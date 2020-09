Helsinki Ethics 2020 -konferenssi nostaa esiin mediamaiseman muutokseen liittyviä eettisiä kysymyksiä

3.- 4.9. järjestettävä kansainvälinen Helsinki Ethics 2020 -konferenssi käsittelee laajasti ajankohtaisia viestinnän, median ja liiketoiminnan etiikkaan liittyviä kysymyksiä, kuten valeuutisia, disinformaation leviämistä ja tekoälyn etiikkaa. ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n järjestämän konferenssin suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Tapahtuman ohjelma pureutuu monipuolisesti eettisiin kysymyksiin liike-elämän ja viranomaisten viestinnässä sekä median rooliin ja mahdollisuuksiin ylläpitää faktoihin perustuvaa tiedonvälitystä. Sananvapaus ei ole mikään itsestäänselvyys edes Euroopassa. Valeuutiset, disinformaation leviäminen tai tekoälyn etiikka koskevat meitä kaikkia. Pandemia on lisännyt rikollisuutta verkossa. Tarve eettiseen toimintaan ja pohdintaan siitä, mitä se tarkoittaa globaalissa mediamaisemassa, on kasvussa. ”Silmien ummistamista vihapuheelle ja sen seurauksille minä kutsun välinpitämättömyydeksi” todistaa kirjailija Sofi Oksanen omassa puheenvuorossaan.



Tapahtuman pääpuhujia ovat Pulitzer-palkittu tutkiva journalisti (Guardianin ex-päätoimittaja) Alan Rusbridger, UK:n hallituksen ylin viestintävirkamies Alex Aiken, kirjailija Sofi Oksanen ja konstruktiivisen journalismin liikkeen perustaja Ulrik Haagerup. Puhujien joukossa on useita tunnettuja vaikuttajia, kuten Ruotsin radion Cilla Benkö, Sitran Jyrki Katainen ja alivaltiosihteeri Kai Sauer sekä palkittuja journalisteja, alan professoreita sekä kansainvälisten järjestöjen etiikka-asiantuntijoita.



Helsinki Ethics 2020 -konferenssi toteutetaan hybridimuotoisena. Tapahtuman keskuspiste on Helsingissä, mutta puheenvuoroja kuullaan livenä verkon välityksellä ympäri maailman. Tapahtumaan kuuluu myös sekä live- että online-iltaohjelma, sisältäen mm. Helsingin kaupungin juhlavastaanoton tapahtumaa edeltävänä iltana keskiviikkona 2.9., jossa puhumassa on Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen sekä Päivälehden museon cocktail-tilaisuus torstaina 3.9. Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan Kaius Niemen tervehdyksellä.



Konferenssi on ainutlaatuinen, sillä tapahtuma kokoaa yhteen viestijät ja journalistit sekä akateemiset tutkijat ja käytännön tekijät. Myös toteutukseltaan tapahtuma on ainutkertainen, koronarajoitusten takia tapahtuman toteutus on muovautunut pitkin matkaa, mutta hybridinä tapahtuma pystytään toteuttamaan turvallisesti.



Tapahtuman järjestää ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry. Tapahtuman kumppaneina ovat mm. Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN sekä sen saksalainen ja itävaltalainen sisarjärjestö, International Communications Consultancy Organisation ICCO, Helsingin Sanomain Säätiö, T-Media, Lehtikuva, Helsingin kaupunki, Finnair ja IROResearch.



Tapahtuman verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://helsinkiethics2020.com/



Toimittajilla on mahdollisuus osallistua tapahtumaan joko paikan päällä tai online ottamalla yhteyttä Jaana Raatikaiseen (yhteystiedot alla). Huomaathan, että koronavirusohjeiden mukaisesti ennakkoilmoittautuminen vaaditaan.