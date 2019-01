Helsinki avaa uuden Muistopaikat 1918 -verkkosivuston ja virtuaalimuistomerkin vuoden 1918 sisällissodan uhrien muistolle

Helsingin kaupunki on avannut Santahaminaan vuoden 1918 sisällissodan seurauksena haudattujen muistoksi virtuaalikokonaisuuden. Kokonaisuus koostuu VR-lasien avulla koettavasta kierroksesta Santahaminan vuoden 1918 tapahtumien paikoille sekä karttapohjaisesta sisällissodan muistopaikat esittelevästä verkkonäyttelystä.

Vuosikymmenten kuluessa sisällissodan muistamisen tavat ovat vaihdelleet, ja muistamisen politiikka on vaikuttanut myös siihen, millaisia muistomerkkejä on Helsinkiin pystytetty. Muistopaikat 1918 -verkkosivustolla pääsee tutustumaan vuoden 1918 hauta- ja muistopaikkoihin Helsingissä sijainteineen. Sivustolta löytyvät sijainteineen ja historiatietoineen muun muassa Liisanpuistikossa, Mäntymäellä ja Tähtitorninmäellä sijaitsevat muisto- ja hautapaikat.

Sivustolla hautapaikosta on myös paljon historiatietoa, kuten missä taisteluissa kuolleita eri paikkoihin Helsingissä on haudattu, miten kuolleita käsiteltiin ja kuljetettiin ja miksi heidät haudattiin eri paikkoihin. Sivustolla voi vertailla myös sitä, miltä sisällissodan tapahtumapaikat näyttävät nykyisin. Verkkosivusto on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Virtuaalimuistomerkki Santahaminaan haudattujen muistoksi

Santahaminaan vuoden 1918 sisällissodan seurauksena haudattujen muistoksi on luotu myös virtuaalimuistomerkki. VR-lasien avulla voi kokea virtuaalisen hautausmaakierroksen. Virtuaalimuistomerkin kiertokäynnillä kerrotaan myös Santahaminan vankileiristä ja muistomerkin historiasta. Lisäksi muistomerkin käyttäjä pääsee tarkastelemaan näkymiä hauta-alueelta. Muistomerkissä ovat esillä myös vainajien nimet. Virtuaalimuistomerkkejä on kaksi, ja ne ovat avautuneet keskustakirjasto Oodiin ja Sotamuseon Maneesiin Suomenlinnaan. Muistomerkin kielet ovat suomi ja ruotsi.

Helsinki keskittyi vuoden 1918 tapahtumien muistamisessa monipuolisesti demokratian, sovinnon ja jälleenrakennuksen näkökulmiin

Helsingin kaupunki on muistanut vuoden 1918 tapahtumia erityisesti demokratian, sovinnon ja jälleenrakennuksen näkökulmista. Huomio on keskittynyt kaupunkilaisten muistoihin ja muistamiseen sekä tutkimuksen ja koulutuksen konteksteihin. Tapahtumissa ovat korostuneet asukasnäkökulma ja kaupunkilaisten arki eli se, millaista oli elää helsinkiläisenä vuoden 1918 tapahtumien keskellä. Lisäksi muistovuoden kokonaisuudella on pyritty luomaan siltaa nykyhetken ja historian välille sekä avaamaan nykyihmiselle käsitys sisällissodan vaikutuksista silloisten kaupunkilaisten elämään ja arkeen sekä siihen, miten sisällissodan vaikutukset ovat nähtävissä kaupungissa nykyään.

Helsingin muistovuoden hankkeisiin ovat kuuluneet muistomerkin ja verkkosivuston lisäksi mm. draamaproduktio ”Vihan kevät - Helsinki 1918” sekä valokuvainstallaatio ja siihen liittynyt yläkouluikäisille suunnattu draamapedagoginen ohjelma ”Nuoret sodassa”.

Helsingin historiatoimikunta ja Helsingin kaupunginmuseo ovat toteuttaneet 1918 muistopaikat Helsingissä -sivuston sekä virtuaalisen muistomerkin yhteistyössä Tiedeagentuuri Oy:n kanssa. VR-kokemuksen on toteuttanut Verge Media Oy ja verkkosivut Agenda Helsinki. Hankkeen arkistoyhteistyökumppaneina ovat toimineet Kansan arkisto, Työväen arkisto, Suomalaisen kirjallisuuden seura ja Svenska litteratursällskapet. Tiedot 1918 Helsingin punavankileireillä menehtyneistä ja Santahaminan joukkohautaan haudatuista on selvitetty Helsingin sotasurmat-tutkimuksessa.

Muistonäyttelyn löydät osoitteesta: https://muistopaikat1918.hel.fi/