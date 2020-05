Helsinki-apu lapsiperheille tiivistää yhteistyötä kaupungin, seurakuntien ja järjestöjen kanssa

Korona-rajoitusten on huomattu kiristäneen sekä parisuhteita että lasten ja vanhempien välisiä suhteita. Lasten ja nuorten elämässä on ollut kevään aikana myös vähemmän turvallisia aikuisia läsnä eivätkä lapset ja nuoret ole voineet viettää aikaa ystäviensä kanssa. Helsingin kaupungilla on keskitetty lapsiperheiden sosiaalineuvonta, josta perheet voivat kysyä apua. Yhteistyössä Helsingin seurakuntien ja järjestöjen kanssa kootaan nyt perheiden tukipalveluja yhteen.

– Nostamme tätä apua koronatilanteessa esille ja poikkeustilanteen vuoksi laajennamme palvelua yhteistyössä Helsingin seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Sosiaalineuvontaan yhteyttä ottaneita voidaan ohjata tarpeen mukaan myös yhteistyökumppaneidenkin palveluihin, sanoo perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori Helsingin kaupungilta. Tuki on kohdennettu erityisesti niille helsinkiläisille lapsiperheille, jotka tarvitsevat apua korona-pandemian tuottamaan vaikeaan tilanteeseen, arjen hallintaan ja kuormittavuuteen tai lasten kasvatukseen. – Koronatilanne jatkuu vielä rajoitusten väljentämisestä huolimatta ainakin kevään ja kesän yli. Siksi olemme päättäneet yhdistää lapsiperheiden palveluja Helsinki-avun kokonaisuuteen. Apua on tarjolla myös niille helsinkiläisille perheille, jotka normaalioloissa selviävät itse, sanoo seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki. Apua saa Tarvitsen apua -napilla tai soittamalla numeroon + 358 9 31015454 Perheiden tuen pysyvänä yhteydenottokanavana toimii kaupungin lapsiperheiden sosiaalineuvonta. Neuvontaan yhteyttä ottavien tilanteesta tehdään palvelutarpeen arviointi ja ohjataan tarpeellisiin avun ja tuen kanaviin. Jos asiakkaalle sopii, palveluja voidaan ohjata kaupungin pysyvien palvelujen lisäksi Helsingin seurakuntien ja järjestöjen palveluihin. Asiakas voi ottaa neuvontaan yhteyttä puhelimitse tai Tarvitsen apua -napilla. Puhelinneuvonnan numero on +358 9 310 15454. Numero palvelee arkisin kello 9–12. Ruotsinkielistä palvelua tarjotaan maanantaisin kello 9–12. Numerossa on takaisinsoittopalvelu. Yhteyttä voi ottaa myös ympäri vuorokauden käytössä olevalla Tarvitsen apua -napilla Perheentuki-sivustolla. Tarvitsen apua -nappi löytyy verkkosivun oikeasta alareunasta. Sosiaalialan ammattilaiset vastaavat yhteydenottoihin noin kolmen arkipäivän kuluessa. Kooste kaupungin, seurakuntien ja järjestöjen avusta tulee tälle sivulle, jonne on linkki myös Perheentuki-sivulta. Kaikki kaupungin perhepalvelut löytyvät Perheentuki-sivustolta. Jos perhe kaipaa taloudellista tukea, yhteydenottokanavana on Helsingin kaupungin aikuissosiaalityön sosiaalineuvonta. Neuvonta palvelee puhelimitse arkisin kello 9–16 numerossa +358 9 310 44400 sekä chatissa arkisin kello 9–16. Chat löytyy osoitteesta hel.fi/sosiaalineuvonta. Helsinki-avun taustalla ovat Helsingin kaupunki sekä Helsingin seurakuntayhtymän, muiden uskontokuntien, järjestöjen, yritysten ja vapaaehtoisten yhteistyö. Mukaan otetaan ne toimijat, jotka ilmoittautuvat mukaan ja sitoutuvat Helsinki-avun yhteisiin toimintaperiaatteisiin. Lisätietoja: Kooste tarjolla olevista palveluista Perheentuki-sivusto Tämä tiedote julkaistaan mahdollisimman pian Hel.fi-sivustolla käännösversiona ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.

