Helsinki esittelee EU-puheenjohtajakaudella kestävän kaupunkikehityksen ratkaisuja

Tänään alkava Suomen EU-puheenjohtajakausi tuo paljon kansainvälistä näkyvyyttä Helsingille. Kaupunkiin tulevat kokousvieraat voivat kokea Helsingin kestäviä arjen ratkaisuja. Lisäksi kokousvieraita kutsutaan nauttimaan Töölönlahden alueen elämyksistä.

- Helsinki on kestävän kaupunkikehityksen eurooppalainen edelläkävijä ja haluamme myös EU-puheenjohtajakaudella tuoda esiin ratkaisuja, jotka eivät ole vain ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita, vaan rakentuvat myös asukkaiden hyvinvoinnista, tasa-arvosta ja hyvästä arjesta, painottaa pormestari Jan Vapaavuori.

- Maailman toimivin kaupunki tarjoaa EU-kokouksille ja kokousvieraille puolen vuoden ajan turvalliset, sujuvat ja toimivat kokouspuitteet sekä vetovoimaista kaupunkikulttuuria, lähiluontoa ja suomalaisia elämyksiä.

Kaikki Suomessa pidettävät EU-puheenjohtajakauden kokoukset on keskitetty kestävien kokousjärjestelyjen nimissä Helsinkiin. Pääkaupunkiin odotetaan liki 20 000 kokousvierasta ja noin 1 000 ulkomaisen median edustajaa.

Koska kokoukset pidetään pääosin Finlandia-talolla, vieraat viettävät suuren osan ajastaan Töölönlahden alueella. Helsinki onkin panostanut yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa Töölönlahden kiinnostavaan elämystarjontaan.

Puheenjohtajakauden avaa kaiken kansan puistojuhla Kesäpäivä Töölönlahdella maanantaina 8.7. Sen kattaus on runsas: hyvän olon ohjelmaa Waltarin tahdittamasta puistojumpasta päivätansseihin ja ympäristöteemaista ohjelmaa jäteaiheisesta pakohuoneesta valtavaan Plastic Mama -taideteokseen.

Myös lapsille on päivän aikana monenlaista kesämenoa, keikkoja ja työpajoja. Ilta huipentuu juniorijalkapalloturnaus Helsinki Cupin avajaisiin. Pienimpien jalkapalloilijoiden pelejä voi seurata Finlandia-talon edustalla jo aamusta alkaen.

Töölönlahti kokousvieraiden päänäyttämönä

Helsinki kutsuu puheenjohtajakauden vieraat, matkailijat ja paikalliset nauttimaan Töölönlahden elämyskeitaasta, jossa yhdistyvät urbaanin kaupungin syke ja luonnon rauha.

Töölönlahden rannalla on heinäkuisista avajaisista loppusyksyyn Helsinki-kontti, josta saa tietoa Töölönlahden alueesta. Kontista saa lainaksi myös kirjoja, ulkoliikuntavälineitä ja ulkopelejä.

Puheenjohtajakautta varten Töölönlahden alueesta on tehty uusi kävelykartta. Lisäksi Sibelius-Akatemian kanssa yhteistyössä tehdyn Unelmien Töölönlahti -äänikävelyn avulla voi sukeltaa alueen historiallisiin kerrostumiin.

Kestävä kehitys arjen asioissa

Helsinki on Euroopan kaupungeista edelläkävijä muun muassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mittaamisessa. Helsingin kestäviä ratkaisuja esitellään Signals from Helsinki -sivustolla.

Kouluissa EU nostetaan ilmiöoppimisen teemaksi syyslukukaudella. Ilmiöoppimisen kautta tutustutaan kuukausittain vaihtuviin aiheisiin rauhasta reiluun kauppaan. Puheenjohtajakauden ohjelmaan kuuluvien ministerikokousten aikana Oodissa toimii Pop up -koulu, jossa kokousvieraat ja media voivat tutustua suomalaiseen koulujärjestelmään ja helsinkiläiskoulujen opetukseen.

Pressmeddelande på svenska som bilaga.

Press release in English as an attachment



