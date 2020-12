Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun finalistit virtuaalisesti koolla jatkokehittämässä ehdotuksiaan

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun finaalivaiheeseen valitut kymmenen tiimiä jatkokehittävät kilpailuehdotuksiaan kolmipäiväisessä boot camp -tapahtumassa 9.–11. joulukuuta. Covid-19-pandemian vuoksi virtuaalisena järjestettävässä yhteiskehitystapahtumassa kilpailijat saavat tukea ratkaisunsa edelleen kehittämiseen ja lisätietoa pystyäkseen räätälöimään ideansa vielä paremmin Helsingin kontekstiin sopivaksi.

Kolmipäiväinen boot camp -tapahtuma koostuu useista eri istunnoista. Ohjelmassa on mukana kaikille tiimeille yhteisiä osioita, tiimikohtaisia palavereja eri asiantuntijoiden kanssa sekä tiimien omaa työskentelyaikaa. Boot campin avaustilaisuudessa puheenvuoron pitävät muun muassa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Helenin toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström, toimitusjohtaja Paul Voss Euroheat & Power -verkostosta sekä johtaja Alice Charles World Economic Forumista.

Finalistitiimeissä on kussakin 3–20 jäsentä ja yhteensä 85 asiantuntijaa moninaisilta osaamisalueilta. Finalistien joukossa on startup-yrityksiä, isoja energia-alan ja teknolgiayrityksiä, asiantuntija- ja konsultointiyrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja – pääasiallisesti näiden yhdistelmiä – ja eri yrityksistä muodostuvia kansainvälisiä konsortioita.

Finalistitiimit ovat kaikki eurooppalaisia. Tiimeissä on mukana organisaatioita Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Isosta-Britanniasta, Saksasta, Italiasta, Hollannista, Puolasta, Unkarista, Itävallasta ja Ranskasta. Suurimmassa osassa tiimeistä on asiantuntijoita ja organisaatioita useammasta eri maasta. Useissa tiimeissä on edustettuna myös suomalainen asiantuntijuus ja mukana on myös täysin kotimaisia tiimejä.

Finalistitiimit jättävät lopullisen kilpailuehdotuksensa 22. tammikuuta 2021 mennessä. Kansainvälinen tuomaristo arvioi lopulliset kilpailutyöt, ja kilpailun voittaja julkistetaan maaliskuussa 2021. Arviointikriteerit ovat ehdotuksen ilmastovaikutus, vaikutus luonnonvaroihin, kustannusvaikutus, toteuttamisaikataulu, toteutettavuus, toimitusvarmuus ja kapasiteetti. Helsingin kaupunki on sitoutunut jakamaan kilpailun opit ja tulokset avoimesti, jotta myös muut kaupungit voivat hyödyntää niitä omassa ilmastotyössään.

Helsinki haluaa toimia alustana uusille, kestäville ja innovatiivisille ratkaisuille ja avasi 27. helmikuuta 2020 kansainvälisen Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun. Kilpailulla haetaan ratkaisuja, joiden avulla kaupunki voidaan tulevien vuosikymmenien aikana lämmittää kestävällä tavalla ilman kivihiiltä ja mahdollisimman vähällä biomassalla. Kilpailun pääpalkinto on miljoona euroa.

