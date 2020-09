Helsinki, Espoo ja Vantaa suosittavat kasvomaskia kaupungin palveluissa

Helsinki haluaa olla avoin tekoälyn hyödyntämisessä – tutustu tekoälyrekisterissä kaupungin datankäyttötapoihin 28.9.2020 11:30:00 EEST | Tiedote

Tekoälystä on tullut erottamaton osa arkeamme. Helsingin kaupunki haluaa parantaa palveluiden saatavuutta ja asiakaskokemusta, ja siinä tekoäly voi auttaa. Esimerkiksi kaupungin chatbot-kokeilut ovat askel siihen, että palvelut ovat saavutettavissa missä ja milloin vain. Tälläkin hetkellä kaupungilla on käynnissä lukuisia tekoälykokeiluja eri toimialoilla. Nyt valmiita ja käytössä olevia palveluita on koottu yhteen Helsingin kaupungin uuteen tekoälyrekisteriin. Se on ikkuna Helsingin käytössä oleviin tekoälyjärjestelmiin.