Helsinki Garden -areenan tarkistettu suunnitelma päätöksentekoon

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta saa tiistaina 3. joulukuuta käsiteltäväkseen Helsinki Garden -hankkeen tarkistetun asemakaavaehdotuksen.

Helsinki Garden -hanke tähtää yksityisen, maanalaisen monitoimiareenan rakentamiseen Nordenskiöldinkadun varteen nykyisen jäähallin viereen. Maanpäällinen uudisrakentaminen sijoittuisi Nordenskiöldinkadun ja Pohjoisen Stadiontien varteen pääosin nykyisen jäähallin pysäköintikentän kohdalle.

Maanpäälliseen rakennukseen on suunniteltu hotelli ja majoitustiloja, muuta toimitilaa sekä asuntoja. Kivijalkaan tulisi liike- ja toimitilaa. Rakennukseen on esitetty 6–10 kerrosta. Pysäköinti sijoitettaisiin Pohjoisen Stadiontien itäpuolelle kallioluolastoon, jonne on tarkoitus rakentaa myös harjoitusjäätiloja.

Vanha jäähalli on tarkoitus yhdistää hankkeeseen ja muuttaa pienemmäksi monitoimiareenaksi sekä liikuntatiloiksi. Nykyinen harjoitusjäähalli purettaisiin.

Uudessa ehdotuksessa rakennuksia on madallettu

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi hankkeen alustavan kaavaehdotuksen viime keväänä. Päätöksen yhteydessä lautakunta edellytti suunnittelijoita tutkimaan, voidaanko hankkeen kokoa pienentää. Myös suunnitelmasta saaduissa muistutuksissa ja lausunnoissa kritisoitiin maanpäällisen rakennuksen suurta kokoa.

Nyt päätöksentekoon tuleva tarkistettu kaavaehdotus eroaa viime kevään versiosta niin, että rakennusta on madallettu korkeimmilta kohdiltaan 5–10 metriä ja muilta osin 1,5–3 metriä. Maanpäällisen uudisrakentamisen määrä on pienentynyt 75 000 kerrosneliömetristä 60 000 kerrosneliömetriin. Ehdotuksesta on myös poistettu maanlainen pysäköinti nykyisen jalkapallokentän (kenttä 7) alta. Kaikki autopaikat on keskitetty kallioselänteen alaiseen pysäköintilaitokseen Pohjoisen Stadiontien itäpuolelle. Pysäköintilaitokseen on lisätty ajoyhteys myös Pohjoiselta Stadiontieltä. Lisäksi kaavaehdotukseen on tehty useita pienempiä muutoksia.

Jos kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen, se etenee käsiteltäväksi kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon tammikuussa 2020.

Hankkeen taustaa: