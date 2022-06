Helsingissä Vuosaaren tunneli kiinni 15.–17.6. välisinä öinä klo 22–05 tunnelin pesujen ja huoltotoimenpiteiden vuoksi

I Helsingfors Stenhagens tunnel stängd i två nätter 13.–15.6. kl. 22–05 8.6.2022 12:55:00 EEST | Tiedote

I Stenhagens tunnel på Skogsbackavägen (lv 100) belägen under Mannerheimvägen båda tunnelrören stängs mellan klockan 22.00 och 05.00 natten till tisdag (13.–14.6.) och natten till onsdag (14.–15.6.). Tunneln stängs på grund av servicearbeten och tunneltvätt. Båda tunnelrören öppnas på nytt för trafik genast efter att underhållsåtgärderna har avslutats. Under tiden då tunneln är stängd dirigeras trafiken till reservrutten. För trafikarrangemangen under arbetstiden ansvarar: NRC, Patrick Pasanen, patrick.pasanen@nrcgroup.fi, tfn 040 862 5799