Helsingissä Vuosaaren tunneli kiinni arkiöisin toukokuussa 2.–20.5.2022 tunnelin pesujen, tarkastusten ja huoltotoimenpiteiden vuoksi

Kevättulva voimistunut Uudenmaan ELYn alueella, haittoja liikenteelle 21.4.2022 16:28:07 EEST | Tiedote

Keväisen lämmin ja aurinkoinen sää on nopeuttanut viimeistenkin lumien sulamista, ja tulvatilanne on voimistunut Uudenmaan ELYn alueella monin paikoin 2000-luvun ennätyslukemiin. Laajoja peltoalueita on tulvaveden peittämänä ja useita tieyhteyksiä on poikki. Tulvahuippu odotetaan saavutettavan viikonlopun aikana.