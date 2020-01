Helsinki Festival ja Kiasma toteuttavat Mika Vainion ensimmäisen laajan näyttelyn

Emma Jääskeläinen on valittu Kiasma Commission by Kordelin -sarjan kolmanneksi taiteilijaksi 2.12.2019 13:55:18 EET | Tiedote

Tiedote 2.12.2019. Vuonna 2018 käynnistynyt Kiasma Commission by Kordelin on suomalaisen nykytaiteen uusi tuotanto- ja tukimalli. Sarjan kolmanneksi taiteilijaksi on valittu Emma Jääskeläinen, jonka uusi teos nähdään Kiasmassa toukokuussa 2020.