Helsinki Design Awardin voittaja on muotoilija Päivi Raivio

Päivi Raivio on urallaan omistautunut luomaan parempia julkisia tiloja. Raivio on yhdessä kaupunkilaisten ja monien yhteisöjen kanssa kehittänyt elävämpiä aukioita, vihreitä päiväkotipihoja sekä monenlaisia kaupunkitilakokeiluja Helsingin lisäksi muun muassa Espoossa ja Lahdessa. Tänä kesänä Raivio on ollut tekemässä Helsingin Ylä-Malmin torin peruskorjausta edeltävää kaupunkitilakokeilua.

Raivio on murtanut useiden vuosien aikana aloitteillaan ja kokeiluillaan olemassa olevia rakenteita ja käytäntöjä. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus osallistavasta suunnittelusta niin strategisen kuin toteuttavankin tekemisen osalta.

Päivi Raivio on koulutukseltaan taiteen maisteri. Hänellä on monipuolinen lähestymistapa yhteistyöhankkeisiin ja fasilitointiin. Vuosina 2009–2014 Raivio työskenteli itsenäisesti, ja erityisesti Helsingin muotoilupääkaupunkivuosi 2012 oli hänelle työntäyteinen ja merkityksellinen. Raivio käynnisti hankkeita muun muassa kaupungin päiväkodeissa ja toimi Muotoillut ratkaisut -hankkeessa unohdettujen kulttuurikohteiden kehittämisen parissa. Lisäksi hän on yksi kaupunkiviljelykeskus Kääntöpöydän perustajista.

Vuodesta 2015 Raivio on työskennellyt yhdessä Daniel Bumannin kanssa muodostaen muotoilutoimisto RaivioBumannin. Kaksikon käsialaa on Parkly, jossa yhdistyy modulaarinen ja kestävä kaupunkikaluste, kaupunkilaisten osallisuuden vahvistaminen ja viherinfran luominen. Raivio on tunnettu myös kansainvälisesti, ja hän on mukana Placemaking Europe -verkostossa.

Helsinki Design Award -tuomariston tavoitteena oli käydä läpi ansiokkaita kaupunkeihin kehitettyjä tuotteita ja palveluita, mutta tunnistaa myös prosessien merkitys paremman arjen tuottamisessa kaupunkilaisille.

“Kokeilukulttuuri voi saada isoja muutoksia liikkeelle, jos ne onnistuvat yhdistämään ajatuksen ja ajoituksen. Raivion työssä on suuri potentiaali tähän”, toteaa tuomariston puheenjohtaja, Helsinki Design Weekin perustaja ja johtaja Kari Korkman.

”Päivi on pitkäjänteisesti osallistunut kaupunkien kehittämiseen muokaten paitsi kaupunkitilaa ympärillämme niin ennen kaikkea toiminnan tapoja ja prosesseja. Olen iloinen, että Helsinki Design Awardilla palkitaan tänä designin juhlavuonna nimenomaan kaupunkilaislähtöisen suunnittelun pitkäjänteinen huippuosaaja”, painottaa Helsingin designjohtaja Hanna Harris.

”Muotoilu on Helsingille tapa uudistaa kaupunkia ja haluamme vahvistaa profiiliamme designkaupunkina. Teemme tiivistä yhteistyötä alan yritysten ja muotoilijoiden kanssa, ja on hienoa, että voimme Helsinki Design Awardilla nostaa esiin ja kiittää tärkeitä kaupungin kehittäjäkumppaneita”, sanoo Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.



Helsinki Design Award -tuomariston muodostivat tänä vuonna Helsingin kaupungin designjohtaja Hanna Harris, Urban Tech Helsinki -hautomosta Taina Seitsara ja Kalle Toivonen, luova toimisto Måndagin perustaja Arto Sivonen sekä Virva Haltsonen Pentagon Designista. Tuomariston puheenjohtajana toimii Helsinki Design Weekin perustaja, johtaja Kari Korkman.

Helsinki Design Award -tunnustuksen luovuttaa Helsingin pormestari Juhana Vartiainen torstaina 1. syyskuuta.

Päivi Raivio on tavattavissa Helsinki Design Weekly Talks -keskustelussa perjantaina 2. syyskuuta klo 16 Helsinki Design Weekin päätapahtumapaikassa osoitteessa Kanavaranta 1, kuudes kerros. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumisia.

Helsinki Design Week esittelee muotoilun uusia tekijöitä ja ilmiöitä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vuonna 2005 perustettu Helsinki Design Week on Pohjoismaiden suurin muotoilufestivaali. Helsinki Design Week järjestetään 1.–11.9.2022 kaupungilla ja verkossa. Festivaali tarjoaa kaupunkilaisille alustan osallistua muotoilun keinoin kaupungin kehittämiseen ja siitä keskustelemiseen.

Helsingin kaupunki on Helsinki Design Weekin pääyhteistyökumppani.

