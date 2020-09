Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun hakuaikaa jäljellä kuukausi

Helsingin kaupungin käynnissä olevan kansainvälisen Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun ensimmäisen vaiheen hakuaikaa on jäljellä kuukausi. Kilpailuilmoittautumiset tulee jättää viimeistään 30. syyskuuta kello 16. Ilmoittautumisen yhteydessä tiimit esittävät oman ehdotuksensa siitä, miten Helsinki pääsee eroon lämmöntuotantoon käytetystä kivihiilestä vuoteen 2029 mennessä mahdollisimman kestävällä tavalla.

Kilpailu on saanut erinomaisen vastaanoton niin Suomessa kuin eri puolilla maailmaa. Tähän mennessä haastekilpailuun on tullut kilpailuehdotuksia jo yli 13 maasta, Pohjoismaiden lisäksi esimerkiksi Kanadasta, Itävallasta ja Portugalista.

Kaupungit avainroolissa

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste ja sen hillitsemisessä avainrooli on kaupungeilla. Covid-19-pandemiasta huolimatta Helsingin kaupungin ilmastotyö jatkuu vahvana. Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tällä hetkellä yli puolet Helsingin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu rakennusten lämmittämisestä, siksi kestävän lämmitystavan löytämisellä on ratkaiseva vaikutus hiilineutraalisuustavoitteeseen pääsemisessä. Yli puolet Helsingin lämmitysenergiasta tuotetaan tällä hetkellä kivihiilellä, jonka käytöstä luovutaan vuoteen 2029 mennessä. Helsinki haluaa löytää kivihiilen korvaajaksi pitkäaikaisesti kestäviä ratkaisuja eikä siksi halua siirtyä laajamittaiseen biomassan käyttöön.

Helsinki haluaa toimia alustana uusille, kestäville ja innovatiivisille ratkaisuille ja avasi 27. helmikuuta 2020 kansainvälisen Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun. Kilpailulla haetaan ratkaisuja, joiden avulla kaupunki voidaan tulevien vuosikymmenien aikana lämmittää kestävällä tavalla ilman kivihiiltä ja mahdollisimman vähällä biomassalla. Kilpailun pääpalkinto on miljoona euroa.

Finalistit selvillä marraskuussa

Helsinki Energy Challengen finalistit ovat selvillä marraskuun alussa. Finaaliin valitut tiimit kutsutaan yhteiskehittämisvaiheeseen, jonka aikana tiimit saavat tukea ja lisätietoa Helsingin tilanteesta pystyäkseen työstämään kilpailuehdotuksiaan eteenpäin. Kilpailun voittaja julkistetaan maaliskuussa 2021. Helsingin kaupunki kantaa globaalin vastuunsa ilmastomuutoksen vastaisessa taistelussa ja on sitoutunut jakamaan kilpailun tulokset avoimesti, jotta myös muut kaupungit voivat hyödyntää niitä omassa ilmastotyössään.

Lisätietoa:

Projektinjohtaja Laura Uuttu-Deschryvere, Helsingin kaupunki, Helsinki Energy Challenge, puh. 040 717 6415, laura.uuttu-deschryvere@hel.fi

Kilpailun verkkosivut: www.energychallenge.hel.fi

Kilpailun hakuportaali: https://applychallenge.hel.fi/en/login

#HelsinkiEnergyChallenge

#HEL2035

Kuvia ja Helsinki Energy Challenge -videoita Helsingin kaupungin aineistopankissa: http://aineistopankki.hel.fi/l/Ct6XmBz66S_t



Anne Hämäläinen

Helsingin kaupunginkanslia

Viestintä

Puh. 040 849 6065

anne.hamalainen ( at ) hel.fi