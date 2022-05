Helsinki Citycopter vastaanotti uudet helikopterit, aloittaa uusiutuvan lentopolttoaineen käytön

Vuonna 2020 operoinnin aloittanut Helsinki Citycopter on tuonut korkealaatuiset helikopteripalvelut entistä laajemman yleisön saataville. Nopeasti kasvaneen koti- ja kansainvälisen kysynnän myötä lentoyhtiö laajensi kalustoaan kahdella uudella edustusluokan helikopterilla. Eurooppalaisen Airbusin valmistama ACH130 -helikopterimalli on paitsi lento-ominaisuuksiltaan ja turvallisuudeltaan, myös ympäristöarvoiltaan luokassaan maailman edistyksellisin. Helsinki Citycopter ja Neste aloittavat samalla yhteistyön, jonka myötä lentoyhtiö käyttää ensimmäisenä pohjois-eurooppalaisena helikopteriyhtiönä Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine™ -tuotetta.

”Olemme ylpeitä ja onnellisia, että vain reilu vuosi lanseerauksestamme saamme esitellä näin suuria uutisia. Uusi kalustomme on turvallisuus-, lento- ja matkustusominaisuuksiltaan maailman parasta, ja suunnannäyttäjä myös ilmailun kestävästä kehityksestä. Yhteistyömme Nesteen kanssa täydentää tämän yhtälön. Myös uudet kopterit valmistanut Airbus on erittäin kiinnostunut päätöksestämme vähentää koptereidemme päästöjä uusiutuvan lentopolttoaineen avulla”, kertoo lentoyhtiö Helsinki Citycopterin perustajaosakas Joonas Nurmi.

Uusiutuvalla polttoaineella helikopterimatkustamisen päästöihin vähennyksiä

Helsinki Citycopter aloittaa fossiilisen lentopolttoaineen korvaamisen Nesteen valmistaman uusiutuvan lentopolttoaineen avulla Helsinki-Vantaalla. Ensimmäisessä vaiheessa helikopteriyhtiö sitoutuu korvaamaan 10 % tankkauksistaan polttoaineella, jonka seossuhde on noin 38 % uusiutuvaa lentopolttoainetta ja 62 % fossiilista lentopolttoainetta.

”Helikoptereista puhuttaessa keskustelu kääntyy usein ilmastokysymyksiin. Uuden ACH130-kopterimallin turbiinimoottori on kehitetty erityisen polttoainetehokkaaksi, mikä jo sellaisenaan vähentää lentämisen ympäristövaikutusta. Koneet kuluttavatkin matkaan ja matkustajamäärään suhteutettuna vähemmän polttoainetta kuin keskikokoinen moottorivene. Saimme jo aiemmalla kalustollamme ainoana lentoyhtiönä Sustainable Travel Finland -tunnuksen ja Nesteen kanssa solmitun yhteistyön myötä lentämisen päästöt leikkautuvat aiemmasta”, lisää Nurmi.

“Olemme sitoutuneet auttamaan ilmailualaa saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Olemme iloisia voidessamme tukea Helsinki Citycopteria näyttämään suuntaa omalla toimialallaan ottamalla ensimmäiset askeleet uusiutuvan lentopolttoaineen käytössä. Ilmastotavoitteiden toteutuminen vaatii toimijoiden välistä yhteistyötä sekä saatavilla olevien ratkaisujen laajaa käyttöä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi", sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminnan myyntijohtaja Tuomas Kulola.

Maailman johtava helikoptereita valmistava yhtiö Airbus näkee Helsinki Citycopterin tekemän kalustoinvestoinnin esimerkkinä siirtymästä kohti vähäpäästöisempää ilmailua.

”Kiitämme Helsinki Citycopterin luovuutta perustaa uusi lentoyhtiö COVID-kriisin aikana. Ekslusiivinen lentokokemus yhdistettynä kestävien lentopolttoaineiden käyttöön luo suuntaa liikelentotoiminnan tulevaisuudelle. Airbus Corporate Helicopters voikin ylpeänä tukea tällaisia aloitteita”, kertoo Airbus Corporate Helicoptersin johtaja Frederic Lemos.

Suomi ja Pohjoismaat helposti helikopterilla

Seitsemänpaikkaisen ACH130 helikopterin huippunopeus on 240 km/h ja maksimilentoaika kolme tuntia.

”Tarjoamme uusien koptereidemme myötä mieleen jäävän matkustuselämyksen niin yritys- kuin yksityisasiakkaillekin. Lentokentistä riippumaton helikopteri myös täydentää Suomen lentoverkostoon viime vuosina syntyneitä aukkoja, sillä lentoja maakuntiin on vähennetty ja useilta kentiltä on kaupallinen lentotoiminta lopetettu. Haastavatkin kohteet ovat saavutettavissa kopterilaivastollamme mukavammin ja nopeammin kuin millään muulla kulkuneuvolla. Tulemme uudella kalustolla laajentamaan palveluamme Suomen kohteiden lisäksi myös muihin Pohjoismaihin”, lisää lentoyhtiö Helsinki Citycopterin perustajaosakas ja lentotoiminnan johtaja Ari Kallinen.

Helsinki Citycopterin kalustona ovat Airbusin valmistamat edustustason ACH130, H125 ja EC120 -helikopterit, joiden matkustajamäärät ovat 4-6 henkilöä. Helsinki Citycopter on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa ja Helsingin kaupungin vastuullista matkailua edistävässä kumppanuusverkostossa. Uudenmaan liitto nimitti Helsinki Citycopterin vuoden 2022 startup-yhtiöksi.