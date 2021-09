Helsinki Design Week juhlii monipuolisesti muotoilua poikkeusolosuhteissa

Jaa

Helsinki Design Week alkaa torstaina 9.9.2021. Aluehallintoviraston uusista kokoontumisrajoituksista johtuen Glasshouse Helsinkiin suunniteltu päätapahtuma peruttiin, mutta kymmenpäiväinen festivaali levittäytyy ympäri kaupunkia ja verkkoon. Ohjelmistossa on nähtävää ja tekemistä niin suunnittelun ammattilaisille kuin muotoilusta kiinnostuneille kaupunkilaisillekin.

“Mikä on viisasta?”

“Vuositeema “Mikä on viisasta?” on keskustelun avaus. Yksi vastaus kysymykseen on entistäkin avoimemmaksi kehitetty tapahtumahaku, joka kokoaa kalenteriin yli 80 tapahtumaa. Mielestämme on viisasta pyrkiä oppimaan muilta. Olen ylpeä siitä, että HDW esittelee tänäkin vuonna uusimpia ajatuksia, tuotteita ja näkökulmia, “ kertoo ohjelmajohtaja Anni Korkman. Luvassa on mm. inkoolaisen Hinders Gårdin sivutuotevillasta syntyvä sukupuolineutraaleja vaatteita tuottavan ByHindersin uusimman malliston lanseeraus. Suunnittelija Jonathan Ingbergin tavoitteena on ympäristötietoinen tuotantoketju. Lisäksi ohjelmistossa on Aalto-yliopiston Designs for a Cooler Planet -kokonaisuus, jossa teemana on resurssiviisaus. Kokonaisuus pitää sisällään kolme eri näyttelykokonaisuutta sekä kaikille avoimia verkkoseminaareja. Festivaalin kävijöillä on mahdollisuus tutustua virtuaalisesti radikaaleihin ja monialaisiin muodin, muotoilun ja arkkitehtuurin ideoihin, tutkimuksiin ja prototyyppeihin, jotka edistävät resurssiviisasta tulevaisuutta. Festivaaliohjelmistoon kuuluu myös muotoilija Tero Kuitusen uusia keraamisia teoksia esittelevä näyttely Ceramic Deli sekä Vuoden Nuori Muotoilija Hanna Anosen näyttely. Kalenterista löytyy myös legendaarisen kuvanviestäjä, korutaiteilija Björn Weckströmin monipuolisen taiteilijan pitkää uraa juhlistava näyttely Didrichsenin taidemuseossa.

Keskusteluita ja kohtaamisia

Designmuseossa järjestetään Iittala – Kaleidoscope -päänäyttelyn rinnalla viisiosainen online-tapahtumien sarja, joissa päästään muun muassa tutustumaan Iittala -näyttelyyn lasten silmin, keskustelemaan luovuuden edellytyksistä muotoilijan kanssa ja kuulemaan MoMA:n pääkuraattorin (Senior Curator) Paola Antonellin ajatuksia siitä, miten muotoilun keinoin voidaan ratkaista tulevaisuuden ongelmia ja millaiselta suomalainen muotoilu näyttää Atlantin toiselta puolelta katsoen.



Suomen väriyhdistyksen 20-vuotisjuhlavuotta juhlitaan pohtimalla värisuunnittelun asemaa arkkitehtuurissa. Kalasatamassa ja Meri-Rastilassa järjestettävissä nuotiopiireissä asukkaat ovat tervetulleita keskustelemaan siitä, mitä on kunkin kaupunginosan viisaus asukkaan näkökulmasta. Sisältöyhteistyö Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin kanssa jatkuu ja HDW:llä nähdään Leena Kilpeläisen dokumenttielokuvan Maija Isola. Näytöksen jälkeen järjestetään keskustelutilaisuus, jonka aiheena on legendaarisen tekstiilisuunnittelijan työ ja sen merkitys suomalaiselle designille. Mukana ovat ohjaajan lisäksi Laura Isoniemi Aalto-yliopistosta sekä suunnittelija Maija Louekari.



