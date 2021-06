Helsinki Design Weekin päänäyttely U-JOINTS paljastaa suunnittelun historian piilotettuja yksityiskohtia saaden meidät tarkastelemaan rakennettua ympäristöämme uusin silmin

Jaa

HDW tuo U-JOINTS -päänäyttelyn, Tulevaisuuden toimisto -installaatiosarjan, Mikä on viisasta? -ohjelmakokonaisuuden sekä huippusuositun Design Marketin saman katon alle Glasshouse Helsingin näyttelytiloihin Helsingin ydinkeskustaan. Luvassa on tuttuun tapaan tekemistä ja ihmeteltävää myös lapsille.

Päänäyttelyssä kansainvälistä huippututkimusta

Knots & Knits (“solmut ja neulokset”) on Andrea Caputon ja Anniina Koivun U-JOINTS -tutkimusprojektin ja näyttelysarjan neljäs osa. Ensimmäinen nähtiin Milanon Salone del Mobilessa vuonna 2018. U-JOINTS (“u-liitokset”) tutkii tarkasti liitoksia muotoilussa ja arkkitehtuurissa. Liitoksia harvoin huomioidaan: ne ovat usein näkymättömiä ja tyylikkäästi esineeseen piilotettuja. U-JOINTS paljastaa nämä piilotetut detaljit kutsuen kävijät tutustumaan esineiden ja rakenteiden kauneuteen ja laatuun yksityiskohtia myöten.

Helsinki Design Weekillä Knots & Knits purkaa tekstiilien, kankaiden ja köysien historiaa.

Olipa kyse takilasta, raskaiden esineiden nostamisesta, eväiden tai lahjojen paketoimisesta, nuorallatanssijan valssilangan kiinnittämisestä, kiipeilijän apuvälineestä tai lasten seikkailupuiston suunnittelusta, solmuja löytyy kaikkialta. Solmua pidetäänkin vanhimpana keinona yhdistää asioita toisiinsa. Solmujen ja neulosten käyttö ei kuitenkaan missään nimessä ole vanhanaikaista. Yhä nykyäänkin kirjat sidotaan, kuten myös lenkkareiden saumat ja NASA:n avaruusvarusteet. Knots & Knits tekee näkyväksi kaiken tämän ja paljon muuta.

Minkälainen on Tulevaisuuden toimisto?

Pandemiavuosi vauhditti työn tekemisen muutosta ja kehitystä, johon oltiin vääjäämättä siirtymässä. Perinteinen, toimistokeskeinen työkulttuuri muuttuu monipaikkaisuudeksi työnteon hajautuessa erilaisiin tiloihin; koteihin, kahviloihin, kirjastoihin ja työhuoneisiin.

Miten toimistot vastaavat haasteeseen? Miten saadaan työntekijät viihtymään yhteisissä tiloissa? Tulevaisuuden toimisto esittelee monipuolisesti niin kalustevalmistajien, suunnittelijoiden ja tutkijoiden näkemyksiä siitä, miten ja missä me tulevaisuudessa työskentelemme. Luvassa on mm. Vitran, Artekin, Vepsäläisen, Iskun, Frameryn, Roltraden ja Interfacen uutuustuotteita tilasuunnitteluun, akustiikka- ja äänentoistoratkaisuja sekä paljon ohjelmallisia tapahtumia, uusia ideoita ja näkemyksellisiä puheenvuoroja myös verkon yli maailmalta.

Vuositeema pohtii suunnittelun parhaita käytäntöjä yhteistyössä, useasta eri näkökulmasta

Helsinki Design Weekin vuositeema “Mikä on viisasta?” on avoin kutsu keskusteluun: viisauden määritelmä on laaja ja monialainen. Tavoitteena on haastaa yksipuolinen ja -ulotteinen suunnittelu: perinteinen, mutkaton määritelmä muotoilusta puhuu asioiden parantamisesta. Mitä jos kiihtyvään tahtiin muuttuva, epävarma maailma kaipaisikin pohdintaa siitä, mikä on parempaa? Ja ennen kaikkea: parempaa kenelle? Festivaaliohjelmistossa teemaa tutkitaan päätapahtumapaikka Glasshouse Helsingin neljännessä kerroksessa. Luvassa on suomalaissuunnittelijoiden uusimpia tuotteita ja tuoreimpia ideoita esittelevä näyttely, päivittäistä keskusteluohjelmaa sekä pop up -ravintola kohtaamisia varten.

“Meistä on viisasta keskittää toimintoja tänä vuonna yhden katon alle, koska pandemia vaikuttaa edelleen tapahtumien järjestämiseen. Ennen kaikkea viisasta on pyrkiä elävöittämään kaupunkimme hiljentynyttä ydinkeskustaa. Yhteistyö Glasshouse Helsingin kanssa osoittaa tahtoa kehittää uusia palveluja ja toimintamalleja perinteisen kivijalkakaupan tueksi,” kertoo HDW:n perustaja Kari Korkman.

