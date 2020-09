Helsinki Design Week alkaa torstaina – tänä vuonna katuinstallaatiot nähdään virtuaalisella Aleksanterinkadulla

Helsinki Design Week järjestetään 3.–13. syyskuuta hybriditapahtumana, jossa iso osa sisällöstä on saavutettavissa verkon välityksellä. Helsinki Design Weekin tutut katuinstallaatiot toteutetaan tänä vuonna Helsingin digitaalisessa kaksoiskappaleeseen, Virtuaalisessa Helsingissä.

Kolmen suunnittelijan – Matts Bjolinin, Fanni Lyytikäisen ja Hanna Anosen – teokset nähdään Aleksanterinkadulla Virtuaalisessa Helsingissä. Virtuaalisella Aleksilla kävijät voivat liikkua vapaasti Helsingin digitaalisessa simulaatiossa ja tutkia kaupunkia omassa tahdissaan.

Helsinki Virtual Design Street tuo Aleksanterinkadulle värikkään installaation. Esimerkiksi Matts Bjolinin teos muuntaa Aleksanterinkadun kanavaksi, jonka ylittää neljä siltaa. Vaikutteita teos on saanut Helsingin uusista merellisistä kaupunginosista.

“Siltojen ilmaisu liikkuu tuttujen Helsinki-aiheiden välillä, kuten Engelin uusklassismin muodoissa ja naivistisessa tulkinnassa punatiilisestä laatikkoarkkitehtuurista”, luonnehtii suunnittelija teostaan.

Oikealla Aleksanterinkadulla ja muualla Helsingin keskustassa nähdään mainostaulut valtaava 3D-animaationäyttely Open Screens. Näyttely esittelee neljä teosta, jotka ovat tehneet Wang & Söderström, Anna Alanko, Ada Sokol ja Matti Vesanen.

“Olemme Pohjoismaiden suurin muotoilufestivaali, ja tänä vuonna tavoitteemme on olla niin saavutettava ja turvallinen kuin mahdollista. Fyysinen päätapahtumapaikkamme on vasta-avattu Olympiastadion, mutta olemme innoissamme, kun voimme laajentaa myös virtuaaliseen ympäristöön”, sanoo Helsinki Design Weekin ohjelmajohtaja Anni Korkman.

Seminaarit verkossa

Suurin osa Helsinki Design Weekin seminaareista ja luennoista järjestetään verkossa.

Helsingin kaupungin 4. syyskuuta järjestämä Ilmastokorkeakoulu on yksi hybridimuodossa pidettävistä seminaareista. Sen pääpuhujat ovat tiedetoimittaja Pasi Toiviainen ja Yanling Duan, monipuolinen muotoilualan vaikuttaja, yrittäjä ja innovaattori Helsingin ystävyyskaupungista Pekingistä.

“Design on läsnä kaikessa, mitä teemme. Se on mielentila ja läsnä arjessa. Nyt enemmän kuin koskaan on syytä kysyä, miten suunnittelu voi parantaa elämää ja kehittää kestäviä ratkaisuja, laadukasta kaupungistumista sekä toimivaa demokratiaa. Helsinki on sitoutunut selvittämään näitä kysymyksiä ja Helsinki Design Week toimii hyvänä alustana”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Ilmastokorkeakoulun juontajana toimii Helsingin designjohtaja Hanna Harris.

”Helsinki on käyttänyt muotoilua jo vuosia rohkeasti kaupungin, sen palveluiden ja rakennetun ympäristön kehittämisessä. Arkkitehtuuri, muotoilu ja kaupunkisuunnittelu ovat keskeisessä roolissa myös ilmastokysymysten ratkaisemissa”, iloitsee Harris.

Miten virtuaalisella Aleksanterinkadulla voi vierailla?

Virtuaalinen Helsinki on tällä hetkellä saatavilla HTC VIVE, VIVE Cosmos, VIVE Pro ja Oculus Rift -laitteille sekä YouTube 360 -videona mobiililaitteille.

Katso lyhyt video Matts Bjolinin teoksesta

Helsinki Virtual Design Street -kokonaisuuden toteuttaa Helsingin kaupunki ja Helsinki Design Week yhdessä virtuaaliteknologiaan erikoistuneen Zoan Oy:n kanssa.

Muita virtuaalitapahtumia Helsinki Design Weekillä:

Design Market 3.–5.9.

Ilmastokorkeakoulu 4.9.

Data-Driven Design Day 8.9.

Weekly Talk: Harri Koskinen ja Marttiini Eräkokki-veitsisarja 8.9.

Design Forum Talk <3 Circular economy 9.9.

Online Design Talk: System Innovations for Business Sustainability 10.9.

Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen DesignLab: Mini Jam 11.9.

Verkkonäyttely: Objects of the Forest 13.9.

Lisätiedot tapahtumista: Helsinki Design Week

