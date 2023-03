Helsinki Citycopter laajentaa toimintaansa lentäjien koulutukseen

SL Flight Training -lentokoulun päälennonopettajana on vuodesta 2010 toiminut Helsinki Citycopterin perustajaosakas Ari Kallinen. Lentokoulun opetustoiminta lentokoneilla ja helikoptereilla jatkuu uuden omistajan myötä entisestään kehittyen. Lentokoulun perinteikäs ja alalla tuttu nimi säilyy ennallaan.



”Salpauslento on yksi Suomen vanhimmista ja arvostetuimmista lentokouluista, josta on valmistunut yli 700 ammattilentäjää. Heitä on työllistynyt esimerkiksi Finnairille ja Norralle sekä Suomen ulkopuolella Qatar Airwaysille ja Norwegianille. Olemme ylpeitä saadessamme jatkaa ja kehittää koulun arvokasta toimintaa. Opettajatkin löytyvät omasta takaa, sillä pilottimme ovat myös koulun vanhoja tuttuja ammattikouluttajia niin koptereille kuin kiinteäsiipisille lentokoneillekin”, kertoo Helsinki Citycopterin lentotoiminnan johtaja ja perustajaosakas Ari Kallinen.

SL Flight Trainingin tarjoamaa koulutusta tullaan järjestämään etupäässä Helsingissä ja Tampereella, mutta sitä on kysynnän kasvaessa mahdollista laajentaa myös muille Suomen lentoasemille.

Kannattava askel kohti lentämisen sähköistä tulevaisuutta

Liiketoiminnan laajentaminen koulutustoimintaan on osa Helsinki Citycopterin strategiaa valmistautua ilmailun ja lentoliikenteen tulevaisuuteen. Nollabudjetilla koronasyksynä 2020 perustetun lentoyhtiön toiminta on kasvanut kannattavasti ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli jo 1,14MEUR. Edellisvuoteen verrattuna yhtiö operoi yli kaksinkertaisen määrän lentoja Suomessa ja Pohjoismaissa. Koulutustoiminnan myötä lentoyhtiö voi paitsi ympärivuotisesti työllistää omia opettajakelpuutuksen omaavia lentäjiään, myös kouluttaa uusia ammattilentäjiä kasvavalle ilmailualalle.

”Yksilölliselle palvelulle on Suomessa tarvetta ja ilmailualan vastoinkäymisistä huolimatta alalla on edelleen imua. Helikoptereilla jo tarjoamamme palvelu on paitsi parantanut liikenneyhteyksiä pääkaupunkiseudun ja maakuntien välillä, myös tarjonnut nopean ja vaivattoman pääsyn kohteisiin, joihin Suomen muu lentoverkosto ei yllä. Jahka sähköiselle lentämiselle julkaistaan viranomaisen määräyspohja, tulee liikenteen kasvattaminen eVTOL -laitteilla olemaan luonnollinen jatkumo toimintaamme. Se tukee myös vastuullisuusstrategiaamme”, kertoo Helsinki Citycopterin perustajaosakas sekä kaupallinen johtaja Joonas Nurmi ja jatkaa:

”Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA määrittää lähitulevaisuudessa koulutusvaatimukset eVTOL laitteisiin. Haluamme olla ensimmäisten joukossa paitsi tarjoamassa koulutusta tulevaisuuden lentolaitteisiin, myös olla valmiina aloittamaan niiden kaupallinen operointi. Esimerkiksi Helsingin ja Tallinnan välinen sähköinen ilmasilta voisi olla mahdollinen jo lähivuosina.”

Helsinki Citycopter laajentaa Helsinki-Vantaalla ja uudet tilat lisäksi Tampereen Pirkkalaan

Liiketoimintakaupan myötä Helsinki Citycopter sai käyttöönsä opetustilat ja tilauslentoliikenteen tukikohdan myös Tampere-Pirkkalan lentoasemalta. Helsinki-Vantaan lentoasemalta lentoyhtiö on vuokrannut 1500 neliömetrin suuruisen lentokonehallin, jossa säilytetään ja huolletaan paitsi yhtiön itse operoimia helikoptereita ja lentokoneita, myös vuokrataan hallitilaa muille lentokoneiden ja helikopterien omistajille.

Vuonna 2020 perustetun Helsinki Citycopter -lentoyhtiön tilauslentoliikenteen kalustona ovat Airbusin valmistamat edustustason ACH130, H125 ja EC120 -helikopterit. Opetuskalustona ovat Cessna 152 ja Piper IV Arrow -lentokoneet ja Robinson R44 Clipper II -helikopteri. Helsinki Citycopter on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa ja Helsingin kaupungin vastuullista matkailua edistävässä kumppanuusverkostossa. Uudenmaan liitto nimitti Helsinki Citycopterin vuoden 2022 startup-yhtiöksi.