Helsinki CityLab-huippukokouksen teemakaupunkina

Helsinki on valittu Bloomberg Philanthropies -säätiön ja Aspen institute -tutkimuslaitoksen CityLab-huippukokouksen neljän teemakaupungin joukkoon. Kaupunkien ratkaisut koronatilanteen hoitamiseksi ovat poikkileikkaava osa tämän vuoden kokousagendaa 1.–3. maaliskuuta. Pormestari Jan Vapaavuoren ohella tapahtumassa puhuvat Yhdysvalloista San Franciscon pormestari London Breed, Kolumbiasta Bogotan pormestari Claudia López Hernández ja Sierra Leonesta Freetownin pormestari Yvonne Aki-Sawyerr.

”Helsinki uskoo voimakkaasti kansainvälisen yhteistyön merkitykseen kaupunkien kehityksessä ja erityisesti koronakriisistä selviytymisessä. Mahdollisuus oppia muilta, löytää parhaat käytännöt ja kehittää paikallista johtajuutta yhdessä muiden maailman johtavien kaupunkien kanssa vahvistaa Helsingin mahdollisuutta selviytyä kriisistä entistä parempana. Yhteistyömme Bloomberg Philanthropies -säätiön kanssa on tuonut paljon hyvää Helsingille. Olemme ylpeitä siitä, että Helsinki on valittu yhdeksi CityLabin fokuskaupungeista tänä erityislaatuisena vuonna”, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.



Vuosittain järjestettävä CityLab-huippukokous keskittyy kaupunkeihin kohdistuviin ajankohtaisiin haasteisiin tuoden yhteen pormestareita ja muita paikallisia johtajia sekä asiantuntijoita pohtimaan uusia ratkaisuja. Tänä vuonna kärkiaiheena on koronapandemian vaikutukset kaupungeissa ja käytännöt, joiden avulla tilanteesta on pyritty selviämään.

"Koronapandemian aikana on korostunut, kuinka tärkeää paikallinen johtajuus on akuuttien ongelmien ratkaisemisessa", toteaa Michael R. Bloomberg, New Yorkin 108. pormestari ja Bloomberg L.P.:n ja Bloomberg Philanthropiesin perustaja. "Pandemialla on ollut vaikutuksia niin talouteen ja koulutukseen kuin mielenterveyteen ja sosiaalipalveluihin. CityLab tarjoaa paikallisille johtajille mahdollisuuden jakaa oppeja ja ideoita, joiden avulla vuodesta 2021 on mahdollista tehdä erilainen."

Pandemian toisen vuoden käynnistyminen merkitsee kaupungeille laajaa työsarkaa: talouden vakauttamista ja sosiaalisten haasteiden hoitamista samalla huolehtien palvelutarjonnan kehittämisestä ja ilmastotavoitteiden edistämisestä.

"Nyt on kriittinen ajankohta pormestareille ja kaupunkikehittämisen kärkiosaajille kokoontua ja tehdä yhteistyötä. Olemme ylpeitä kumppanuudestamme CityLabissa ja mahdollisuudesta tukea kaupunkeja niiden toipumisessa", sanoo Aspen Instituten puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Daniel Porterfield.

Bloomberg CityLab -huippukokous

Aiempina vuosina CityLab-huippukokouksia on isännöity New Yorkissa, Los Angelesissa, Lontoossa, Miamissa, Pariisissa, Detroitissa ja Washington D.C.:ssä. Tänä vuonna CityLab toteutetaan kolmipäiväisenä virtuaalitapahtumana. Kahtena ensimmäisenä päivänä, 1. ja 2. maaliskuuta 2021, täysistunnot keskusteluineen järjestetään kello 13.30–15 (Suomen aikaa klo 20.30–22). Koko ohjelma ja livestriimaus: CityLab.