Helsingissä tislattiin Suomen ensimmäinen viinaton viina

The Helsinki Distilling Company on tislannut yrteistä ja mausteista ensimmäisen suomalaisen kirkkaan alkoholittoman tisleen. Maukasta Helsinki Nollaa voi ginin tavoin käyttää erityisesti korkealaatuisiin juomasekoituksiin ja drinkkeihin. Alkoholiton kotimainen tisle on laadukas vaihtoehto kuluttajille, jotka välttävät alkoholia, mutta haluavat kuitenkin aidon cocktailelämyksen.

Helsingin Kalasataman Teurastamolla vuodesta 2013 lähtien toiminut The Helsinki Distilling Company on sataan vuoteen ensimmäinen ja ainoa tislaamo Helsingissä. Se tunnetaan ennen kaikkea luovana, käsityötuotteiden korkeaan laatuun keskittyvänä pientislaamona. Tislaamo on voittanut tisleillään kilpailuja ympäri maailmaa ja tislaamon tislaajamestari Mikko Mykkänen nimitettiin artesaanitislauksen arvostetuimpiin kansainvälisiin tapahtumiin kuuluvassa Destille Berlin -kilpailussa Euroopan innovatiivisimmaksi tislaajaksi vuonna 2018.

Mykkänen ja Master Blender Kai Kilpinen ovat muun tislauksen ohella kehittäneet vuoden ajan prosessia myös alkoholittoman tisleen valmistamiseksi. Ensimmäinen suomalainen ”alkoholiton alkoholi”, juomasekoituksiin sopiva Helsinki Nolla saapuu laajaan vähittäiskauppajakeluun syyskuun alussa.

”Suomalainen cocktailkulttuuri on kasvanut käsi kädessä kotimaisen tislaustaidon kanssa, mikä luonnollisesti ilahduttaa meitä ja muitakin alamme toimijoita. On kuitenkin selvää, että myös alkoholittomien juomien kysyntä on viime vuosina kasvanut ja haluamme tyydyttää myös niiden kuluttajien tarpeita. Olemmekin erittäin ylpeitä siitä, että saamme tuoda laatu- ja terveystietoisten kuluttajien laseihin aidon tisleen, jonka avulla voi hyvällä omallatunnolla rakentaa täydellisen alkoholittoman cocktailin”, iloitsee The Helsinki Distilling Companyn tislaajamestari Mikko Mykkänen.

Helsinkiläistislaamon palkitulla giniosaamisella nollaprosenttinen tisle

Helsinki Nolla saa kiintoisan makunsa helsinkiläistislaamon katajanmarja- sekä muista mauste- ja yrttitisleistä. Ne sekoitetaan The Helsinki Distilling Companyn salaisella reseptillä ja tislaamon kehittämällä innovatiivisella valmistustavalla.

”Riittävästi makua sisältävä Helsinki Nolla mahdollistaa aidon drinkkielämyksen ilman alkoholia. Se ei ole makuvettä, vaan yrttitisleestä ja mausteista valmistettu alkoholiton juoma, joka tukee laadukasta tonic-vettä sekä muita cocktailien rakennusaineita. Nollan hinnan halusimme pitää kuluttajaystävällisenä, jotta yhä useampi pääsisi kokeilemaan myös aitoja alkoholittomia cocktaileja”, kertoo The Helsinki Distilling Companyn Master Blender Kai Kilpinen.



Juomasekoituksiin tarkoitettu Helsinki Nolla on maukkainta laadukkaan tonic-veden kanssa. Nollaa voi hyödyntää myös vähäalkoholisten cocktailien valmistuksessa korvaamalla osan alkoholista alkoholittomalla tisleellä.

Helsinki Nolla

Hiilihydraatiton, sokeriton

Energiaa 1 kcal/100 ml

Pullokoko: 0.5 litraa

Avattu pullo säilytetään jääkaapissa.

Hinta noin 15 euroa.

Cocktail-ohje

Nolla Muuli

5 cl Helsinki Nolla -tislettä

1,5 cl tuoretta sitruunamehua

1,5 cl sokerilientä

Muteman Ginger Beer -inkivääriolutta

Nolla Muulin voi rakentaa kuparimukiin tai pitkään highball-lasiin. Täytä lasi jäillä, kaada ainekset lasiin, täytä lasi Muteman Ginger Beer -inkiväärioluella ja sekoita lusikalla kevyesti. Koristele mintun oksalla ja kurkun kuorella.

Tom Nollins

5 cl Helsinki Nolla -tislettä

1,5 cl tuoretta sitruunamehua

1,5 cl sokerilientä tai Agave-siirappia

Muteman Lingonberry Tonic

Sitruunankuorta

Puolukoita

Rakennetaan pitkään highball-lasiin. Täytä lasi jäillä, kaada ainekset lasiin, täytä lasi Muteman Lingonberry Tonicilla ja sekoita lusikalla kevyesti. Lisää sitruunankuori ja puolukoita makua antaviksi koristeiksi.