Design Marketin uudet tuulet

Design Market järjestetään poikkeusolosuhteisiin sopivalla tavalla: Glasshouse Helsingissä ja Design Market Online -verkkokampanjana. Kaapelitehtaalla vuodesta 2005 asti järjestetty Pohjoismaiden suurin varastomyyntitapahtuma valtaa Glasshouse Helsingin kolmannen ja neljännen kerroksen poikkeuksellisesti 10.–12.9. Mukana on korkealaatuisten huonekalujen ja sisustustuotteiden suunnittelijoita ja valmistajia, jotka pyrkivät toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Pandemiasta johtuen aukioloaika on venytetty ruuhkien välttämiseksi kolmipäiväiseksi. Tapahtumaan on ensimmäistä kertaa pääsymaksu, jolla kävijät pääsevät tutustumaan myös päänäyttelyihin. Liput voi hankkia etukäteen HDW:n verkkosivustolta.

Viidesluokkalaiset Kulttuuripolulla

Helsinki Design Weekin pääyhteistyökumppani on Helsingin kaupunki. Vuodesta toiseen suosionsa säilyttävä PechaKucha Night on yleisön suosikki yksinkertaisesta syystä: kymmenen inspiroivaa puhujaa pitävät esitykset itselleen tärkeistä aiheista ja sisältö on aina yllätys. Jokainen tuo näytille 20 kuvaa, ja jokainen kuva on esillä tasan 20 sekuntia - esitykset kestävät siis aina tarkalleen kuusi minuuttia ja neljäkymmentä sekuntia. Lasten Designviikolla puheenvuoron saavat myös viidesluokkalaiset. Helsinki Design Weekin PechaKucha on osa Helsingin kaupungin Kulttuuripolkua. HDW on viidesluokkalaisten vierailun kohde sekä mahdollisuus opetella itseilmaisua ja esiintymistaitoja muotoilun keinoin. Vuoden 2021 erikoisuus on yhteistyö Unesco City of Design -kansainvälisen verkoston kanssa.

”Muotoilulla ja arkkitehtuurilla on merkittävät roolit pandemian jälkeisen kaupunkielämän rakentamisessa. Helsinki Design Week tuo runsaasti ajankohtaista, oivaltavaa ohjelmaa Helsingin syksyyn. Olemme erityisen iloisia voidessamme tänä vuonna vahvistaa entisestään helsinkiläislasten ja –nuorten osallistumista Helsinki Design Weekille: koululaiset pääsevät sekä tutustumaan festivaalin monipuoliseen tarjontaan että itse pohtimaan muotoiluteemoja”, sanoo Helsingin Kaupungin Designjohtaja Hanna Harris.

Monialainen muotoilufestivaali kaupungilla ja verkossa, Aalto-yliopistolla ja Designmuseossa

Syyskuussa Helsingissä järjestetään avoimen tapahtumahaun kautta mukaan valittuja tapahtumia, mm. näyteikkunainstallaatioita, työpajoja, näyttelyitä ja julkistustilaisuuksia. Aalto-yliopiston kampuksella Otaniemessä nähdään Designs for a Cooler Planet -näyttelysarjan viimeisin osa, jossa kolmekymmentä aaltolaisten tutkimushanketta käsittelee HDW:n vuositeemaa resurssiviisauden näkökulmasta. “Mitä on viisasta suunnitella seuraaville sukupolville?” Resurssiviisautta on kyky käyttää raaka-aineita, energiaa, tuotteita, aikaa tai tiloja harkiten. Viisas suunnittelu on huolenpitoa tulevaisuudesta: se edistää hyvinvointia sekä ottaa huomioon nykyisten valintojemme vaikutukset tuleviin sukupolviin, yhteiskuntaan ja luonnon monimuotoisuuteen. Suomessa vahva luontosuhde yhdistyy korkeaan teknologia- ja muotoiluosaamiseen. Monimutkaiset ongelmat ratkeavat tekemällä yhteistyötä yli tieteenalojen ja organisaatiorajojen. Ennakkoluulottomista kokeiluista voi syntyä esimerkiksi aurinkokennovaatteita tai ylellisiä värejä, jotka ovat peräisin kotipitäjän pelloilta.

Designmuseossa järjestetään visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafian kanssa Vuoden Graafikko 2021 Marina Vezikon juhlanäyttely.

Helsinki Design Week 9.–19.9.2021. Koko ohjelmisto julkaistaan 12.8. osoitteessa helsinkidesignweek.com. Silloin alkaa myös pääsylippujen myynti. Koronavirustilannetta seurataan tarkkaan ja kaikissa toimissa noudatetaan viranomaisten suosituksia.