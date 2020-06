Helsinki ei valita päätöksestä kaupungin pelastustoiminnan palvelutason puutteista ja uhkasakon asettamisesta

Helsingin kaupunki ei aio valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) hallinto-oikeuden päätöksestä liittyen Helsingin pelastustoiminnan palvelutason puutteisiin ja uhkasakon asettamiseen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus (HAO) antoi 11.6.2020 päätöksen Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen valituksesta asetetusta uhkasakosta koskien Helsingin alueen pelastustoimen pelastustoiminnan palvelutasoa. Pelastuslaitos haki valituksessaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ja uhkasakon poistoa tai uhkasakon merkittävää kohtuullistamista. Uhkasakon yhteenlaskettu määrä oli 20 miljoonaa euroa jakautuen neljälle vuodelle (2020-2023).

Pelastuslaitoksen valitus hylättiin, mutta hallinto-oikeus päätyi kohtuullistamaan uhkasakkoa yhteensä neljään miljoonaan euroon sekä pidentämään määräaikaa vuoden 2025 loppuun asti.

Miksi Helsingin kaupunki ei valita korkeimpaan hallinto-oikeuteen?

Helsingin kaupungin pelastuslaitos on laatinut pelastusasemien palveluverkoston kehittämissuunnitelman tulevalle kymmenelle vuodelle. Kehittämissuunnitelma sisältää uusia toimipisteitä alueille, joissa toimintavalmiusajassa on havaittu puutteita. Konkreettisista pelastuslaitoksen toimintavalmiutta jo parantavista toimenpiteistä esimerkkeinä ovat keväällä avattu tilapäinen pelastusasema Konalan Ruosilankujalla sekä Helsingin kaupunginhallituksen päätös (20.6.2020) hyväksyä varsinaisen Konalan pelastusaseman hankesuunnitelma. Konalan pelastusaseman on määrä valmistua vuoden 2022 lopussa. Seuraavaksi toimintavalmiutta on tarkoitus parantaa Kontulan alueella, ja suunnitelmat Tapanilan ja Vuosaaren alueille tarkentuvat lähikuukausien aikana.

Palvelutasoa korjaavia toimenpiteitä ja kehittämissuunnitelman sisältöä on käyty läpi rakentavassa yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa loppuvuodesta 2019 alkaen. Asia etenee hyvässä ja avoimessa vuorovaikutuksessa

aluehallintoviraston kanssa. Yhteistyötä on lisäksi tiivistetty Helsingin kaupungin johdon, aluehallintoviraston ja pelastuslaitoksen kesken.

-Helsingin kaupungin tavoitteena on ratkaista asia rakentavassa yhteistyössä valvovan viranomaisen kanssa korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittamisen sijasta. Pelastuslaitoksen tavoitteena on lisäksi yhteistyössä sisäministeriön pelastusosaston ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa löytää kustannustehokkaat keinot palvelutason puutteiden ratkaisemisessa. Näillä olisi myönteisiä vaikutuksia myös kansallisen pelastustoimen näkökulmasta, pelastuskomentaja va. Jani Pitkänen sanoo.

