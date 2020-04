Helsingissä veneiden pitämistä talvisäilytyspaikoilla voi jatkaa

Nuoret kouluttavat ja tukevat toisiaan - Vertaisohjaajien tuelle on tarvetta 21.4.2020 17:12:52 EEST | Tiedote

Helsinkiläisten nuorisotalojen toiminta on siirtynyt korona-aikana sosiaaliseen mediaan ja digitaalisiin kanaviin, jossa nuoret kouluttavat ja tukevat toinen toisiaan. Esimerkiksi Itäkeskuksessa toimivan mediaryhmän nuoret ovat innostuneet kouluttamaan toinen toisiaan erilaisten ohjelmistojen, kuten videoeditoinnin käytössä. Helsingin nuorisotalojen normaalissa arjessa nuoriso-ohjaajien apuna työskentelevien vertaisohjaajien apu on korostunut entisestään. Nuoret vertaisohjaajat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä nuorten kanssa toimintaa ja lisäksi he työskentelevät nuoriso-ohjaajien kanssa avoimissa illoissa sekä vetävät toiminnallisia pienryhmiä.