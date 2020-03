Helsinki-apu aloitti toimintansa

Helsingin kaupungin, seurakuntien, järjestöjen ja vapaaehtoisten yhteistyö ikääntyneiden helsinkiläisten auttamiseksi julkistettiin 20. maaliskuuta. Helsinki-avun toimintamalli on saatu rakennettua viikossa, ja iäkkäimmille kaupunkilaisille suunnattu palvelu on aloitettu jo tänään.

Ensimmäiset yli 80-vuotiaat helsinkiläiset on tavoitettu puhelimitse, ja avuntarpeiden kerääminen on alkanut. Samalla usealle ikääntyneelle helsinkiläiselle on jo tarjottu mahdollisuus keskustella arjen sujumisesta ja henkisen tuen tarpeesta keskellä koronaepidemiaa.

Maanantaina 30. maaliskuuta kello 9 avautuu Helsinki-avun puhelinpalvelu, josta kaikki avuntarpeessa olevat yli 70-vuotiaat kaupunkilaiset voivat itse soittamalla saada keskustelutukea ja apua asiointiin poikkeuksellisissa oloissa, jotka näyttävät jatkuvan pitkään.

Helsinki-avun puhelinnumero on 09 310 10020, ja se palvelee arkisin kello 9–16.

”Helsingissä on tuskin koskaan saatu alkuun ihmisten auttamisen saralla mitään näin suurta näin nopeasti. Helsinki-apu on valtava ponnistus kaupungin ja seurakuntien henkilöstölle sekä yhä kasvavalle joukolle järjestöjä ja vapaaehtoisia. Samalla se on hieno osoitus yhteisön ja yhteentulemisen voimasta”, helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoo.

Erityisen tärkeää on saada arkiset rutiinit, kuten ruokakaupassa tai apteekissa käyminen, sujumaan myös niille iäkkäille kaupunkilaisille, joita on koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi kehotettu pysymään kotona ja välttämään asiointia ulkona.

HOK-Elanto kauppa-asioinnin ja Genesys puhelinkeskustoiminnan kumppaniksi

Helsinki-apu on saanut yhteistyökumppaniksi kauppa-asiointiin HOK-Elannon, joka on tällä viikolla avannut ikäihmisille suunnatun uuden ruokatilauspalvelun osana Helsinki-avun toimintaa. HOK-Elanto järjestää yli 70-vuotiaiden helsinkiläisten ruokahuoltoa yhdessä kaupungin ja Helsingin seurakuntien kanssa. Puhelimitse toimivan HOK-Elannon ruokatilauspalvelun kautta voi tilata viikon kauppatavarat kerralla, ja saada kauppakassit kaupungin ja seurakunnan työntekijöiden tai vapaaehtoisten toimesta kotiovelle kannettuna.

”Kun pormestari kertoi Helsinki-avusta ja kutsui mukaan paikallisia toimijoita, saimme pian yhteydenoton HOK-Elannon verkkokaupan kehityspäällikkö Jukka Ranualta. He olivat ällistyttävän nopeasti ideoineet ja järjestäneet tavan auttaa iäkkäitä kaupunkilaisia uudella puhelinpalvelullaan. Koska koronatilanteessa hoppu oli meilläkin, saimme pikaisesti luotua toimintamallin, ja nyt HOK-Elannon ruokatilauspalvelu on toimiva, kriittinen palikka Helsinki-avun kokonaisuudessa”, Helsinki-avun johtaja Tiina Hörkkö toteaa.

Puhelinpalvelun lisäksi kauppakassin tilaamista, ostamista ja jakelutoimintaa varten on perustettu 18 koordinaatiopistettä eri puolille Helsinkiä.

”Alueelliset pisteet toimivat seurakuntien toimitiloissa, ja niistä käsin koordinoidaan kauppa-asioinnit ja kauppakassien kuljetukset ikäihmisten kotioville turvallisesti. Näihin Helsinki-avun pisteisiin ei ikäihmisten tarvitse eikä pidä tulla itse paikalle apua hakemaan, vaan tarvittavan avun saa soittamalla”, Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki sanoo.

Helsinki-apu kiinnittää erityistä huomiota ikääntyneiden ja kaikkien toiminnassa mukana olevien turvallisuuteen palvelun eri vaiheissa. Tämä koskee yhtä lailla asiakasrekisterin tietosuojaa kuin käytännön asiointia. Soitot yli 80-vuotiaille tulevat aina samasta Helsinki-avun puhelinnumerosta 09 310 10020, ja soittajina toimivat vain tehtävään koulutetut kaupungin ja seurakuntien työntekijät. Kauppa-apua toimittavat vapaaehtoiset tunnistaa Helsinki-apu-merkistä, eivätkä he mene sisään kenenkään kotiin, vaan ostokset toimitetaan kotioven ulkopuolelle. Hygieniasta huolehditaan myös niin, ettei asioinnissa käytetä käteistä rahaa.

Ruokakauppayhteistyön lisäksi Helsinki-apu on saanut tällä viikolla merkittävän yhteistyökumppanin puhelinkeskustoimintaan, johon Genesys-yhtiö tarjoaa Genesys Cloud -järjestelmänsä kontaktienhallintaan kolmeksi kuukaudeksi veloituksetta.

Helsingissä asuu kaikkiaan noin 80 000 yli 70-vuotiasta ja noin 27 000 yli 80-vuotiasta kaupunkilaista, joiden kaikkien elämää helpottamaan Helsinki-apu on tarkoitettu. Kaikki apua tarvitsevat yli 70-vuotiaat voivat soittaa Helsinki-avun numeroon, ja kaikki yli 80-vuotiaat pyritään siitä numerosta soittamalla tavoittamaan.

Helsinki-apu on poikkeuksellinen yhteistyö Helsingin kaupungin ja Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstölle, järjestöille sekä vapaaehtoisille. Yhteensä Helsinki-avun toiminnassa tulee työskentelemän satoja ihmisiä, joita yhdistää halu auttaa.

