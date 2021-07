Helsinki allekirjoitti ydinasekieltosopimukseen liittyvän ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen

Helsingin kaupunki on allekirjoittanut International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) -kampanjan kaupunkivetoomuksen ja osoittaa siten tukensa YK:n ydinasekieltosopimukselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19. toukokuuta 2021 kaupunginhallituksen esityksen, jossa tuettiin ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamista. Esitys oli vastaus valtuutettu Kati Juvan ja 22:n muun valtuutetun aloitteeseen. Pormestari Jan Vapaavuori allekirjoitti vetoomuksen 7. kesäkuuta 2021. Vuonna 2007 Australiassa perustetun ICAN-kampanjan tavoitteena on edistää ydinaseriisuntaa ja YK:n ydinasekieltosopimuksen toimeenpanoa. Kampanjasta vastaava kansalaisjärjestöjen liittouma sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2017. ICAN:in kaupunkivetoomuksen on allekirjoittanut lähes 400 kaupunkia 17:stä eri maasta. Mukana ovat esimerkiksi Amsterdam, Berliini, Göteborg, Los Angeles, Oslo, Pariisi, Sydney, Toronto ja Washington D.C. Helsinki on Suomen ensimmäinen vetoomuksen allekirjoittanut kaupunki. Taustatietoa YK:n ydinasekieltosopimus astui voimaan 21. tammikuuta 2021. Sen oli 18. maaliskuuta 2021 mennessä ratifioinut 54 maata. Sopimus kieltää ydinaseiden valmistuksen, hallussapidon ja käyttämisen. Suomi ei ole allekirjoittanut sopimusta. Kaupunkien kansainvälinen toiminta on nykyisin huomattavan laajaa, ja kaupungit ovat lisänneet kansainvälistä edunvalvontaansa valtioiden suuntaan. Myös Helsinki on kaupunkistrategian mukaisesti laajentanut ja monipuolistanut kansainvälistä toimintaansa. Kaupunki on esimerkiksi Mayors for Peace -verkoston jäsen. Lisätiedot Pormestarin erityisavustaja Teresa Salminen

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

puh. 040 865 6961

teresa.salminen@hel.fi

