bi­li­ty Science Award

The Ecological Society of America ESA on myöntänyt Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelälle Sustainability Science Awardin.

Palkinto myönnettiin julkaisun “Advancing urban ecology towards a science of cities” perusteella. Niemelä on kaupunkiekologian professori. Palkinto jaetaan ESAn vuosikokouksessa Yhdysvaltojen Louisvillessä 12.8. The Ecological Society of America perustettiin vuonna 1915. Se on maailman suurin ekologien yhteisö. Voittoa tavoittelematon ESA pyrkii tiedon lisäämiseen maailman tilasta. Muita vuoden 2019 palkinnon saajia ovat yllämainitun artikkelin muut kirjoittajat Timon McPhearson, Steward T. A. Pickett, Nancy B. Grimm, Marina Alberti, Thomas Elmqvist, Christiane Weber, Dagmar Haase, Jürgen Breuste ja Salman Qureshi. ESAn tiedote asiasta Lisätiedot:



Jari Niemelä



jari.niemela@helsinki.fi puh. 029 412 2211