Helsinki Education Week osallistaa helsinkiläiset opettajat ja oppilaat järjestämään yli 100 tapahtumaa tulevaisuuden taidoista

Koulutus on tulevaisuutta varten. Lapset ja nuoret tarvitsevat taitoja, jotka auttavat navigoimaan muuttuvassa maailmassa. Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja koulutusinnovaatioihin erikoistunut HundrED kutsuivat helsinkiläiset oppijat, kasvattajat ja opettajat ideoimaan tapahtumia tulevaisuuden taitojen, eli oppimisen, ajattelun, luovuuden ja yhdessä toimimisen, jakamiseen. Näistä yli sata pääsi marraskuun alussa juhlittavalle Helsinki Education Week -tapahtumaviikolle, joka on auki myös kansainvälisille vieraille.

Miten opettaa ja oppia tulevaisuuden taitoja?

Kokemus osallisuudesta lisää oppijoiden hyvinvointia, uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. Siksi Helsinki Education Week -tapahtumia järjestävät oppijat ja opettajat itse.

Esi- ja perusopetuksen lasten huoltajat kutsutaan mukaan osallistumaan Tulevaisuuden tekijöitä kasvattamassa – Millaisia eväitä peruskoulu antaa tulevaan? - keskustelutilaisuuteen. Filosofi ja tietokirjailija Frank Martela puhuu puolestaan ammattikasvattajille peruskoulusta tulevaisuustaitojen edistäjänä Koulukoulu.fi -tapahtumassa.



Tulevaisuuden taitoihin kuuluu olennaisesti myös kestävän kehityksen näkökulma. Toivoa ja toimintaa -työpajassa ympäristökasvattaja Pinja Sipari ja globaalikasvattaja Eeva Kemppainen johdattavat opettajat ja kasvattajat kestävän kehityksen teemaan tunne- ja vaikuttamistaitojen kautta.

Osana viikkoa järjestetään myös julkistamistilaisuus mainiolle KETTU -oppimateriaalille, jonka avulla kestävää kehitystä voi edistää konkreettisesti lasten kanssa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Kestävän, merkityksellisen ja tasa-arvoisen tulevaisuuden muotoilua pohditaan puolestaan ilmiöoppimisen näkökulmasta helsinkiläisten opettajien ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa Phenomenon-Based Learning Helps Learners To Shape Sustainable Future -keskustelutilaisuudessa.

Virtuaalikierroksia helsinkiläisissä oppilaitoksissa

Miltä nykypäivän oppimisympäristö näyttää? Viikon aikana helsinkiläisiin oppimisen tiloihin pääsee tutustumaan englanninkielisillä virtuaalivierailuilla. Kohteita ovat Päiväkoti Franzénia, Jätkäsaaren peruskoulu, Vuosaaren lukio ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston Meritalon ja Prinsessantien toimipisteet.

Miten teknologiaa käytetään mahdollisimman laadukkaasti ja yhteisöllisyyttä lisäävästi opetuksessa? Oppimispelien mahdollisuuksia lähitulevaisuuden koulussa ja pelikasvatusta ja peruskoululaisten pelillisiä ratkaisuja pohditaan useassa eri tilaisuudessa yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Viikolla järjestetään myös työpaja, jossa osallistujat pääsevät itse kokeilemaan, tekemään ja tutkimaan virtuaalisia oppimisympäristöjä VR:n ja AR:n parissa.

Miten lisätä osallisuutta luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella?

Puistopolun peruskoulun 4B-luokkalaiset opettavat 3.–6.-luokkalaisille ohjelmoinnin perustaitoja virtuaalisissa Scratch -työpajoissaan. Månsas lågstadieskola, Staffansby lågstadieskola ja Kottby lågstadieskola järjestävät taas koko viikon kestävän Läs - Lue -Read -lukutapahtuman, joka tarjoaa lukuvinkkejä ja mielenkiintoista tietoa lukemisen positiivisista vaikutuksista.

Paula Degerman ja Jani Kiiskilä Helsingin kaupungin kehittäjäopettajaverkostosta kutsuvat opettajat ja oppilaitosten johtajat keskustelemaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksesta kouluissa.

Teachers after Pandemic – True Stories from Hel and beyond -tapahtumassa suomalaiset, norjalaiset ja hollantilaiset opettajat pääsevät tapaamaan ja keskustelemaan työskentelystä pandemian keskellä.

