Helsinki <3 Espoo -tapahtuma on osa Rantakesää 2018

Helsingin tiedepalkinto ilmakehän aerosolien fysiikan ja kemian tutkija Markku Kulmalalle 12.6.2018 09:54 | Tiedote

Helsingin kaupungin tiedepalkinto luovutetaan Helsinki-päivänä 12.6. akateemikko Markku Kulmalalle. Kulmala on maailman johtava ilmakehän aerosolien fysiikan ja kemian tutkija ja hänen tekemänsä tutkimus on lisännyt merkittävästi ymmärrystä ilmastonmuutokseen vaikuttavista mekanismeista. Tutkimus luo mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja muutoksen vaikutusten vähentämiseen. Kulmala on yksi ekosysteemien ja ilmakehän vuorovaikutuksia tutkivan uuden tieteenalan perustajista. Tiedepalkinnon arvo on 10 000 euroa.