Uudisrakentamista ja viisaan kaupungin kehittämisestä keskustellaan Newil&Baun paneelikeskustelussa, jossa kuullaan ajatuksia amerikkalaisarkkitehti Steven Hollilta, apulaispormestari Anni Sinnemäeltä, kaupungin designjohtaja Hanna Harrisilta sekä arkkitehti Samuli Woolstonilta.



Osaksi päänäyttelyä suunniteltu Tulevaisuuden toimisto -ohjelmakokonaisuus muutti muotoaan näyttelystä podcastiksi. Viisiosaisen sarjan toimittaa Monoclen Suomen kirjeenvaihtaja Petri Burtsoff. Helsinki Design Weekly -median kanavissa julkaistavassa sarjassa kuullaan ajatuksia mm. toimistotilojen suunnittelusta pandemian jälkeisessä ajassa sekä työn muutoksista kaupunkien keskustoihin.

Design Market, kaupungilla ja verkossa 10.-12.9.

Laadukkaiden huonekalujen, sisustustuotteiden ja vaatteiden varastomyyntitapahtuma Design Market on ollut osa Helsinki Design Weekiä jo seitsemäntoista vuoden ajan; ensin VR:n makasiineilla, sitten Kaapelitehtaalla ja nyt poikkeusolosuhteisiin sopivasti myyjien omissa verkkokaupoissa ja kivijalkaliikkeissä. Yli 60 kotimaista huippusuunnittelijaa ja -valmistajaa tyhjentävät varastojaan tehden tilaa uudelle. Design Market tarjoaa festivaalikävijälle mahdollisuuden tukea suomalaista suunnittelua, myös kaupunkimme kivijalkaliikkeitä. Mukana ovat mm. Arela, Finarte, Everyday Design, Havuu, Himmee, Klaus Haapaniemi, Kokori ja monet muut. Ostoksille festivaalivieraat voivat suunnata esim. Johanna Gullichsenin uuteen lippulaivamyymälään Lasipalatsille tai Nomen Nescion uuteen liikkeeseen.



Pyörävalmistaja Pelagon liike muuttuu näyttelytilaksi ja showroominsa ammattilaisille avaavat mm. Pukkila, Grado, Poiat, Coverstory, Cazo, Skanno, Niimaar, Paja&Bureau sekä Tej Chauhan.

Lasten Designviikko 10.-19.9.

Koko perhe on tervetullut tutkimaan Helsinkiä uudesta näkökulmasta kun ydinkeskustan näyteikkunoihin rakentuu installaatioiden sarja. Kyseessä on koko perheelle suunniteltu reitti, jossa huipputason lastenkirjallisuuden kuvitusta yhdistetään muihin suunnittelun aloihin.



HDW Lasten ikkunat on kokeellinen askel Helsingin ydinkeskustan avaamiselle lastenkulttuurille, -näyttelyille ja -tapahtumille. Installaatiot valmistuvat yleisön silmien edessä ja ovat vapaasti nähtävillä koko Lasten Designviikon ajan. Installaatioiden tekijöiksi on kutsuttu muotoilijoita ja muita luovan alan tekijöitä, jotka yhdessä pohjoismaisten huippukuvittajien kanssa suunnittelevat ja kokoavat installaatiot ja tekevät näin myös suunnitteluprosessin näkyväksi. Mukana ovat kuvittaja Edith Hammar, kuvittaja, muoti- ja konseptisuunnitteluja Tuula Pöyhönen, kuvittaja Jenny Lucander, innovaatio- ja kokemussuunnittelija Martin Mohr, kuvittaja Lena Frölander-Ulf sekä arkkitehti, valokuvataiteilija Jouni Kaipia. Lisäksi viime vuonna aloitettu Lasten PechaKucha -tapahtumasarja saa jatkoa osana Helsingin Kaupungin Kulttuuripolkua. Helsingin Kaupunki on HDW:n pääyhteistyökumppani.



Koko ohjelmisto ja lisätiedot:

helsinkidesignweek.com

@helsinkidesignweek #helsinkidesignweek #hdw2021



Kuvapyynnöt communications@helsinkidesignweek.com