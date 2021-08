Helsinki hakee ratkaisuja työnhakijoiden digitaitojen mittaamiseen

Jaa

Helsinki haluaa olla maailman toimivin ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Kaupungin tavoitteena on tehdä palveluista ajasta sekä paikasta riippumattomia ja helpottaa siten kaupunkilaisten arkea. Tietoa hyödyntämällä Helsinki myös luo parempia palveluja asukkailleen. Samalla Helsingin kaupungin tavoitteena on, että tietotekniikka- ja ohjelmistoalan varsin miehinen kuva monipuolistuu.

Riittävät digitaidot tulevat olemaan työllistymisen edellytys melkeinpä alalla kuin alalla. Siksi Helsingin työllisyyspalvelut osallistuu syyskuussa 2021 Mimmit koodaa –hackathoniin, jonka osallistujille kaupunki tarjoaa oman nimetyn haasteen. Haasteessa kilpailutiimit pääsevät suunnittelemaan ratkaisuja työllisyyspalvelujen hyvinkin konkreettiseen pulmaan eli työnhakijoiden digitaalisten taitojen mittaamiseen, tunnistamiseen ja kehittämiseen.

”Työnhakijoiden digitaalisia taitoja mittaamalla työnhakija löytää itselleen taitotasoa vastaavat koulutukset aikaisempaa paremmin ja kaupunki voi vastata osaamisen kehittämiseen luomalla uusia koulutuspolkuja”, kertoo Työllisyyspalveluiden Digirasti-hankkeen projektikoordinaattori Johanna Hollström.

Kaupungin haasteen tavoite on parantaa työnhakijoiden digitaitoja kohdennetummin

Helsingin kaupungille kaupunkilaisten työllistyminen on tärkeää. Työllistymisen mahdollisuudet muuttuvat kuitenkin digitalisaation myötä: osalta työnhakijoista puuttuu digitaalisia taitoja, joita tarvitaan sekä työtehtävien hakemiseen että niiden suorittamiseen. Helsinki haluaa parantaa työnhakijoiden digitaalista osaamista, ja askel siihen on tunnistaa yksittäisen hakijan valmiudet ja tarjota sopivaa koulutusta.

Työnhakijoiden joukossa on ihmisiä, jotka eivät ole tarvinneet digitaalisia taitoja aiemmissa töissään. Perinteisesti digitaitoja on testattu järjestämällä luokkahuoneessa tietokoneopetusta ja kysymällä yksilön taidoista. Helsinki etsii nyt sen sijaan skaalautuvaa ja helppokäyttöistä tapaa kartoittaa hakijoiden digitaitoja esimerkiksi mobiilikäyttöisen sovelluksen avulla tai pelin avulla. Ratkaisun pitäisi pystyä kuvaamaan hakijan taitotasoa, jotta Helsinki pystyy tarjoamaan kohdennettua koulutusta taitojen parantamiseksi.

Toinen Mimmit koodaa -hackathonin haasteista liittyy kestävään kehitykseen. Siinä tehtävänä on suunnitella ratkaisuja kestävään hyvään elämään. Aiheita voivat olla esimerkiksi miten tehdä kestäviä ja ympäristöystävällisempiä matka- ja kuljetusvalintoja tai kuinka mitata omia hiilidioksidipäästöjä.

Kaupungin haasteen esittelee apulaispormestari Nasima Razmyar tiistaina 17. elokuuta klo 16 järjestettävässä Mimmit koodaa –webinaarissa. Webinaaria pääset seuraamaan tämän linkin kautta. Helsingin kaupunki tarjoaa myös kilpailijoiden tueksi mentoreita, jotka ovat tiimien tukena koko hackathonin ajan.

Mimmit koodaa –ohjelma tukee ohjelmistoalasta kiinnostuneita naisia

Mimmit koodaa -ohjelman ydin on tarjota helposti saatavilla olevia maksuttomia koodaustyöpajoja naisille, jotka ovat kiinnostuneita koodauksesta, mutta joilla ei ole siitä aikaisempaa kokemusta. Tavoitteena on lisätä tietotekniikka-alan tasavertaisuutta Suomessa ja murtaa ​sukupuolistereotypioita. Ohjelman vetäjänä toimivat Suomen ohjelmisto- ja sähköisen liiketoiminnan liitto ja sen jäsenyritykset. Pitkän aikavälin tavoite on antaa tuleville sukupolville yhtäläiset mahdollisuudet opiskella ja menestyä IT-alalla.

Tulevaisuudessa lähes jokainen yritys on jollain tapaa ohjelmistoyritys, ja ohjelmistojen käyttö, räätälöinti, ostaminen ja kehittäminen tulevat lisääntymään. Tärkeää on, että ohjelman tapahtumissa koodaamista voi harjoitella myös ilman aiempaa kokemusta. Mimmit koodaa -yhteisöön kuuluu jo yli 6000 mimmiä ja lisää mahtuu!

Hackathoniin ehtii hakea mukaan 8. syyskuuta asti

Mimmit koodaa -hackathon pidetään verkossa 17.-19. syyskuuta 2021 ja hakuaikaa tapahtumaan on 8.9.2021 asti. Hackathoniin osallistutaan 2-5 hengen tiimeissä, mutta verkostoon voi ilmoittautua myös yksin, sillä tapahtumaan ilmoittautuneista luodaan omia tiimejä. Voittajajoukkue palkitaan 5000 euron palkinnolla. Hackathon järjestetään laajassa yhteistyössä kaupunkien ja yritysten kesken. Tapahtuman pääjärjestäjät ovat Helsingin kaupungin lisäksi Accenture, Reaktor, eCraft, Nordea ja Microsoft. Mukana ovat myös Espoon kaupunki, Stora Enso, Supercell, Oracle, ABB, CGI, Solita, EY, Futurice ja Wärtsilä.

Lue lisää hackathonista ja tutustu tarkemmin haastekuvaukseen osoitteessa: https://ultrahack.org/mimmit-koodaa-hackathon.